REVIEW Google Pixel 10 Pro: „Magneticul” nou standard pentru universul Android / Unde plusează și unde mai are de îmbunătățit telefonul Google 

Google Pixel 10 Pro, lansat și în România, e noul telefon care teoretic ar trebui să reprezinte un etalon pentru telefoanele cu Android, așa cum își dorește Google să-l prezinte. Așteptările sunt mari: un telefon premium în construcție, cu performanțe bune și, mai ales, o experiență „curată” de Android, actualizări rapide și funcții bazate pe inteligență artificială ce ar trebui să îți facă viața mai ușoară zi de zi.

HotNews.ro a testat noul vârf de gamă Google, modelul Pixel 10 Pro și vine cu un review în detaliu, cu plusurile și minusurile noului telefon etalon al universului Android păstorit de Google.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

PLUSURI – Ce mi-a plăcut la Google Pixel 10 Pro

Telefonul este foarte convingător ca pachet hardware-software pentru un utilizator normal, care nu scormonește în liste de specificații sau benchmark-uri (teste sintetice). Bifează multe căsuțe la design, la ergonomie, la funcții folositoare, iar partea software e și plăcută, și utilă. E un telefon ușor de recomandat, în general, oricui.

Design frumos, ecran excelent.

Camere foto și experiență de fotografiere printre cele mai bune. Funcțiile AI îmbunătățite pe partea foto nu fac decât să adauge un plus la un pachet unde Google deja excela de câțiva ani.

PixelSnap – integrarea magneților pe spatele telefonului deschide calea utilizatorilor de Android la tot ecosistemul de accesorii MagSafe de la Apple.

Senzorul ultrasonic de amprentă, excelent de bun, rapid și precis.

Funcții AI și software bune și folositoare, iar integrarea AI în general pe telefon e destul de bine gândită, fără să fie intruzivă. De precizat că multe din funcțiile prezentate de Google peste Ocean nu sunt disponibile și aici din cauza regulamentelor UE privind datele personale.

O experiență software foarte bună. Noul limbaj Material 3 Expressive ca interfață pentru Android este foarte frumos, plăcut în utilizare, vine cu modalități noi de personalizare și în general oferă experiențe satisfăcătoare. În aproape trei săptămâni de teste am simțit că mânuiesc un telefon care nu se agață în nimic, nu am dat peste erori, sughițuri sau probleme.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

MINUSURI – Ce NU mi-a plăcut la Google Pixel 10 Pro

Am spus-o și anul trecut, repet din păcate și acum: consider inadmisibil ca un telefon de aproape 6.000 de lei, în 2025, să vină cu stocarea de bază de doar 128 GB (și pe deasupra cu stocare de tip UFS 3.1 la această capacitate, adică un standard de viteze inferior față de ce există acum pe piață)

La fel cum consider inadmisibil ca un astfel de telefon să nu vină din pachet cu un încărcător capabil (nu contează că și alții au această practică, tot nu consider că e justificat) și cu o viteză de încărcare mediocră. În plus, am descoperit că un încărcător „rapid” devine o loterie pentru utilizatorul care, să zicem, ar avea unele prin casă – nu toate vor fi recunoscute ca fiind „fast charger”.

Deși apreciez foarte mult PixelSnap, îmi pare rău că telefonul a pierdut capabilitatea de încărcare wireless inversă, prin care puteai încărca wireless alte dispozitive cu telefonul tău.

Multe din noile funcții AI lansate și promovate de Google pentru seria Pixel 10 peste Ocean nu sunt disponibile în Europa sau România. Nu e vina Google, trebuie menționat, ci țin de implementarea lor în concordanță cu normele UE, în special cele ce țin de datele personale. Aici este o trecere în inventar foarte bună pentru ce lipsește în România pentru utilizatorii de servicii Google Pixel.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Alte lucruri de reținut despre Google Pixel 10 Pro

Autonomia bateriei e ok, dar nu sparge vreun record. E un telefon care, în general, poate duce o zi întreagă în condiții normale de utilizare (26-28 de ore, cu timpi de ecran de peste 5 ore), dar nu e un telefon care să te facă să te simți sigur că poți duce două zile complete, indiferent cum l-ai folosit, sau o singură zi întreagă într-un scenariu de utilizare foarte intensiv. Încărcarea e relativ lentă, nu ajută să recupereze puncte la acest capitol.

