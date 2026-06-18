Dosarul Ciucu: legătura cu jocurile de noroc. Șefa unei organizații de lobby pentru jocurile online, Odeta Cristinela Nestor, arestată după un flagrant cu o mită de 100.000 de euro

Dosarul primarului Ciucu, susține DNA, a fost disjuns din alt dosar. În acest prim caz, procurorii spun că mai mulți oameni din Oficiul Național pentru Jocurile de Noroc (ONJN) au fost mituiți. Intermediar și totodată cea care a dat banii este Odetei Cristinela Nestor, fostă șefă la ONJN și actualmente șefa unei organizații de lobby pentru casele de pariuri online, susțin surse judiciare.

Ce afirmă procurorii că a făcut Odete Nistor și cum a avut loc un flagrant.

În comunicatul DNA care a însoțit declanșarea dosarului primarului Ciprian Ciucu,parchetul anticorupție explică faptul că primul caz a pornit din industria jocurilor de noroc. Acest caz nu-l include pe primarul Ciucu.

DNA susține că miercuri, 17 iunie, judecătorii „din cadrul Tribunalului București a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile” pentru doi inculpați.

Nestor, președinta unei asociații de lobby pentru pariurile și jocurile online de noroc

Toți cei din comunicatul DNA sunt numiți cu inițiale. O persoană este citată drept N.C.O:

„N.C.O., persoană fizică, fără calitate specială, pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la luare de mită, dare de mită, în formă continuată (3 acte materiale), dare de mită și instigare la folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații”.

N.C.O este conform surselor judiciare Nestor Cristinela Odeta, 49 de ani, fostă președinte a Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc între 2013-2017. A fost numită de Victor Ponta și demisă de Sorin Grindeanu.

După plecarea de la ONJN, Odeta Nestor a devenit consultant în zona de reprezentare a industriei jocurilor de noroc. Este președinta Asociației Organizatorilor de Jocuri de Noroc la Distanță (AOJND), o organizație de lobby pentru jocurile online.

HotNews a încercat să o contacteze pe Odeta Nistor, dar nu a reușit. Conform comunicatului DNA, ea este în arest.

Ce spune DNA că a făcut

Procurorii susțin că „inculpata N.C.O.” a dat mită mai multor angajați ai ONJN sume de ordinul: 1.500 de euro, 500 de euro și 2.000 de lei.

Apoi însă, în aprilie 2026, Odeta Nistor „ar fi înlesnit acceptarea, la data de 07.04.2026, de către un funcționar public din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, colaborator autorizat în cauză, a promisiunii sumei totale de 100.000 euro făcută de inculpatul R.D.M., în numele și în interesul unui operator economic care își desfășoară activitatea în domeniul jocurilor de noroc”.

Scopul, pretind procurorii, a fost acela de a nu fi sancționată firma de jocuri de noroc respectivă și ca ONJN să nu se reclame penal la Spălarea Banilor situația descoperită.

În una dintre aparițiile sale publice recente, Odeta Nestor avertiza că noi restricții ale Parlamentului la adresa jocurilor de noroc vor afecta industria: „Nu pot decât să îmi pară foarte rău și să-mi cer scuze în numele statului român, care, cu toată responsabilitatea, declar că este un stat abuziv. În România, astăzi, ceea ce se întâmplă arată un stat căruia nu-i pasă. Și vă spun, nu numai Guvernul, mă lovesc în fiecare zi, când merg în Parlament, în comisiile de specialitate, de această nepăsare”, conform Agerpres.

Mita a fost prinsă în flagrant

DNA susține că mita de 100.000 de euro de la omul de afaceri din jocurile de noroc a fost dată. Și că, la ultima rată a mitei, a avut loc un flagrant.

„Referitor la promisiunea, cu titlul de mită, a folosului reprezentând suma de 100.000 de euro, s-a mai reținut că, în zilele de 08.04.2026 și 17.04.2026, inculpatul R.D.M. ar fi remis suma de 45.000 de euro, respectiv 5.000 de euro, iar, în data de 16.06.2026, diferența de 50.000 de euro, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infracțiunii flagrante”

Cum s-a ajuns de aici la Ciucu

În comunicatul DNA se trece apoi de la acest caz din jocurile de noroc la dosarul Ciucu. Nu se precizează cum.

„Pe parcursul efectuării instrucției penale în cauza anterior menționată, au rezultat indicii temeinice privind comiterea unor alte fapte de corupție, astfel că a fost constituit la nivelul aceleiași secții un dosar penal distinct (înregistrat la începutul lunii decembrie 2025)”, susțin procurorii.

„În această din urmă cauză, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile față de următorii inculpați:

M.N.K.A. și M.M. (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită;

și (oameni de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de dare de mită; S.I. (om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită;

(om de afaceri), începând cu data de 17 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la dare de mită; CIUCU CIPRIAN (la data faptelor primar al Sectorului 6 București), începând cu data de 18 iunie 2026, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită”.

Primarul Ciprian Ciucu și-a declarat nevinovăția. În prima reacție mai amplă, el a spus că „Se pare că niște persoane s-au folosit de numele meu”.