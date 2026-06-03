Revenirea Marii Britanii în UE, considerată „inevitabilă” chiar din interiorul Guvernului de la Londra

Pancartă cu mesajul „Rejoin” la un protest săptămânal anti-Brexit și pro-UE în Londra, pe 20 mai 2026. Credit line: Vuk Valcic / Zuma Press / Profimedia

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, s-a angajat recent să restabilească legăturile cu UE și să plaseze Regatul Unit „în centrul Europei”. Schimbarea de direcție de la Londra vine pe fondul presiunilor economice și al disputelor politice interne privind efectele Brexitului, potrivit Euronews.com.

Lordul Spencer Livermore, secretarul financiar al Trezoreriei, a declarat că anularea Brexitului este „absolut” în „interesul economic național” al Regatului Unit. El a promovat eforturile guvernului de „resetare” a relațiilor cu Bruxelles.

„Dacă la momentul potrivit vom reintra în Uniunea Europeană, bineînțeles, opinia mea personală este că acest lucru este inevitabil”, le-a spus el, luni, colegilor din Camera Lorzilor. „Desigur, Marea Britanie va reintra la un moment dat în Uniunea Europeană”.

„Între timp, resetăm relațiile cu Europa, iar acest lucru este incredibil de important pentru a ajuta la creșterea economiei noastre”, a adăugat el.

Marea Britanie a votat în favoarea ieșirii din blocul comunitar în 2016. Campania pentru referendum s-a axat pe controlul imigrației, finanțarea Serviciului Național de Sănătate (NHS) și redobândirea suveranității parlamentare.

Decizia de a părăsi UE a revenit în atenție după ce mai mulți oficiali din Partidul Laburist au redeschis dezbaterea, în contextul unei posibile curse pentru conducerea partidului.

În cadrul unei conferințe a partidului, fostul ministru al sănătății, Wes Streeting, a calificat votul pentru Brexit drept o „greșeală catastrofală” și a anunțat că își va depune candidatura pentru șefia formațiunii.

„Ne-a lăsat mai puțin bogați, mai puțin puternici și cu mai puțin control decât în orice moment dinaintea revoluției industriale”, a afirmat Streeting.

„Avem nevoie de o nouă relație specială cu UE, deoarece viitorul Marii Britanii se află în Europa și, într-o zi, într-o zi, ne vom întoarce în Uniunea Europeană”, a adăugat acesta.

Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat, în februarie, că premierul Starmer ar trebui să continue acțiunile de resetare a relațiilor.

„Brexitul a fost cel mai mare act de autodistrugere economică pe care l-a comis vreodată o țară. Scopul meu final este să ne reîntregim și cred că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele”, a spus Khan.

Kemi Badenoch, liderul partidului de opoziție, Conservatorii, a declarat că revenirea laburiștilor asupra acestei chestiuni este „un semn că Partidul Laburist nu are un plan pentru țară”.

„Vor să se întoarcă în trecut și să reia războaie care s-au încheiat de mult timp”, a conchis Badenoch.