Telefonul vine cu cel mai nou procesor al Google, Tensor G5 – un procesor gândit special să ruleze pe telefoanele sale. Pe hârtie, însă, în aplicații de tip benchmark (adică de teste sintetice), Tensor G5 e mult în spatele procesoarelor de la Apple sau Qualcomm, însă pe Pixelul de la Google, în utilizarea normală de zi cu zi, nu am simțit că ar suferi pe undeva – nici măcar prin jocuri. Și telefonul nu se încălzește excesiv de mult când e forțat.

Prețul telefonului în România e de circa 5.500-6.200 de lei în funcție de variantele de stocare de 128 GB și 256 GB. Recomandarea mea e să alegeți oricând varianta de 256 de GB – acum o astfel de variantă costă undeva în jur 6.000 de lei în funcție de magazin.

Telefonul vine cu cele mai noi standarde de conectivitate Bluetooth (6.0) și Wireless (7).

Husa oficială Google e foarte asemănătoare cu cea de anul trecut, simplă și rezistentă, dar foarte plăcută la atingere.

Ecranul este incredibil de luminos în lumina directă a soarelui, dar are unele momente când parcă telefonul nu se „trezește” la timp să supra-lumineze când e cazul. Din fericire astfel de momente sunt răzlețe și e posibil să fie doar din cauza faptului că sistemul „învață” preferințele utilizatorului un timp mai îndelungat până să adopte o variantă adecvată.

Conectivitate și telefonie: În general nu am avut probleme în convorbiri telefonice, am auzit și am fost auzit foarte bine, indiferent de circumstanțele zgomotoase din care apelam. Am apreciat și viteza 5G foarte bună, o recepție de semnal excelentă, deși am citit că prin SUA unii semnalează probleme la calitatea semnalului. Eu în centrul Bucureștiului, la Victoriei, am scos viteze de 700 Mbps descărcare (circa 550 Mbs descărcare de acasă din interiorul unui apartament la etajul 10).

Telefonul vine cu Android 16 și are garanția Google că va primi șapte actualizări majore de Android, adică va rămâne „actual” și în 2032, teoretic.

La nivel de procesor grafic (PowerVR DXT-48-1536), Google Pixel 10 Pro nu bate niciun scor în teste față de competitorii din piață, dar în practică nu am resimțit așa o lipsă de performanță. Nici la utilizare normală, nici în sesiuni de gaming (Call of Duty Mobile, Genshin Impact ca exemplu).

Camerele foto sunt IDENTICE cu cele de anul trecut, ceea ce nu e neapărat un lucru rău. Sunt excelente așa cum sunt. Ce e diferit este funcția AI de îmbunătățire a pozelor cu zoom de la 30X până la 100X. Deși nu e perfectă, de multe ori salvează poze ce altfel ar fi fost inutilizabile sau, în cel mai bun scenariu, produce fotografii destul de bune (ex: când fotografiezi luna la eclipsă…)

Senzorul de citire amprentă de sub ecran este de tipul ultrasonic și este impecabil. Nu am pățit să dea rateuri mai niciodată și este foarte rapid..

La partea video telefonul, deși nu excelează, poate filma fără probleme conținut 4K la 60 de cadre pe secundă cu toate cele trei camere de pe spate și poate comuta între ele în timpul filmării – mai fluid ca niciodată pentru un Pixel. Stabilizarea este, de cele mai multe ori, excelentă. Las mai jos o compilație filmată cu aceste setări și cu toate camerele telefonului.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Notă de test

Pentru acest review am folosit un model Google Pixel 10 Pro (culoare Moonstone, 16 GB RAM și 128 GB stocare) timp de aproape 20 de zile preponderent în București, în rețeaua 5G Orange. Telefonul a fost folosit pe post de unic telefon personal, cu toate aplicațiile și serviciile pe care le folosesc în mod normal pe telefonul propriu.

