REVIEW Google Pixel 11 Pro – Probabil cel mai bun telefon pe care nu îl pot recomanda deocamdată 

Noua serie Pixel 11 Pro este următorul pas în evoluția dictată de Google pentru universul Android, însă primele impresii după lansare au fost mixte, iar unele decizii luate de gigantul american pentru noul să vârf de gamă au fost privite cu scepticism.

HotNews a testat noul vârf de gamă Google, modelul Pixel 11 Pro și vine cu un review în detaliu, cu plusurile și minusurile noului telefon etalon al universului Android păstorit de Google.

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test în România de către Google, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol.

Acesta nu este un articol publicitar, ci este o recenzie a unui produs, un demers pur jurnalistic. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

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PLUSURI – Ce mi-a plăcut la Google Pixel 11 Pro

Designul și construcția premium , ecranul excelent și foarte luminos, senzor ultrasonic de amprentă sub ecran foarte rapid și precis

și , și foarte luminos, sub ecran foarte rapid și precis Camere foto printre cele mai bune la ora actuala pe un telefon mobil. Câteva din funcțiile AI îmbunătățite pe partea foto, viteza mult mai mare de procesare și de captare a cadrelor pe lumină slabă

printre cele mai bune la ora actuala pe un telefon mobil. Câteva din funcțiile AI îmbunătățite pe partea foto, mult mai mare de procesare și de captare a cadrelor pe lumină slabă Camera de zoom îmbunătățită, o plăcere s-o folosesc inclusiv pe video și pe timp de noapte

îmbunătățită, o plăcere s-o folosesc inclusiv pe video și pe timp de noapte Rambler – noua funcție de dictare a textului, inclusă în tastatura GBoard, care folosește un modul AI și funcționează intern pe telefon chiar și offline. Este incredibil de precisă, inclusiv pentru limba română – scoate toate ăăăă-urile, îîîî-urile și toate bâlbele.

– noua funcție de dictare a textului, inclusă în tastatura GBoard, care folosește un modul AI și funcționează intern pe telefon chiar și offline. Este incredibil de precisă, inclusiv pentru limba română – scoate toate ăăăă-urile, îîîî-urile și toate bâlbele. Experiența software foarte bună și o întreaga suită de elemente și funcții foarte utile de zi cu zi: PixelSnap (magneți incorporați pe spatele telefonului), Circle to Search (și mai capabil anul acesta), Call Recording, Always Listening, Gemini foarte prezent și foarte bun etc

MINUSURI – Ce NU mi-a plăcut la Google Pixel 11 Pro

Telefonul de intrare în gamă e mai scump anul acesta cu circa 100 de euro. E drept că vine cu mai mult spațiu de stocare, dar varianta de bază vine cu mai puțin RAM ca anul trecut (12 GB față de 16 GB – cine vrea maximul de RAM mai trebuie să mai adauge la preț măcar 100 de euro).

Google insistă cu procesorul său din seria Tensor care efectiv la capitolul de putere brută e mult în urma rivalilor de pe piață. E drept, însă, că în experiența mea de zi cu zi acest lucru nu l-am resimțit deloc, dar recunosc că nu e un semnal încurajator, mai ales la acest nivel de preț.

său din seria Tensor care efectiv la capitolul de putere brută e mult în urma rivalilor de pe piață. E drept, însă, că în experiența mea de zi cu zi acest lucru nu l-am resimțit deloc, dar recunosc că nu e un semnal încurajator, mai ales la acest nivel de preț. Viteza de încărcare lasă de dorit (mai ales comparativ cu ce există pe piață deja de șase-șapte ani), iar la peste 6.300 de lei preț de pornire telefonul nu vine cu un încărcător capabil inclus în pachet (în continuare se pare că a găsi un încărcător „rapid” compatibil e o loterie pentru utilizatorul care, să zicem, ar avea deja unul prin casă – nu toate vor da rezultatele rapide dorite).

(mai ales comparativ cu ce există pe piață deja de șase-șapte ani), iar la peste 6.300 de lei preț de pornire telefonul inclus în pachet (în continuare se pare că a găsi un încărcător „rapid” compatibil e o loterie pentru utilizatorul care, să zicem, ar avea deja unul prin casă – nu toate vor da rezultatele rapide dorite). Multe din funcții noi AI nu sunt disponibile în Europa și România.

în Europa și România. Reimagine Photos nu mai există pentru utilizatorii din România. Una din cele mai bune funcții AI lansate în anii trecuți și cu care, practic, Google și-a promovat și pe la noi capacitățile AI de editare a fotografiilor pe telefoanele sale, a fost eliminată pentru utilizatorii din țara noastră. A fost inclusă în suita AI de editare Edit with Ask Photos care nu mai e valabilă decât doar în câteva țări din Europa.

Alte lucruri de reținut despre Google Pixel 11 Pro

Autonomia bateriei e ok , mai bună puțin decât anul trecut, dar nu sparge vreun record. E un telefon care, în general, poate duce o zi întreagă în condiții normale de utilizare (26-28 de ore, cu timpi de ecran de peste 5 ore), dar nu e un telefon care să te facă să te simți sigur că poți duce două zile complete, indiferent cum l-ai folosit, sau o singură zi întreagă într-un scenariu de utilizare foarte intensiv.

, mai bună puțin decât anul trecut, dar nu sparge vreun record. E un telefon care, în general, poate duce o zi întreagă în condiții normale de utilizare (26-28 de ore, cu timpi de ecran de peste 5 ore), dar nu e un telefon care să te facă să te simți sigur că poți duce două zile complete, indiferent cum l-ai folosit, sau o singură zi întreagă într-un scenariu de utilizare foarte intensiv. Încărcarea e relativ lentă și depinde de „loteria” încărcătoarelor. Cea mai bună încercare a mea a fost de +49% în 30 de minute, cu noua funcție „Extreme Charging” activată.

