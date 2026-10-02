Reţea de propagandă pro-rusă, destructurată în Macedonia de Nord: „Incita la ură etnică şi naţională”

Autorităţile din Macedonia de Nord au anunţat joi că au identificat o reţea de propagandă în serviciul intereselor ruse, suspectată că ar fi utilizat zeci de site-uri de internet pentru a incita la „ură etnică şi naţională”, relatează AFP.

Potrivit presei din această țară, dosarul ar avea legătură cu zeci de site-uri de internet, profiluri şi pagini pe reţelele de socializare, care difuzau în limba macedoneană informaţii false, atingând puncte sensibile ale conflictului identitar între macedoneni şi bulgari, notează Agerpres.

Cele două ţări se opun în special asupra originii limbii şi identităţii macedonenilor. Sofia consideră macedoneana ca limbă provenită din bulgară şi revendică ca bulgare mai multe personalităţi istorice pe care Macedonia de Nord le prezintă ca aparţinând istoriei sale naţionale.

Agenţia de securitate naţională macedoneană a anunţat că a deschis o anchetă vizând un cetăţean macedonean, suspectat că ar întreţine legături cu actori străini, aflaţi la originea reţelei de propagandă.

Domiciliul suspectului a fost percheziţionat în 18 septembrie şi unele obiecte i-au fost confiscate pentru a fi expertizate, potrivit agenţiei.

Bărbatul este suspectat în special de incitare la ură naţională, rasială şi religioasă, de divulgarea unui secret oficial şi de difuzarea unor conţinuturi rasiste şi xenofobe printr-un sistem informatic.

„Adevăraţii actori ai acestei reţele de propagandă, care serveşte interesele ruseşti, se ascund după pseudo-portaluri clonate înregistrate sub un nume de domeniu macedonean”, a indicat agenţia.

„Vizau subminarea încrederii în instituţii şi încurajarea urii etnice şi naţionale”

Aceste site-uri false, legate – potrivit agenţiei – de structuri politice regionale pro-ruse, serveau la difuzarea unor conţinuturi vizând „subminarea încrederii în instituţii şi încurajarea urii etnice şi naţionale”, precum şi la compromiterea procesului de aderare a ţării la Uniunea Europeană, a adăugat ea.

Mass-media macedonene au citat exemple de informaţii false, afirmând de exemplu că sute de mii de macedoneni ar fi plătit pentru a obţine naţionalitatea bulgară, iar aceste publicaţii suscitau apoi sute de comentarii polemice, uneori însoţite de insulte naţionaliste.

Macedonia de Nord a deschis oficial negocieri cu UE în iulie 2022 pentru aderare la aceasta. Procesul rămâne totuşi blocat din cauza lipsei unui amendament la Constituţie care să recunoască în special minoritatea bulgară, condiţie înscrisă într-un compromis încheiat cu Sofia.

Macedonia de Nord, membră a NATO din 2020, s-a aliniat sancţiunilor europene adoptate împotriva Rusiei după invadarea Ucrainei. Comisia Europeană estimează într-un raport din 2025 că această ţară rămâne expusă ingerinţelor străine, dezinformării şi altor forme de ameninţări hibride.