Telefonul a rulat Android 16 și în perioada de test a primit o singură actualizare minoră de sistem.

Telefonul a fost folosit ca un telefon normal, fără să-l menajez din punct de vedere al bateriei și fără a activa modul de economisire a bateriei. A fost însă setat pe funcția „Dark Mode”, care presupune fundaluri închise în multe zone din meniu și în diverse aplicații, dar a fost păstrat pe rata adaptivă de refresh de maxim 120Hz, iar ecranul „Always On” chiar a fost păstrat activ în permanență.

Telefonul ne-a fost pus la dispoziție pentru test în România de către Google, însă nu a existat nici o recompensare financiară sau de altă natură pentru acest articol. Acesta nu este un articol publicitar, ci este o recenzie a unui produs, un demers pur jurnalistic. Nimeni din partea producătorului nu a văzut spre consultare sau aprobare conținutul recenziei înainte de publicare, iar ideile, aprecierile, criticile și opiniile exprimate în articol sunt exclusiv ale autorului.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Google Pixel 9 Pro XL – HARDWARE & SPECIFICAȚII

Dimensiuni : 152.8 x 72 x 8.5 mm

: 152.8 x 72 x 8.5 mm Greutate : 207g

: 207g Construcție : rame din aluminiu, lucioase / spate din sticlă mată Gorilla Glass Victus 2 / sticlă frontală Gorilla Glass Victus 2

: rame din aluminiu, lucioase / spate din sticlă mată Gorilla Glass Victus 2 / sticlă frontală Gorilla Glass Victus 2 Display : 6,3 inci diagonală, rezoluție QHD (1280 x 2856 pixels format înalt 20:9 (495 ppi), Dynamic LTPO AMOLED, rată de refresh adaptivă 1-120 Hz, HDR10+, 3300 nits (luminozitate maximă)

: 6,3 inci diagonală, rezoluție QHD (1280 x 2856 pixels format înalt 20:9 (495 ppi), Dynamic LTPO AMOLED, rată de refresh adaptivă 1-120 Hz, HDR10+, 3300 nits (luminozitate maximă) Procesor : Google Tensor G5 (3nm) – 1×3.78 GHz Cortex-X4 & 3×3.05 GHz Cortex-A725 & 4×2.25 GHz Cortex-A520

: Google Tensor G5 (3nm) – 1×3.78 GHz Cortex-X4 & 3×3.05 GHz Cortex-A725 & 4×2.25 GHz Cortex-A520 GPU : PowerVR DXT-48-1536

: PowerVR DXT-48-1536 RAM : 16 GB

: 16 GB Stocare : 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0) / 512 GB (UFS 4.0) / 1 TB (UFS 4.0)

: 128 GB (UFS 3.1) / 256 GB (UFS 4.0) / 512 GB (UFS 4.0) / 1 TB (UFS 4.0) Baterie : 4.870 mAh Li-Ion

: 4.870 mAh Li-Ion Încărcare : 30W pe fir (PD 3.0), 15W Wireless Magnetic (Qi2)

: 30W pe fir (PD 3.0), 15W Wireless Magnetic (Qi2) Cameră frontală : 42MP, F2.2, 17mm, 4K@30/60fps

: 42MP, F2.2, 17mm, 4K@30/60fps Sistem de 3 camere foto-video: Camera principală: 50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.31″, 1,2µm, dual-pixel PDAF, Laser AF, OIS Camera cu unghi ultra-larg: 48 MP, f/1.7, 123˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF Cameră telefoto 5X: 48 MP, f/2.8, 113mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom

VIDEO : 8K@30fps (prin cloud), 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+

: 8K@30fps (prin cloud), 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+ Sistem de operare : Android 16 (Android security update – 5 Septembrie 2025 / Google Play system update – 1 Iunie 2025)

