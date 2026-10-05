Revenire importantă la Craiova. Se întoarce înainte de meciul cu Getafe

Adrian Rus (30 de ani), fundașul Universității Craiova, e gata să revină la mai bine de o lună după accidentarea suferită la meciul cu FC Voluntari, scor 3-1.

Stoperul campioanei a ratat 6 partide, însă, conform gsp.ro, acesta ar urma să revină la antrenamente chiar înainte de meciul cu Getafe, din prima etapă din Conference League. Pe teren ar putea bifa primele minute abia la jumătatea lunii, în duelul cu Farul.

Fundașul oltenilor a vorbit la Prima Sport despre perioada de refacere:

„Recuperarea decurge destul de bine, mai trebuie să am puţină răbdare. Pot să spun că partea grea, mentală, a trecut. A fost mai greu la început, însă vine partea fizică mai grea, când o să încep să intru cu echipa, să alerg pe teren şi fizic o să fie un pic greu după o lună şi ceva cât am pierdut.

Se pierde foarte mult, mai ales că vin după cantonamentul de vară, după acele trei meciuri din trei în trei zile. Cred că fizic m-am simţit foarte bine, dar acum nu ştiu dacă am pierdut tot. E posibil să pierd tot, dar de asta e staff-ul şi toţi alături de mine, să mă refac şi fizic foarte bine”.

Rus s-a accidentat la meciul cu FC Voluntari. În minutul 15, acesta a pătruns în centru, și-a așezat mingea pe piciorul stâng și a încercat să șuteze de la aproximativ 20 de metri. Babic a intervenit pentru a-l bloca, iar fundașul Craiovei l-a lovit în gheată în momentul șutului.

Ambii jucători au acuzat probleme după contact, iar arbitrul a dictat fault în favoarea celor de la Voluntari. Rus a ieșit șchiopătând și a primit îngrijiri la marginea terenului, la genunchiul stâng. După aproximativ două minute, fundașul a revenit pe gazon și a încercat să continue partida.