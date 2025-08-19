Annabella va ajunge în mai multe orașe din România. Va cumpăra aproape 90 de magazine de la Mega Image

Rețeaua românească Annabella va cumpăra 87 de magazine pe care Mega Image s-a angajat să le cesioneze pentru a putea finaliza preluarea Profi Rom Food SRL.

Consiliul Concurenței și-a exprimat acordul de principiu pentru această tranzacție.

Anterior, Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Delhaize „The Lion” Nederland B.V. (Mega Image) a preluat Profi Rom Food S.R.L. cu condiții referitoare atât la relația cu furnizorii, cât și la funcționarea pieței locale a comerțului cu amănuntul de produse de consum curent, preponderent alimentare, prin magazine.

Astfel, Mega Image s-a angajat să cesioneze 87 de magazine din 44 de localități în care activitățile celor două companii se suprapun și ar putea conduce la reducerea posibilităților de alegere ale consumatorilor.

În ce județe noi vor fi deschise magazine Annabella

Mega Image a prezentat autorității de concurență propunerea ca Annabella SRL să cumpăre cele 87 de magazine, incluzând toate activele și personalul care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea și competitivitatea respectivelor magazine, în special: spațiul comercial, echipamentele, personalul, stocul, clientela și vadul comercial.

„Prin această achiziție, Annabella va intra pe piețe unde nu a fost prezentă până acum, precum Cluj, Bihor, Timiș, Bacău, Vrancea sau Constanța, devenind un nou concurent pe piaţa de retail. Ca urmare, noi ne-am dat acordul de principiu, urmând ca aprobarea finală să se facă prin autorizarea tranzacției”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Annabella S.R.L. este un comerciant cu capital românesc, care operează 118 magazine în județele Argeș, Brașov, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Olt și Vâlcea.