: Android 16 (Android security update – 5 Septembrie 2025 / Google Play system update – 1 Iunie 2025) Senzori : Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate, Termometru

: Senzor de amprentă ultrasonic sub ecran, Accelerometru, Busolă, Giroscop, Proximitate, Termometru Conectivitate: 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 6, A2DP, LE, aptX HD, USB typeC 3.2, support UWB

Alte caracteristici: Senzor de amprente ultrasonic, sub ecran Difuzoare stereo: unul la bază, unul mascat în fanta difuzorului pentru ureche Protecție apă și praf IP68, imersiune în apă până la 1.5m timp de 30 de minute. Termometru care este certificat și pentru a lua și temperatura corpului omenesc (am testat, este foarte apropiat de cele mai multe ori de ce indică un termometru dedicat) În pachet vine doar cu un cablu USB C la USB C. Fără încărcător, fără husă, fără folie de protecție preaplicată pe ecran.



Culori : Moonstone (modelul testat), Jade, Porcelain, Obsidian

: Moonstone (modelul testat), Jade, Porcelain, Obsidian Preț (septembrie 2025): 5.500 – 5.700 lei (16GB RAM+128GB stocare), 6.000 – 6.200 lei (16GB RAM + 256GB stocare), 6.900 lei ( 16Gb RAM + 512GB stocare), 8.300 lei (16GB + 512 GB stocare)

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Google Pixel 10 Pro – DESIGN & ERGONOMIE

La partea de design Google nu a schimbat mare lucru față de modelul precedent. De fapt, dacă le pui unul lângă celălalt trebuie să faci mari eforturi să le deosebești între ele. Sunt atât de asemănătoare încât husele de pe modelul precedent merg puse și pe noul model (aproape, nu chiar perfect).

Ce e diferit ar fi că la Google a mutat câteva mici elemente ici-colo, să dea un aspect puțin mai rafinat. Spre exemplu aspectul boxelor, acum sunt două la bază (dar doar una chiar ascunde difuzorul propriu-zis), acoperite cu o plasă fină, spre deosebire de o singură „tăietură” pe modelul precedent.

Dar în general e aproape imposibil să deosebești modelele, cel puțin de la distanță. Și asta, cred eu, e un lucru bun.

Prin seria 9, Google a introdus probabil cea mai mare modificare a limbajului estetic pe exterior, iar acum îl menține și oferă mai departe un telefon premium, chiar frumos. Poate din poze nu se transmite (nici eu nu eram convins nici anul trecut, nici acum doar din fotografii), dar în persoană telefonul arată chiar foarte bine.

Și anul trecut credeam la fel, acum senzația e și mai bine punctată: niciodată un Google Pixel nu s-a simțit mai premium ca acum. De la ecranul plat și cu marginile simetrice, la butoanele foarte tactile, la insula de camere care arată ca un fel de bijuterie, totul se simte premium.

Mai jos o comparație foto între Pixel 10 Pro șși Pixel 9 Pro (alb):

Googgle Pixel 9 Pro vs Google Pixel 10 Pro / Sursă: HotNews.ro

La capitolul ergonomie cred că situația stă bine la modelul „mic”. Google Pixel 10 Pro e suficient de mic să fie de cele mai multe ori perfect manevrabil cu o singură mână. Mi-a fost atât de ușor să mă adaptez la dimensiunile sale mici pentru a-l manevra încât am avut curajul ca, pentru prima dată după mulți ani, să folosesc încrezător telefonul FĂRĂ HUSĂ 🙂

Pentru modelul mai mare, însă – Pixel 10 Pro XL – tot sunt de părere că modelele din generațiile trecute, cele cu spate ușor curbat, erau mai prietenoase în mână.

Dar în ceea ce-l privește pe mai micul Google Pixel 10 Pro, salut mult faptul că un telefon vârf de gamă vine într-o formă atât de prietenoasă, pentru că de obicei marile vârfuri de la Samsung, Xiaomi, Oppo sau alții vin în formate mai mari.

Prin designul său mai colțuros oarecum, cred că Google mizează să fie atractiv și familiar utilizatorilor ce vin din universul iOS.