și depinde de „loteria” încărcătoarelor. Cea mai bună încercare a mea a fost de +49% în 30 de minute, cu noua funcție „Extreme Charging” activată. Procesorul Tensor G6 , gândit special de Google să ruleze pe telefoanele sale, pe hârtie pare mult în urma rivalilor. În teste sintetice și benchmark-uri e în general surclasat cu mare marjă de procesoarele de la Apple, Qualcomm sau Mediatex. Dar – și e un mare dar – în viața de zi cu zi nu am simțit asta, în niciun moment din perioada de test nu am simțit că nu primesc o experiență premium, viteză adecvată, timp de răspuns prompt sau putere de procesare acolo unde am avut nevoie mai mult.

, gândit special de Google să ruleze pe telefoanele sale, pe hârtie pare mult în urma rivalilor. În teste sintetice și benchmark-uri e în general surclasat cu mare marjă de procesoarele de la Apple, Qualcomm sau Mediatex. Dar – și e un mare dar – în viața de zi cu zi nu am simțit asta, în niciun moment din perioada de test nu am simțit că nu primesc o experiență premium, viteză adecvată, timp de răspuns prompt sau putere de procesare acolo unde am avut nevoie mai mult. Ecranul excelent anul acesta vine cu un prag maxim de luminozitate puțin mai mare (3.600 nits vs 3.300 anul trecut), însă am observat că acum telefonul poate susține acest prag mult mai mult, ceea ce-l face foarte util și ușor de folosit în lumina puternic, afară în soare.

anul acesta vine cu un prag maxim de puțin mai mare (3.600 nits vs 3.300 anul trecut), însă am observat că acum telefonul poate susține acest prag mult mai mult, ceea ce-l face foarte util și ușor de folosit în lumina puternic, afară în soare. Prețul telefonului în România e de circa 6.300 de lei pentru varianta de bază cu 256 GB stocare, dar „doar” 12 GB RAM. Recomandarea mea e să alegeți oricând varianta de 512 de GB care vine cu 16 GB RAM și ajunge pe la 6.800 de lei.

în România e de circa 6.300 de lei pentru varianta de bază cu 256 GB stocare, dar „doar” 12 GB RAM. Recomandarea mea e să alegeți oricând varianta de 512 de GB care vine cu 16 GB RAM și ajunge pe la 6.800 de lei. Husa oficială Google e foarte asemănătoare cu cea de anul trecut, simplă și rezistentă, dar foarte plăcută la atingere.

Google e foarte asemănătoare cu cea de anul trecut, simplă și rezistentă, dar foarte plăcută la atingere. Telefonul vine cu Android 17 și are garanția Google că va primi șapte actualizări majore de Android, adică va rămâne „actual” și în 2033, teoretic.

și are garanția Google că va primi majore de Android, adică va rămâne „actual” și în 2033, teoretic. Încărcarea wireless (și magnetică) e pe standardul Qi2.2 și anul acesta e mai rapidă, la 25W.

(și magnetică) e pe standardul Qi2.2 și anul acesta e mai rapidă, la 25W. Noua „jucărie” denumită HiLight – un set de led-uri cu efecte multicolore în loc de flash – este cvasi-inutilă.

– un set de led-uri cu efecte multicolore în loc de flash – este cvasi-inutilă. Circle to Search (încercuiește ceva pe ecran și telefonul îți caută direct pe Google) e mai capabil acum, te lasă să „încercuiești” ceva direct de pe ecranul live din camera foto, adică nu mai e nevoie nici măcar să mai faci o poză.

REZUMAT AUDIO – Review Google Pixel 11 Pro

*Rezumat audio generat cu AI pe baza informațiilor din articol prin Gemini Notebook

Ce am testat

Pentru acest review am folosit un model Google Pixel 11 Pro (culoare Obsidian, 16 GB RAM și 512 GB stocare) timp de aproape 24 de zile preponderent în București, în rețeaua 5G Orange. Telefonul a fost folosit pe post de unic telefon personal, cu toate aplicațiile și serviciile pe care le folosesc în mod normal pe telefonul propriu.

Telefonul a rulat Android 17 și în perioada de test nu a primit nici o actualizare de sistem.

Telefonul a fost folosit ca un telefon normal, fără să-l menajez din punct de vedere al bateriei și fără a activa modul de economisire a bateriei. A fost însă setat pe funcția „Dark Mode”, care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu și în diverse aplicații, dar a fost păstrat pe rata adaptivă de refresh de maxim 120Hz, iar ecranul „Always On” chiar a fost păstrat activ în permanență.

Trebuie să precizez din start că și în viața de zi cu zi sunt un utilizator al telefoanelor Pixel. Am avut pe rând Pixel 6 Pro, Pixel 8 Pro, iar în ultimul an am folosit zilnic ca telefon personal un Pixel 10 Pro.

Dar îndrăznesc să cred că acest lucru nu mă face subiectiv sau părtinitor cu telefonul Google, ci poate dimpotrivă – cunosc bine din interior, pe termen lung, unde sunt problemele și neajusurile seriei și am putut urmări câte s-au reparat în timp, unde a existat evoluție sau, dimpotrivă, câte alte noi probleme au apărut între timp sau ce funcții de fapt au dispărut.

Google Pixel 11 Pro – Hardware și procesorul care nu prea pare că joacă în liga mare

În primul rând să discutăm despre elefantul din cameră. Timp de șase ani Google a pus pe telefoanele sale vârf de gamă propriile procesoare din seria Tensor, procesoare croite special pentru Pixel, dar care mereu erau mult în urma rivalilor de pe piață în ceea ce privește puterea brută. Și niciodată parcă nu a fost mai mare diferența ca în acest an.

Cel puțin pe hârtie, în rezultatele din benchmark-uri și teste sintetice, Tensor G6 e atât de mult în urma procesoarelor de vârf Qualcomm Snapdragon, Mediatek Dimensity sau Apple A19, încât nu ai putea spune că se vrea a fi din aceeași ligă. Cifrele sunt zdrobitoare în defavoarea procesorului Google.

