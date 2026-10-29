Revenire spectaculoasă la Dinamo! Vor să-l readucă după ce a plecat cu scandal

Florin Răducioiu (56 de ani), unul dintre numele mari din istoria lui Dinamo, s-ar putea întoarce în „Ștefan cel Mare”.

Fostul atacant e dorit de „câini” și deja și-a făcut apariție pe stadion în loja conducerii alături de președintele Andrei Nicolescu.

Miercuri, Răducioiu a venit la Arena Națională pentru a urmări duelul din etapa #2 din Cupa României, 5-2 cu Chindia.

Pe lângă Nicolescu, alături de care a urmărit partida, Radu a discutat și cu șefii de la Renovatio și cu Ovidiu Andrieș, unul dintre acționarii clubului. Șefii se gândesc serios să îl aducă din nou la Dinamo, scrie Prosport.

Răduciou a mai petrecut două perioade la formația din „Ștefan cel Mare” după ce a pus capăt carierei de fotbalist. Prima dată a stat un an, între decembrie 2007 și decembrie 2008, când a fost manager sportiv.

A revenit în 2022 ca team-manager, dar a plecat după numai 6 luni, după ce Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar a vrut să-i micșoreze salariul la 500 de euro lunar. Răducioiu a demisionat și a susținut că nu era plătit la acea vreme de două luni și jumătate.