PixelSnap, accesoriu prins magnetic de spatele telefonului / Sursă: HotNews.ro

PixelSnap, un „MagSafe” pentru Android

Și apropo de făcut cu ochiul spre utilizatorii de iPhone… 🙂

Probabil cea mai mare îmbunătățire hardware la noua generație e una care nu se vede la exterior, dar care aduce în sfârșit și în universul Android una din cele mai utile caracteristici de pe mai noile modele iPhone: „MagSafe” sau prinderea magnetică fără vreo husă și care permite și încărcare wireless vine acum și pe Pixel sub denumirea „PixelSnap”.

Nu e chiar aceeași configurație hardware ca pe modelele Apple, ci e configurația din standardul Qi2, dar virtual se simte fix la fel. Cu alte cuvinte, orice accesoriu pentru MagSafe pe iPhone este compatibil cu noul PixelSnap.

L-am testat pe un suport cu magnet la mașină și totul se simte perfect, prinderea magnetică e suficient de puternică să țină fix telefonul indiferent de condițiile de drum.

Ca încărcare wireless, pe Pixel 10 Pro ai 15W. Pe modelul 10 Pro XL ai 25W.

Un lucru de notat, odată cu sistemul magnetic PixelSnap, telefoanele Google pierd posibilitatea de încărcare wireless inversă, funcția prin care telefonul tău Android putea încărca wireless alte dispozitive puse pe spatele său. Recunosc că eu foloseam uneori această funcție să-mi reîncarc căștile. Îmi pare rău că n-o mai am, însă cred că per total – și pe viitor – PixelSnap este ceva mai util.

Dincolo de avantajul direct al acestei capabilități pe modelul Pixel 10 Pro, cred că mutarea Google de a introduce pe telefoanele sale standardul Qi2 magnetic va deschide calea și celorlalți producători să o facă, iar asta va fi marele beneficiu pentru universul Android. Ca și la software, Google arată calea de urmat șli celorlalți mari producători din tabăra „verde”.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Google Pixel 10 Pro – ECRAN

Google știe să pună pe telefoanele sale ecrane excelente, asta nu mai e o noutate. Așa că și pe modelul Pixel 10 Pro ecranul este superb, fără doar și poate unul dintre cele mai bune displayuri din acest moment pe piață.

Vorbim de un ecran de tip LTPO OLED cu rezoluție mare (1280 x 2856 pixeli, densitate de 486 pixeli per inci), foarte rapid (refresh adaptiv 1 – 120Hz) și o luminozitate excelentă (3300 nits maxim, puțin mai mult ca în urmă cu un an).

Și noul prag mai mare de luminozitate se simte, mai ales pe zi în lumina soarelui, ecranul rămâne mereu vizibil, plăcut la privit și butonat.

De altfel, dincolo de luminozitatea sporită, trebuie să remarc faptul că noua interfață software pentru Android – denumită Material 3 Expressive – face casă tare bună cu un ecran așa rapid.

E clar unul din marile plusuri pentru un Pixel, dar totuși am să încerc să-i găsesc eu un cusur: mi-ar fi plăcut să văd pe un astfel de telefon și acel strat anti-reflexii pe care l-am apreciat pe vârfurile de gamă Galaxy de la Samsung…

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Google Pixel 10 Pro – Software

Pe partea de software Pixel 10 Pro vine cu Android 16 și cu cea mai recentă versiune de interfață Material 3 Expressive, ceva ce ar fi trebuit deja să ajungă pe telefoanele utilizatorilor de Pixel, inclusiv modelele mai vechi.

Strict ce ține de interfață sunt multe lucruri de apreciat. Prin Material 3 Expressive Google a dat un polish sistemului de operare cu noi efecte, elemente redesenate sau opțiuni de personalizare.

Au fost păstrate multe lucruri bune din limbajul Material You lansat în urmă cu câțiva ani, altele au fost rafinate și câteva lucruri noi au fost adăugate.