Însă cifrele nu spun totul. Timp de mai bine de trei săptămâni cât am folosit Google Pixel 11 Pro nu am simțit în niciun moment că nu primesc o experiență premium, viteză adecvată, timp de răspuns prompt sau putere de procesare acolo unde am avut nevoie mai mult. Și același lucru pot spune și despre ultimele aproape 12 luni în care am avut telefon personal un Pixel 10 Pro, cu al său Tensor G5 de generație trecută.

Pur și simplu Google o dă de gard cu puterea brută în testele sintetice, dar croșetează o experiență foarte bună în lucrurile de zi cu zi pe care le faci pe telefon.

Sigur, dacă tu pe telefon obișnuiești să rulezi doar aplicații super-intensive, compilatoare de cod, foi de calcul cu zeci de formule, arhivări sau dezarhivări, randări de animații sau doar jocuri pe modul ultra, atunci da, cel mai probabil o să gâfâie pe ici, pe colo. Nu o să dea greș, ci doar o să se achite de sarcini mai încet.

Și dau și singurul exemplu unde am simțit „încetineala” procesorului în perioada mea de test. Am jucat Call of Duty Mobile, pe modul ultra la grafică și high texture packs. Nu obișnuiesc să joc prea mult pe telefon, mai mult de test, din când în când.

Înafară de faptul că telefonul s-a încins puțin (ceea ce fac aproape toate dintre ele), de câteva ori am simțit (și văzut pe contorul afișat în colțul ecranului) cum au fost sacadări de la 60 de cadre pe secundă la 30 de cadre pe secundă. Nu de foarte multe ori, dar suficient cât să-mi rămână în minte. Așa că da, dacă aș fi un gamer înfocat, probabil un Pixel nu ar fi prima mea opțiune.

Însă recunosc că cifrele seci sunt descurajante. Chiar dacă Google oferă 7 ani de actualizări software, neajunsul de performanță brută te face să te întrebi cât de future-proof este un astfel de model, câtă siguranță îți oferă că pe viitor va rula la fel de bine.

Un preț mai mare, RAM mai puțin

Și mai e un aspect legat de minusurile hardware la care vreau să mă refer. Nu vreau să zic de prețul modelului de bază că a crescut, pentru că în realitate a rămas aproape la fel ca cel de anul trecut pentru versiunea de 256 de GB. Ci mă refer la cantitatea de memorie RAM pentru varianta de bază.

Modelul Pixel 11 Pro de bază vine cu „doar” 12 GB de RAM, față de 16GB care era standard anul trecut pe toate modelele. Abia de la pragul următor, de la versiunea cu 512 GB telefonul primește 16 GB RAM. Eu am avut la test varianta cu 16GB RAM și nu pot spune că am vreun indiciu că telefonul ar suferi dacă ar avea mai puțină memorie, însă i-aș pune în gardă pe eventualii clienți care se uită la modelul de bază, mai ales dacă vor să se bucure de suita de funcții AI, de acum și din viitor, care se bazează adesea și pe cantitatea de memorie a telefonului.

Altfel, înafară de aceste două exemple, cred că pe partea Hardware, Google a găsit un echilibru între cele mai bune componente în domeniu (camere foto, ecran, cititor de amprentă, difuzoare, magneți încorporați pe spate) și unele care sunt perfect acceptabile (baterie, viteză de încărcare).

Ah, și să nu uit: dacă la CPU, cifrele de pe hârtie sunt dezamăgitoare, pe seria Pixel 11 Google a croit un TPU (Tensor Processing Unit) mult îmbunătățit – acea componentă din unitatea de procesare care se ocupă exclusiv de sarcinile ce țin în general de AI și procesare pe dispozitiv. Și se simte cum multe elemente sunt mai rapide, mai fâșnețe în procesare: poze prelucrate mai rapid, editare cu AI mult mai iute sau incredibila funcție Rambler despre care am să detaliez mai jos.

Google Pixel 11 Pro / Sursă: HotNews

Google Pixel 11 Pro – Design & Ergonomie

La partea de design Google nu a schimbat mare lucru față de modelul precedent. Sau față de modelul de acum doi ani. Serios, dacă le pui unul lângă celălalt – Pixel 9 Pro, Pixel 10 Pro, Pixel 11 Pro – trebuie să faci mari eforturi să le deosebești între ele. Sunt atât de asemănătoare încât husele de pe modelul precedent merg aproape perfect puse și pe noul model – am testat 🙂

Dar asta nu e un lucru rău. Designul Google Pixel deja a devenit unul iconic, recunoscut ușor prin formele sale și prin bara sa de camere foto de pe spate. Google a păstrat și pe 11 Pro nivelul foarte ridicat de calitate al construcției.

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Pixel 11 Pro vine în patru variante de culoare: verzui, măsliniu, roz și negru mat. Toate variantele colorate au un spate de sticlă mat și rame de aluminiu lucioase. Am văzut că mulți își fac griji cu privire la rezistența ramelor lucioase la posibile zgârieturi, însă pot să spun că nu cred că e cazul – aproape un an am avut un Pixel 10 Pro cu rame lucioase și pe care cel mai mult timp l-am ținut fără să fie în husă, iar ramele au rezistat impecabil.

Pentru test eu am avut varianta pe negru, singura care are ramele de aluminiu mate și care, astfel, are un design aparte – mai reținut, mai sobru. N-aș putea să spun că-mi place mai mult decât varianta cu rame lucioase, însă apreciez că Google a oferit un grad în plus de diversitate pentru utilizatori.

Altfel, telefonul arată excepțional de bine. Un ecran plat și luminos, margini simetrice, butoanele foarte tactile, iar pe spate avem acea „insulă” de camere care arată ca o mică bijuterie și care ține telefonul pe spate fără să existe balans când îl lași pe masă. Și e și utilă să-ți proptești degetul arătător sub ea, pe spate, când ții telefonul într-o singură mână.

