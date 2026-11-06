Revenirea consumului se împiedică de puterea de cumpărare: vânzările scad pe toate fronturile

Vânzările cu amănuntul au scăzut cu 1,3% față de luna precedentă în septembrie, adâncindu-și contracția anuală la 2,6% față de anul precedent, față de 0,2% în luna precedentă, potrivit unui anunț al Statisticii. „Această scădere a fost sub așteptările noastre de stagnare relativă în termeni lunari. Vânzările de bunuri nealimentare și combustibili au fost principalele factori care au afectat vânzările cu amănuntul, în timp ce vânzările de alimente au înregistrat o contracție marginală”, arată o notă transmisă vineri investitorilor de BCR. În trimestrul 3 al anului 2026, vânzările cu amănuntul au crescut cu 1,1% față de trimestrul precedent și au scăzut cu -3,0% față de anul precedent, față de -6,3% în trimestrul al doilea.

Consumul a fost relativ mai puternic în trimestrul al treilea decât în ​​al doilea, ceea ce susține opinia noastră că cheltuielile de consum ar trebui să se consolideze oarecum în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, creșterea salariilor continuă să fie în urma inflației, afectând puterea de cumpărare a consumatorilor. „Ne așteptăm ca salariile reale să rămână în teritoriu negativ pe tot parcursul anului 2026. Continuăm să ne așteptăm ca vânzările cu amănuntul să scadă în 2026, în ciuda unei performanțe relativ mai puternice în a doua jumătate a anului”, arată BCR.

Vânzările de alimente au scăzut cu 0,2% față de luna precedentă și au fost cu 2,2% mai mici în septembrie față de anul precedent. Cifra de afaceri a articolelor nealimentare a scăzut cu 1,0% față de luna precedentă și cu 2,0% față de anul precedent. Vânzările de combustibili auto au scăzut cu 1,9% față de luna precedentă și cu 3,5% față de anul precedent. Privind evoluțiile trimestriale, vânzările de alimente au scăzut cu 0,1% față de trimestru și cu 3,4% față de anul precedent, în timp ce vânzările de produse nealimentare au crescut cu 2,2% față de trimestru, dar au scăzut cu 2,9% față de anul precedent. Vânzările de combustibili auto au crescut cu 0,6% față de trimestru, dar au scăzut cu 3,2% față de anul precedent.

Încrederea consumatorilor a scăzut la -33,2 în octombrie, față de -32,5 în septembrie. Consumatorii au raportat îmbunătățiri atât ale situației financiare anterioare, cât și ale celor preconizate, în timp ce celelalte componente s-au deteriorat.

Sentimentul în comerțul cu amănuntul s-a consolidat la 4,6 în octombrie, față de 3,0 anterior. Managerii au raportat o activitate comercială recentă mai intensă, niveluri mai scăzute ale stocurilor și așteptări mai optimiste pentru vânzările viitoare.

Rata șomajului a ajuns la 6,3% în septembrie 2026, comparativ cu 6,4% în luna precedentă. Salariile reale au rămas în teritoriu negativ în ultimele 14 luni, scăzând cu -0,6% în august 2026. Indicatorul Așteptărilor de Ocupare a Forței de Muncă (EEI) a scăzut la 98,0 în octombrie, de la 99,9 în septembrie, rămânând sub pragul de 100 și, prin urmare, indicând intenții de angajare ușor sub media lor istorică. Managerii de construcții au raportat intenții de angajare neschimbate, în timp ce toate celelalte sectoare au indicat nevoi de personal mai mici. Temerile consumatorilor privind șomajul în următoarele 12 luni s-au diminuat față de septembrie, se mai arată în documentul citat..