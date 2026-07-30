Reținere în dosarul DNA de la Oficiul pentru Jocuri de Noroc: Directoare generală adjunctă acuzată de luare de mită. Control judiciar pentru soțul ei și alți inculpați

Ana-Maria Badea, directoarea generală adjunctă a Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost reținută pentru 24 de ore de către Direcția Națională Anticorupție (DNA), joi, la o zi după perchezițiile făcute de procurori la sediul instituției.

Tot astăzi, în speța în care Ana-Maria Badea este acuzată de luare de mită (3 acte materiale), soțul ei a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile, pentru complicitate la luare de mită.

Procurorii au mai dispus începerea urmăririi penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile în cazul lui Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan, inspectori în cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Control din cadrul ONJN. Cei doi sunt acuzați de șase infracțiuni de luare de mită, dintre care una în formă continuată.

A fost pus sub control judiciar și administratorul unei societăți comerciale, pentru dare de mită. DNA nu a dezvăluit numele lui, identificându-l public doar cu inițialele „B.V.R.”.

În dosarul de la ONJN fusese deja arestată preventiv fosta șefă a instituției, Odeta Nestor. Din aceeași speță a fost disjuns dosarul în care fost pus sub acuzare și primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pentru luare de mită.

Acuzațiile DNA din dosarul de la ONJN

În comunicatul de joi, procurorii anticorupție acuză existența unui mecanism prin care reprezentanți ai unor operatori economici din domeniul jocurilor de noroc ar fi remis funcționarilor ONJN sume de bani cu titlu de mită, pentru a le fi soluționate favorabile cereri, solicitări sau demersuri administrative care țineau de aceștia.

Astfel, potrivit DNA, între 23 decembrie 2025 și 21 mai 2026, Ana-Maria Badea a primit suma totală de 2.500 de euro de la reprezentantul mai multor societăți comerciale care își desfășurau activitatea în domeniul jocurilor de noroc, în legătură cu îndeplinirea și urgentarea îndeplinirii unor acte ce intrau în atribuțiile sale de serviciu.

În schimbul banilor, susțin procurorii, ea a asigurat soluționarea cu celeritate și în mod favorabil a solicitărilor adresate ONJN de societățile respective, privind aprobarea unor jocuri noi de noroc, reautorizarea acestora sau alte demersuri administrative aflate în competența instituției.

DNA mai spune că, între 23 septembrie 2025 și 26 mai 2026, în contextul unor controale la operatori economici din domeniu, Radu-Andrei Blaga și Radu-Constantin Brătan au primit de la reprezentanții societăților verificate sume de bani cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, în total 25.000 de lei, pentru a nu aplica măsurile legale cu privire la neregulile constatate în cadrul controalelor și, implicit, pentru îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu.

Percheziții DNA la ONJN

Procurorii anticorupție au făcut miercuri dimineață percheziții la sediul ONJN, declarau la momentul respectiv surse judiciare pentru Agerpres și TVR.

Evenimentele din dosar vin la o lună după ce Curtea de Conturi a anunțat că a făcut o sesizare, în urma unor controale în care a găsit un prejudiciu de aproape 150 de milioane de lei.

Curtea de Conturi acuza ONJN la acel moment că nu a investigat „situații concrete în care, în cazul mai multor operatori, au fost identificate plăți multiple peste 15.000 euro către unii jucători, de 40 sau chiar 58 ori într-o singură zi, cu valori totale de ordinul sutelor de mii sau milioanelor de euro”.

Curtea de Conturi făăcuse un audit pentru anul 2024 privind activitatea ONJN, în care au fost constatate abateri care „au cauzat prejudicierea bugetului statului cu suma totală de 149.479.297 lei”.

„Întrucât există indicii de săvârșire a unor fapte sancționate de legea penală, Curtea de Conturi a sesizat organele în drept. Subliniem caracterul sistemic și recurent al constatărilor Curții, reflectat și în auditurile anterioare la ONJN”, a transmis atunci Curtea de Conturi, privind auditul pentru anul 2024.