Practic, la capitolul ergonomie telefonul „mic” Pixel 11 Pro stă foarte bine. E suficient de mic să fie de cele mai multe ori perfect manevrabil cu o singură mână și pe mine acest format m-a convins încă de anul trecut. Am folosit predecesorul Pixel 10 Pro, cu dimensiuni similare, aproape un an de zile FĂRĂ HUSĂ încât să mă bucur la maxim de construcția sa 🙂

Rămâne oarecum evident cum Google a ajuns să fie consecvent unui design prin care mizează să fie atractiv și familiar și utilizatorilor ce vin din universul iOS, dar și să ofere o formă prietenoasă pentru cei care ar veni de pe marile vârfuri de la Samsung, Xiaomi, Oppo sau alții care propun în general telefoane în formate mai mari și oarecum mai „bolovănoase”.

Husă de calitate, PixelSnap util și antena NFC pusă în altă poziție

Am apreciat și în acest an husa oficială pe care Google a făcut-o și o vinde separat pentru modelele Pixel 11. Este foarte, dar foarte asemănătoare cu cea pentru ultimele două modele precedente: se simte foarte „mătăsos” în mână, cuprinde perfect telefonul și e plăcută la atingere, fără să prindă amprente sau urme. Câteva cadre cu husa, mai jos:

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Și la fel de mult am apreciat, tot ca factor ergonomic, păstrarea modulului magnetic PixelSnap, acest „MagSafe” pentru Android, integrat în spatele telefonului, de data asta cu standardul Qi2.2 (față de Qi2 anul trecut) ce permite și încărcare wireless până la 25W.

Cred că PixelSnap rămâne pentru mine una din cele mai utile elemente hardware de pe un telefon Android lansat până acum.

M-am învățat atât de ușor să folosesc încărcătoarele magnetice sau prinderile rapide din bordul mașinii fără a folosi o husă încât n-aș prea vrea să dau înapoi pe un telefon care nu are așa ceva.

Ah, și tot la partea de ergonomie, am apreciat că pe Pixel 11 Google a ales să monteze antena NFC pe partea de sus de pe spatele telefonului, și nu în centrul spatelui ca majoritatea celorlalți producători Android. Asta se traduce într-o interacțiune mult mai simplă când vrei să plătești ceva contactless – practic întinzi telefonul spre „cititor” fără să mai stai să pui telefonul de cele mai multe ori cu spatele, să-l potrivești.

Google Pixel 11 Pro / Sursă: HotNews

Google Pixel 11 Pro – Ecran

Nu mai e o noutate că Google știe să pună pe telefoanele sale ecrane excelente. Pe Pixel 11 Pro Google a pus un ecran absolut superb, fără doar și poate unul dintre cele mai bune displayuri din acest moment pe piață.

Vorbim de un ecran de 6,3 inci diagonală, de tip LTPO OLED HDR10+ cu rezoluție mare (1280 x 2856 pixeli, densitate de 497 pixeli per inci), foarte rapid (refresh adaptiv 1 – 120Hz) și o luminozitate excelentă (2.400 nits în mod normal și cu vârf de 3.600 nits maxim, puțin mai mult ca în urmă cu un an).

Noul prag mai mare de luminozitate se simte, mai ales pe zi în lumina soarelui, ecranul rămâne mereu vizibil, plăcut la privit și butonat. Spun că „se simte”, deși e un prag doar ușor mai mare decât pe generația precedentă, pentru că pe modelul 11 Pro am simțit cum acel maxim de 3.600 de nits este susținut pentru mai mult timp, ceea ce-l face și mai util când chiar ai nevoie de el.

Mi-ar fi plăcut dacă Google ar fi pus pe Pixel și un strat antireflexii, așa cum a pus Samsung pe modelele sale nu demult, dar apreciez că pe noua serie Pixel 11 Google a găsit o variantă de sticlă ușor mai rezistentă la micile zgârieturi, un element încurajator pentru o persoană ca mine care nu prea poartă ecrane protectoare sau huse. Sau pentru cei care vor insista să-și lase telefonul cu fața în jos, pe masă, să poată folosi funcția HiLight – detalii mai jos.

Google Pixel 11 Pro / Sursă: HotNews

Google Pixel 11 Pro – Software

Ani la rândul componenta software a fost punctul forte al seriei Pixel, poate cel mai convingător element să-ți cumperi un telefon de la Google. Și în acest an situația e cam la fel, suita software a Androidului așa cum îl gândește și construiește Google este una de top, în ciuda unor mici nereușite sau chiar regrese (detaliez mai jos).

Pe partea de software Pixel 11 Pro vine cu Android 17 și cu cea mai recentă versiune îmbunătățită de interfață Material 3 Expressive (Expressive 4?), ceva ce ar fi trebuit deja să ajungă pe telefoanele tuturor utilizatorilor de Pixel, inclusiv modelele mai vechi.

Aproape tot ce ține de interfață este de apreciat. Prin Material Expressive Google are un Android extrem de polișat, un sistem de operare cu o sumedenie de efecte, unele mai evidente, altele subtile, culori, vibrații și mici accente.

Avem parte de multă culoare prin meniuri, prin efecte și detalii, numeroase opțiuni de personalizare, butoane de setări rapide ce pot fi customizate și la mărime în bara de notificări.

Sunt peste tot mici detalii și efecte precum gesturile de navigație, închiderea și deschiderea ecranului, vibrarea subtilă și continuă când umbli cu degetul pe sliderul de luminozitate, vibrația scurtă și ritmată când pe ecranul aplicației de vreme „bat” picurii de ploaie. Dacă stai efectiv să analizezi, simfonia efectelor pe Android de pe Pixel este una impresionantă.

Dacă peste astea pui și stabilitatea de care am avut parte în ultimele zile, e greu să nu te îndrăgostești de experiența Android de pe Pixel.

Ca niciodată nu am simțit Androidul Google mai competent și mai bun ca acum, în perioada de test de pe Google Pixel 11 Pro. Trei săptămâni de teste fără vreo eroare, fără vreo agățare serioasă, nimic.

