Rețea masivă de laboratoare biologice, inclusiv în Ucraina, dezvăluită de șefa serviciilor de informații americane

Într-o mișcare surpriză, directoarea Serviciului Național de Informații al SUA (DNI), Tulsi Gabbard , a făcut publice dovezi care, potrivit biroului său, demonstrează finanțarea „îndelungată” de către guvernul Statelor Unite a unei vaste rețele de 120 de laboratoare biologice din peste 30 de țări, unde se desfășoară cercetări privind agenți patogeni biologici, unii dintre aceștia fiind periculoși, potrivit Radio Free Europe/Radio Liberty.

Această rețea include „laboratoare din Ucraina, care ar putea fi expuse riscului de compromitere din cauza războiului în curs dintre Rusia și Ucraina”, a declarat biroul DNI într-un comunicat publicat vineri.

„De exemplu, comunitatea de informații a avertizat anterior că un laborator biologic finanțat de SUA din Ucraina găzduia probabil agenți patogeni periculoși și rămânea vulnerabil la amenințările de lungă durată reprezentate de atacuri, confiscări sau distrugeri din partea Rusiei”, a adăugat acesta.

Demersul neobișnuit al lui Tulsi Gabbard a avut loc cu doar câteva zile înainte de plecarea sa din funcție, care conduce un birou interguvernamental înființat pentru a coordona schimbul de informații în cadrul comunității de informații americane, aflată în plină expansiune.

„În pofida impactului global potenţial catastrofal pe care îl poate avea cercetarea asupra agenţilor patogeni periculoşi în laboratoare biologice, politicieni, aşa-zişi experţi în sănătate precum dr. Fauci şi entităţi din cadrul echipei de securitate naţională a administraţiei Biden au minţit poporul american cu privire la existenţa laboratoarelor biologice finanţate şi susţinute de SUA şi i-au intimidat pe cei care au încercat să scoată adevărul la lumină. Biroul Directorului Serviciului Naţional de Informaţii (ODNI) va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii din întregul guvern pentru a identifica unde se află aceste laboratoare, ce agenţi patogeni conţin şi pentru a pune capăt cercetărilor periculoase de tip «gain-of-function», care ameninţă sănătatea şi bunăstarea poporului american şi a oamenilor din întreaga lume”, a declarat directoarea DNI, Tulsi Gabbard, citată de News.ro.

De ani de zile, în cadrul unui program numit „Reducerea cooperativă a amenințărilor”, guvernul SUA au finanțat eforturile de protejare a programelor de cercetare din perioada Războiului Rece, care au dezvoltat tehnologii de război biologic și chimic.

Unele dintre facilitățile rămase erau situate la Kiev, la Tbilisi și în alte locuri din fosta Uniune Sovietică.

Administrația Trump analizează de luni de zile dosarele privind laboratoarele biologice finanțate de Washington, după ce a interzis orice finanțare federală pentru astfel de cercetări care implică modificarea organismelor pentru a le îmbunătăți funcțiile biologice (gain-of-function) în țări precum China, unde consideră că nu există o supraveghere adecvată.

Departamente ale guvernului SUA, precum Departamentul Apărării, au finanțat de mult timp laboratoare din străinătate care desfășoară cercetări privind bolile.

Pe măsură ce relațiile Rusiei cu Occidentul s-au deteriorat, Moscova a acuzat din ce în ce mai des SUA că finanțează „laboratoare biologice” menite să dezvolte potențiale arme biologice. Washingtonul este semnatar al Convenției privind armele biologice din 1975.

Aceste acuzații au alimentat de-a lungul anilor teorii conspiraționiste, pe care guvernul SUA a încercat să le demonteze în repetate rânduri.

În 2023, la un an după invazia Ucrainei de către Rusia, Departamentul de Stat al SUA a acuzat Moscova că „a crescut volumul și intensitatea dezinformării sale cu privire la armele biologice, într-o încercare eșuată de a distrage atenția de la invazia sa asupra Ucrainei, de a diminua sprijinul internațional pentru Ucraina și de a-și justifica războiul nejustificat”.

De la revenirea la Casa Albă în 2025, administrația președintelui Donald Trump a adoptat o abordare mai dură față de problema agenților patogeni biologici.

Administrația Trump a afirmat că multe dintre laboratoarele biologice finanțate de Washington au desfășurat cercetări folosind „agenți patogeni periculoși și extrem de contagioși” și că astfel de acțiuni nu pot fi lăsate „fără restricții”.

În mai 2025, președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prezidențial pentru a pune capăt finanțării federale a cercetării privind modificarea organismelor pentru a le îmbunătăți funcțiile biologice.