Rețeaua X a fost căzută marți în România și mai multe țări europene

Rețeaua socială X (fosta Twitter) nu a funcționat pentru utilizatori din România și mai multe țări începând din jurul orei 10:30, potrivit Downdetector, un site de urmărire a funcționării mai multor platforme online.

UPDATE 12:36 Rețeaua X funcționează la această oră și raportările utilizatorilor care nu pot să o acceseze aproape au dispărut.

La încercările de conectare pe site-ul web și aplicația de mobil a rețelei sociale controlate de Elon Musk, aceasta nu se încărca.

Începând aproximativ cu ora 10:25, sute de utilizatori din România au raportat pe Downdetector problemele cu X.

Probleme au fost raportate în numeroase țări europene, de la Cehia și Ungaria la Marea Britanie și Germania, potrivit site-ului care centralizează sesizările utilizatorilor.