HiLight

Nu, nu i se spune „Pixel Glow” din păcate – o denumire mult mai potrivită după părerea mea, și nici nu are însemnătatea pe care toți fanii și-au imaginat-o. Google i-a spus HiLight și este una din cele mai inutile chestii pe care gigantul american le-a pus vreodată pe telefoanele sale. Ar avea, totuși, ceva potențial, dar la momentul când testez telefonul, lucrurile nu stau convingător…

Vorbesc despre faptul că în loc de un modul de bliț tradițional, pe spatele Pixel 11 Pro Google a pus un modul special de led-uri care poate produce și efecte RGB, multicolore, ceva similar cu led-ul de notificări pe care odinioară multe telefoane Android le aveau.

Doar că utilitatea sa este extrem de limitată. Nu se activează decât dacă telefonul este cu fața în jos (ceea ce la mine și, intuiesc eu, la multă lume nu prea se întâmplă) și nu pornește decât în două instanțe – dacă te sună cineva dintre contactele tale favorite pe apel sau pe Whatsapp și i-ai desemnat o culoare (doar cinci la dispoziție) sau dacă vorbești cu Gemini. Atât…

Aș fi văzut util un astfel de giumbușluc dacă Google te lăsa să poți desemna culori (mai mult de cinci) și altor aplicații sau categorii de notificări. Și mai ales dacă se putea să ți le afișeze și când nu ai telefonul musai cu fața în jos.

Partea bună e că, teoretic, nu e un lucru greu de făcut și un update rapid în viitor ar putea permite noi variațiuni și opțiuni de personalizare. Până atunci, însă, e doar un truc aproape inutil.

Ah, să nu uit: pentru această funcție specială integrată în bliț, Google a fost nevoit să sacrifice luminozitatea maximă a flash-ului când e folosit ca lanternă. Aplauze!

AI – Inteligența Artificială de pe telefon

Ca în fiecare an Google plusează maxim pe telefoanele sale Pixel pe partea de Inteligență Artificială (AI) și vine cu tot felul de funcții și opțiuni atrăgătoare, unele chiar folositoare, altele mai puțin. Și multe dintre ele lipsă complet pentru noi toți din România, UE etc.

Dar să vorbim întâi de ce regăsim util, și nu doar de acum de pe seria Pixel 11, ci în general în acest ecosistem software+AI gândit de Google: un ecran Always On cu un widget At a Glance foarte util, cu multe informații care-ți sunt prezentate subtil, cum ar fi notificări de calendar, direcții de navigație sau transport în comun, scoruri live de la meciuri sau avertizări meteo, Always Listening care îți identifică mereu melodiile care cântă în jurul tău, opțiunea de Call Recording care-ți înregistrează perfect legal apelurile sau un Reportofon inteligent care încarcă rapid în cloud și-ți oferă un transcript aproape perfect în engleză. Ce mult mi-aș dori să fie disponibilă și limba română.

Aici, la utilitate, aș sublinia – deși nu ține direct de AI – funcția absolut fantastică care-ți afișează harta de navigație de pe Google Maps direct pe ecranul blocat al telefonului, în format alb negru și cu refresh minim, încât să conserve la maxim bateria. Fantastic truc! Bravo, Google!

Google Maps – Navigatie minimalista pe ecranul închis de pe Pixel

Apoi avem Video Boost (care procesează extern videourile încărcate în cloud și le sporește calitatea și stabilizarea, foarte util mai ales pe clipurile de noapte), Add Me în poze (în care „fotograful” poate fi inserat într-o poză de grup ulterior dacă și lui i s-a făcut o fotografie în același cadru), Best Take (care dintr-o serie de poze asemănătoare îți permite să alegi cele mai „bune” fețe ale oamenilor și să le modifici individual în același cadru) și, mai ales, Unblur (care îți permite să refocalizezi și să salvezi aproape orice poză mișcată pe care o ai, făcută cu telefonul tău sau care e în galeria Google Photos, salvată de oricând…).

Funcția Circle to Search e din ce în ce mai bună și una dintre cele mai utile pe care o regăsesc acum pe un telefon mobil. Practic cauți direct orice încercuiești de pe ecranul pe care îl vizionezi. Nu mai e doar ceva specific Pixel, dar în acest an pe Pixel 11 Pro Google îți permite să încercuiești direct de pe ecranul pornit al camerei foto – adică poți să îndrepți telefonul spre ceva anume despre care vrei să cauți detalii, dar nu mai e nevoie să faci poza și să-ți aglomerezi galeria cu imagini inutile.

Și peste toate tronează Gemini, care e din ce în ce mai bun, mai rapid și precis și cu care poți fără probleme să poți conversații lungi precum ai sta la telefon cu cineva. Deseori m-am regăsit folosind Android Auto și discutând cu Gemini în mașină pe diverse subiecte în timp ce stăteam în trafic… în limba română.

Rambler – când telefonul înțelege și transcrie perfect tot ce-i dictezi. În limba română

Pentru seria Pixel 11 Pro însă trebuie să menționez ceva în mod special, poate funcția care m-a surprins cel mai tare, am folosit-o foarte des și care cred că poate fi unul din punctele forte pentru care cineva să-și dorească musai acest telefon: Rambler.

Rambler este un modul de dictare, integrat direct în tastatura Gboard, care transcrie ceea ce-i spui prin viu glas, dar care apelează la un modul AI care funcționează și offline, doar pe dispozitiv și este EXCELENT în a descifra dialogul. Și nu vorbesc de limba engleză, nu – vorbesc de limba română, cea care adeseori lipsește din atât de multe funcții anunțate de giganții lumii.

Ah, și cât de bine o recunoaște și o transcrie, aproape fără cusur. Nu doar că înțelege cuvintele, ci înțelege sensul celor spuse și „curăță” limbajul de ăăă-uri și îîî-uri și bâlbâieli sau fragmente din mijlocul frazei în care te răzgândești și o iei de la capăt.

E ceva ce pe care aș putea să stau să descriu o zi întreagă în scris – până când cineva nu testează și „vede” în persoană cum e, e greu de explicat cât de impresionant este.

Multe funcții AI nu sunt disponibile în România

Unde Google primește un mare minus este că e al nu știu câtelea an la rând când anunță cu seria sa Pixel noi și noi funcții AI dar care la utilizatorii din UE, în special la cei din România, ele nu ajung. Aproape toate cele de anul trecut nici până acum nu au ajuns, ba dimpotriva – o funcție importantă cel puțin a fost și ea retrasă.

