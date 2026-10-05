Revenirea economiei mai are de așteptat: scenariul analiștilor pentru 2027

România ar putea înregistra anul viitor o creștere economică cuprinsă între 0 și 0,5%, a declarat, luni, președintele Asociației CFA România, Adrian Codirlașu, la lansarea raportului „FY 2027 Macroeconomic Outlook”



„Noi credem că PIB-ul va rămâne tot în situația actuală, adică o creștere economică modestă și anul viitor. Îl estimăm undeva între 0 și 0,5%, versus consensul instituțiilor financiare internaționale de 1,8-2,5%. Anul acesta, scenariul de bază este de ușoară recesiune, iar anul viitor poate intrăm într-o ușoară creștere, măcar e cu plus, nu-i cu minus”, a spus Codirlașu, citat de Agerpres.

.În ceea ce privește inflația, președintele CFA România spune că trendul este de descreștere, dar mediul extern este unul nefavorabil. „Ne așteptăm ca BNR să opereze anul viitor anumite reduceri de rate de dobândă, dar adevărata problemă este faptul că mediul extern este unul de creștere a ratelor de dobândă. Vedem că FED-ul a crescut, ECB-ul a crescut..”, a mai spus Adrian Codirlașu.



Referitor la evoluția deficitului bugetar, Alexandra Smedoiu, vicepreședinte al CFA România, a afirmat că anul viitor va continua tendința de reducere și am putea încheia anul 2027 cu 6%, ceea ce ar reprezenta o realizare.



„Vor fi în continuare presiuni pe buget pentru că vor fi cheltuieli care vor trebui susținute, într-un context în care consumul a scăzut și investițiile au scăzut și ele. În ceea ce privește deficitul de cont curent ne-am dori mai multe exporturi și mai puține importuri, o balanță care să fie mai mult în favoarea noastră. Dar probabil că vor rămâne în zona aceasta de minus 6%”, a spus Alexandra Smedoiu. Ea a spus că e improbabil să vedem noi creșteri de taxe, fiscalitatea fiind și așa ridicată în România, mai ales pe zona de taxare a muncii.



Adrian Codirlașu a afirmat că anul acesta România a păstrat ratingul, dar riscul de downgrade se va menține mulți ani de acum încolo. De asemenea, el a explicat că pentru o eventuală majorare a ratingului ar trebui să avem creștere economică susținută și să arătăm că am redus substanțial deficitul bugetar.



În opinia sa, va fi dificil să menținem anul viitor deficitul bugetar sub control în condițiile în care nu vom mai avea la dispoziție fondurile din PNRR.