Pe Pixel 11 Google a anunțat Gemini Intelligence, cadrul AI agentic de la Google, proiectat să execute autonom sarcini complexe și multi-pas în fundal cum ar fi comandarea de curse taxi sau comandarea mâncării prin intermediul aplicațiilor preferate. În plus, sistemul oferă asistență proactivă contextuală prin carduri informative în timp real, cum ar fi detalii despre zboruri, modificări de calendar sau sugestii pe ecranul de blocare. Evident, această funcție nu este disponibilă în România.

Așa cum nici Magic Cue, anunțat de acum un an, un sistem prin care Google, care are acces la multe date ale utilizatorului, i le poate prezenta contextual în diverse aplicații când, teoretic, utilizatorul ar avea nevoie de ele – nici el nu este încă disponibil.

Ask Photos tot nu e disponibil, iar Pixel Studio – deși prezentă pe telefon – este practic o aplicație schelet fără vreo funcție utilă în ea.

O listă extinsă cu funcții și opțiuni nedisponibile la noi regăsiți aici.

O altă opțiune, foarte utilă și promovată trecut, a fost retrasă publicului din România

Și aici ajungem la un mare regres. Una din cele mai apreciate funcții din anii anteriori a fost scoasă pentru utilizatorii din România. Funcția de Magic Editor cu opțiunea de Reimagine lipsește acum cu desăvâșire – funcția care îți permitea să selectezi obiecte sau porțiuni din poză și să rogi AI să pună altceva în loc – să modifici o parte din cer, să „așezi” frunze pe o stradă, să pui o ghirlanda de trandafiri pe un perete gol, să schimbi un pahar cu o vază cu flori sau să adaugi lumini difuze pe un fundal estompat de portret. Nu mai există.

Ea a fost integrată de Google în suite Ask Photos, unde sunt multe din funcțiile AI, dar această desagă cu trucuri nu este deschisă și publicului din România.

Am întrebat reprezentanții Google despre această situație și aceștia au confirmat că, într-adevăr că funcția Reimagine nu mai e disponibilă în Photos.

„Pe măsură ce ne îmbunătățim produsele, am integrat multe dintre cele mai bune funcționalități Reimagine direct în funcția „Edit with Ask Photos” din Google Photos. Deși, în prezent, nu avem un termen prevăzut pentru anunțarea disponibilității acestei funcționalități în alte regiuni, obiectivul nostru pentru viitor este să punem cele mai bune funcționalități la dispoziția unui număr cât mai mare de utilizatori din întreaga lume”, au transmis pentru HotNews reprezentanții Google.

Aceștia au mai indicat că, pentru moment, în Europa, Edit with Ask photos este disponibilă în Germania, Marea Britanie, Franța, Spania și Italia.

Practic, una din cele mai utile și bune funcții AI cu care Google și-a marketat ultimele două generații de telefoane Pixel a fost retrasă acum unei bune parte din utilizatori. O mare bulină neagră, după părerea mea.

Google Pixel 11 Pro – FOTO

Nu cred că mai e o noutate că telefoanele Pixel de la Google excelează la capitolul foto. A devenit deja o tradiție, dusă an de an, cu îmbunătățiri minore de la generație la generație, dar suficiente cât să țină telefonul la vârful fotografiei mobile.

Dincolo de noul senzor de pe camera de zoom despre care scriu puțin mai jos, situația hardware nu s-a schimbat mult față de generația trecută, dar parcă fotografiile sunt o idee (mică de tot) mai bune, mai precis postprocesate de algoritmii Google. Și cu siguranță sunt captate și procesate mult mai rapid.

Am simțit de fiecare dată când captam o poză și o deschideam imediat să o văd – adesea era deja procesată, în timp ce pe „vechiul” meu Pixel 10 Pro mai găseam uneori telefonul că mai lucrează preț de o secundă la procesare. Și cel mai bine se vede această îmbunătățire de performanță la fotografierea de noapte.

În modul Night Mode, cel dedicat fotografierii pe lumină foarte puțină, un Pixel 11 Pro, pus cot la cu cu un Pixel 10 Pro în aceleași condiții, captează fotografia de două ori mai repede, uneori chiar pare că e instant. Se simte acest boost de rapiditate și e ceva de apreciat.

Altfel, am găsit că pe toată plaja celor trei camere avem parte de o și mai bună calibrare de culori și balans. Rezultatele sunt, în mare, bune spre foarte bune și mai ales consistente: poze foarte reușite, culori plăcute, reale și fără a fi prea saturate, un efect de profunzime impresionant și fără a poza pe modul „Portret”, un HDR mai puternic, dar bine echilibrat în cadrele unde avem discrepanță puternică între zonele umbrite și zonele luminate, o excelentă retenție de detalii în zonele supraluminate și un nivel de detaliu foarte bun.

Și pe timp de noapte rezultatele sunt foarte bune, chiar și pe camera ultrawide care, deobicei, e cea care suferă cel mai mult când nivelul de lumină din cadru scade.

Las mai jos o fotogalerie cu cadre trase cu camerele de pe Pixel 11 Pro, în special cu cea principală și cea cu unghi larg, iar pentru camera zoom am pus mai jos o galerie separată. Las aici, pe Flickr, o galerie cu toate pozele la rezoluția originală și cu toate informațiile de EXIF.

Galerie foto

(+16) :

Cameră de zoom foarte bună

Dar poate locul unde am simțit cel mai mare avans anul acesta este pe zoom. Pe Pixel 11 Pro și Pixel 11 Pro XL avem un senzor nou, pe camera de zoom optic 5x. Păstrează aceeași rezoluție de 48 de megapixeli și aceeași deschidere f/2.8 ca anii trecuți, dar senzorul este unul mai mare – 1/1.95″ față de 1/2.55″.

Și în practică se simte îmbunătățirea, cu poze mai bune, mai clare, mai bine definite pe lumină slabă.

În orice caz, utilitatea unui zoom bun face o diferență majoră când chiar vrei să prinzi cadre frumoase dar ești efectiv departe de subiect și nu ai cum să te apropii mai mult. Poate 5X nu e suficient de „aproape”, dar când camera e de calitate și un 10X produce rezultate bune. Las mai jos două comparații interactive, între cadrul cu camera principală 1x și camera zoom până la 10x.

Cadrul cu camera principală 1x (stânga) – Cadru cu camera zoom (10x digital)

Cadrul cu camera principală 1x (stânga) – Cadru cu camera zoom (10x digital)

Mi-a plăcut atât de mult camera de zoom de pe Pixel 11 Pro încât, fără să-mi dau seama, în toată perioada de test am fotografiat mai mult cu această cameră zoom decât cu camera principală.

Așa că am considerat necesar să vorbesc și separat de ea și să-i dedic o fotogalerie separată cu cadrele surprinse cu zoom (mai jos).

Ah, și prin „magia AI”, telefonul scoate poze utile (uneori) și la 120x. De la pragul de 30x în sus intervine Google care ia rezultatul brut și folosește AI să interpreteze imaginile, își imaginează cam cum ar trebui să arate imaginea și reconstruiește anumite detalii și elemente. Aș zice în general că astfel de cadre devin mai degrabă utilitare, când chiar ai nevoie să vezi ceva la distanțe foarte mari, și nu opere de artă.

Galerie foto

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Camera Looks

Similar cum Apple are Photographic Styles pe modelele iPhone, Google a adus pe Pixel funcția Camera Looks – funcționează ca un set de profiluri de culoare și stiluri estetice preselectat. Practic selectezi dinainte de poze modul în care vrei să fotografiezi, fără să te bazezi doar pe procesarea standard specifică Google de după capturarea pozei. Sunt similare unui filtru, dar nu sunt un filtru – pentru că setările unui „Look” sunt definitive, efectele nu pot fi eliminate de pe pozele captate cu el.

Google oferă patru Looks ca predefinite, patru stiluri inițiale: Original, Neutral, Shadows și Vanilla, ultimul preferând tonuri mai calde. Mi-a plăcut mult modelul Shadows pentru un plus de dramatism pe care-l surprinde în cadre, dar pentru perioada de test am rămas fidel modului Original pentru a trage imagini. Pe lângă acestea, în setări mai sunt „ascunse” încă alte șase tipuri de Looks din care să alegi.

Un plus e că fiecare Look poate fi mai apoi bibilit și modificat din aplicație pe parametri precum temperatură, luminozitate, contrast, umbre, balans de alb, asprime a detaliilor etc.

Aplicația de cameră a devenit aglomerată

Din păcate nu mai pot spune despre aplicația de cameră că a rămas relativ simplă, pentru că a început să primească noi și noi opțiuni și butoane. E totuși bine „desenată” în mare parte, cu cele mai importante setări la vedere, însă și cu meniuri de opțiuni care te scot din fereastra de compoziție pentru a umbla în ele.

Am remarcat o schimbare față de aplicația de pe Pixel 10 Pro care nu mi-a plăcut în mod deosebit.

„Quick access controls”, butoanele care-ți apăreau pe cadrul de compoziție când atingeai un punct cu degetul ca să poți regla rapid luminozitatea, contrastul sau temperatura. Pe Pixel 11 Pro aceste „butoane” au fost schimbate, oferă o granularitate mult mai mare și te lasă să schimbi, la alegere, și nivelul ISO spre exemplu, dar sunt dispuse ușor nepotrivit.

Înainte apăreau doar trei slidere pe ecran, acum ele sunt lipite de marginile sus și jos și poți alege care și câte să se afișeze. Pe partea de jos intra în conflict cu bara de control al sistemului Android, iar sus se suprapune când vrei sa le folosești bara de notificări și rezultă într-un control mult mai îngreunat și cu atingeri ratate. Sper că Google va rezolva aceste interferențe într-un viitor update.

Magic Capture

Și că tot am vorbit de aplicație că a devenit mai aglomerată, una din noutățile introduse de Google în acest an se numește Magic Capture și primește propriul mare buton lângă cel normal de foto și cel de video în aplicație.

Magic Capture îți permite ca odată ce apeși pe buton să tragă și un clip video și poze relevante în același timp. Practic lași algoritmul AI să selecteze cele mai bune momente de pe o filmare, în timp real ce filmezi, cu personajele relevante și să scoată cadre la rezoluție mare și totodată să-ți salveze și un scurt clip video cu momentul surprins.

În teorie sună bine, ceva numai bun să poți surprinde momente inedite cu copii mici sau animale de companie care nu vor sta niciodată pe loc la o poză. În practică însă nu m-a convins atât de mult încât să cred că l-aș folosi prea mult.

În mare parte din două motive. Nu e faptul că un AI decide care sunt cadrele cele mai bune de captat – aici chiar se descurcă, le alege bine, ci faptul că filmarea rezultată este „doar” 1080p (Full HD), iar clipul video salvat are uneori mici sacadări din momentele în care sistemul a captat fotografiile de mare rezoluție.

Google Pixel 11 Pro – VIDEO

La partea de video am simțit parcă și anul acesta din nou doar o mică îmbunătățire față de modelele de anul trecut, dar parcă nu suficient să ridice Pixelul pe partea video la nivelul fotografiilor pe care le face.

Apreciez că s-a mai lucrat la rafinarea tranziției de pe cele trei camere și că există o consistență a imaginii între cele trei lentile.

Dar, ca și la partea foto, cel mai mult am apreciat anul acesta camera de zoom mai bună, care parcă acum te îmbie cumva să tragi cadre îndepărtate. Și chiar și pe lumină slabă, cuplat cu funcția Video Boost care se folosește de AI ulterior să rafineze calitatea clipului, filmările pe timp de noapte sunt perfect folosibile chiar și la 10x sau mai departe.

Ah, și să nu uit. Anul acesta, pentru camera frontală pe partea video, Google a introdus modul „Creator” pentru toți cei care vor să se filmeze pentru rețelele sociale și oferă o serie de unelte utile cum ar fi un teleprompter (în care încarci un script text și el rulează pe ecran pe măsură ce-l rostești), un vizualizator audio să vezi dacă sonorul trece pe roșu, posibilitatea de a salva video într-un fișier aparte pentru un proiect, precum și o grilă orientativă care se interpune pe ecran și te lasă să știi cam pe unde pe imagine vor fi supraimpuse iconițele diverse de pe canalul de social media unde vei încărca videoul. Nice job, Google!

Las mai jos o compilație video cu cadre trase cu toate camerele, static și în mișcare, în condiții reale de utilizare, la 4K. Pe imaginile de noapte, la magnificație mare, a fost folosită funcția Video Boost ulterior captării:

Google Pixel 11 Pro – BATERIE

La baterie Google Pixel 11 Pro vine cu o capacitate ușor de tot mai mică față de anul trecut – o baterie de 4.850 mAh (față de 4.870 mAh pe Pixel 10 Pro), dar în practică l-am simțit că ar avea o autonomie mai bună. Cred că este o combinație a noului procesor Tensor G6 care este o idee mai eficient, dar și a noului modem Mediatek despre care s-a tot scris că Google l-ar folosi în noile telefoane.

În orice caz, am simțit că telefonul în general e făcut să ducă o zi completă fără mari bătăi de cap, și doar în cazuri mai disparate dacă ai grijă de el și-l menajezi poate să duci și o a doua zi.

Din toate zilele în care am monitorizat consumul de baterie începând de la 100%, am avut constant câte 5 sau chiar și peste 6 ore de timp de ecran, cu perioade de la 18-19 la 28 de ore între încărcări.

Las mai jos un colaj cu câteva statistici de consum din zilele de test:

Google spune că pentru Pixel 11 Pro a adus o viteză de încărcare de 30W care ar însemna, teoretic, un +55% în 30 de minute, folosind și funcția „Extrem Charging” care acum îți apare jos pe ecran să o activezi când conectezi un încărcător, iar nivelul bateriei este sub 50%.

În practică nu am atins nici pe aproape cifra vehiculată de Google și deplâng și în acest an compatibilitatea problematică, hit-or-miss, cu unele încărcătoare.

Google spune, în specificațiile sale, că vitezele vehiculate se obțin dacă folosești un încărcător de 30W PPS (Programmable Power Supply) sau mai mare. Cu două încărcătoare PPS, unul de 45W, altul de 65W, am obținut rezultate mult diferite nu doar între ele, ci și față de ce revendică Google.

După mai multe teste de încărcare, cel mai bun rezultat a fost un +49% în 30 de minute.

Am apreciat însă viteza mai mare de încărcare fără fir, 25W pe standardul Q2.2. Cu un încărcător magnetic Qi2 de 25W de la Samsung am scos +27% în 30 de minute (cu funcția Extreme Charging activată).

CONCLUZIE

Trebuie să recunosc că inițial primele impresii cu Google Pixel 11 Pro nu au fost chiar grozave. Venind de pe un Google Pixel 10 Pro cu care m-am înțeles de minune timp de aproape un an eram o idee dezamăgit de cât de puține lucruri noi aduce noul model.

Dar apoi m-am detașat puțin și am realizat că de fapt Pixel 11 Pro nu e pentru cei care au modelul precedent sau chiar modelul din seria 9. Ci poate pentru fanii care au un model din seria Pixel 8 sau chiar mai în urmă, sau pentru mulți alții care caută să-și schimbe telefoanele mai vechi de la alți producători și poate au auzit și vor să treacă la Pixel. Și atunci da, am putut să-l privesc cu alți ochi.

Adevărul e că Pixel 11 Pro este un telefon excelent, foarte bun pe anumite zone și care oferă o experiență premium aproape peste tot. Camere foto excepționale, un ecran superb, construcție solidă, un software robust și perfect integrat în ecosistemul și suita de aplicații AI ale Google, atâtea câte ne sunt disponibile nouă în acest colț de lume – astea sunt probabil punctele forte cu care un Pixel poate convinge fără doar și poate mulți utilizatori.

O baterie decentă, viteze de încărcare ok și multe funcții utile în viața de zi cu zi, precum PixelSnap și magnetul incorporat pe spate, Call recording (înregistrează apelurile), dictarea aproape perfectă cu Rambler, Circle to Search și Gemini în toată splendoarea sunt doar alte câteva elemente care completează pachetul și pe care le pot enumera așa rapid.

Sigur, de dragul testelor sintetice de performanță brută, dar mai mult pentru a-și asigura utilizatorii că telefoanele chiar pot duce cu adevărat acel ciclu de 7 ani de actualizări, Google ar fi putut să propună un procesor mai convingător. Și poate dacă nu ar fi dat înapoi la memoria RAM pentru varianta de intrare în gamă ar fi scăpat mai ușor de critici în acest an.

Și totuși, în timp ce scriu aceste rânduri, am în față două telefoane care mă fac să realizez că nu pot cu adevărat să recomand noul model de la Google. Unul dintre telefoane este Google Pixel 11 Pro. Celălalt e Google Pixel 10 Pro, un telefon excelent și el și care în acest moment, de nou în magazin, costă circa 3.900 de lei pentru modelul de bază, cam cu 2.300 de lei mai puțin decât noul model de intrare în gamă de acum.

Da, vine cu jumătate din spațiu de stocare, dar din start cu mai mult RAM și, când tragi linia la final, oferă cam 90% din ce oferă un Google Pixel 11 Pro, ba poate chiar mai mult în timp dacă ne așteptăm ca la un moment dat unele funcții software să fie disponibile și pe modele mai vechi. Într-o astfel de comparație, Google este pentru produsele sale și Înger, și Demon.

Pixel 11 Pro este un telefon foarte bun, dar pe care nu l-aș putea recomanda acum. Poate după după ce mai scade puțin din preț…

Google Pixel 11 Pro – SPECIFICAȚII & PREȚ