Avem parte de mai multă culoare prin meniuri, prin efecte și detalii. În bara de notificări butoanele de setări rapide acum pot fi personalizate și la mărime, rămânând la latitudinea utilizatorului să-și facă propriul mozaic de iconițe mici și mari.

Mici detalii și efecte precum gesturile de navigație, închiderea și deschiderea ecranului, vibrarea subtilă și continuă când umbli cu degetul pe sliderul de luminozitate etc.

Material 3 Expressive pe Android 16

Ca personalizare Androidul „Vanilla” – adică cel original de la Google – stă destul de bine, mai bine ca oricând, oferind multiple opțiuni pentru utilizator: de la culori și nuanțe la alegere pentru culorile de accent din meniuri (sau varianta ca sistemul să se inspire coloristic din imaginea de wallpaper de fundal), la iconițe monocolore și minimaliste.

Personalizarea zonei de notificări și de setări rapide, modificarea elementelor ce apar pe ecranul blocat sau pe ecranul ce rămâne mereu aprins (Always On), generarea de imagini de fundal prin motorul AI al Google doar printr-o descriere text, toate sunt elemente care conferă telefoanelor Pixel o dimensiune generoasă pentru customizări.

Am apreciat că pe toată durata celor trei săptămâni de test totul s-a mișcat pe telefon fără vreo eroare, fără vreo agățare, fără vreun sughiț oricât de mic. Am simțit întregul sistem foarte stabil și robust, mult îmbunătățit față de variantele mai trecute de Android unde mereu exista câte o eroare, o bâlbă, ceva.

Androidul „original” cum e el acum a devenit cu adevărat un sistem stabil, robust, neaglomerat de opțiuni, dar suficient de complex și coerent în funcții, cu tușe clare și distinctive de design, cu un limbaj al său, ceva ce-l deosebește clar de restul variantelor de Android de pe piață.

Colaj interfata Android 16 pe Google Pixel 10 Pro

AI – Inteligența Artificială de pe telefon

Înainte să vorbesc despre funcțiile AI pe care le are (sau NU le are) Pixelul 10 de România, merită mereu să amintesc și de celelalte funcții mișto care fac un Pixel un Pixel și de care se bucură utilizatorii încă din anii trecuți: modul Always-On foarte util, Always Listening care îți identifică mereu melodiile care cântă în jurul tău, Reportofonul inteligent care îți transcrie automat, pe vorbitori (și fără acces la internet), toate înregistrările în timp real (în Engleză, nu are încă Limba Română), Circle to Search (cauți direct orice încercuiești de pe ecranul pe care îl vizionezi), asistentul virtual Google care rămâne în continuare probabil cel mai bun de pe piață și care, mai nou, a fost combinat puternic cu motorul AI Gemini ce îți permite să porți direct conversații cu el pe orice temă.

Și de aici chiar intrăm în AI pentru că Gemini de pe Google Pixel 10 este una dintre cele mai convingătoare noi funcții propuse de Google (apropo, odată cu achiziția unui Pixel din Seria 10 Google oferă 12 luni gratis de Gemini Pro, pentru utilizatorii mai avansați care vor mai mult…).

Nu discut doar de varianta de „live chat” cu Gemini, cu care poți purta discuții interminabile (ami mult sau mai puțin reușite) pe orice subiect, ci mai degrabă integrarea sa prin sistem, ca un pom care și-a întins rădăcinile prin tot felul de funcții și aplicații, de la generarea de imagini de fundal, la editarea fotografiilor, de la îmbunătățirea fotografiilor cu zoom foarte mare, la integrarea în Gmail și opțiunile de a rescrie textele în diferite moduri și stiluri înainte de a le trimite.

Nu mai e deja un lucru nou că Google plusează pe telefoanele sale Pixel în special pe partea de Inteligență Artificială (AI), propunând tot felul de funcții și giumbușlucuri atrăgătoare, unele chiar folositoare.

Anul trecut a introdus lucruri faine precum funcția Add Me în poze (în care „fotograful” poate fi inserat într-o poză de grup ulterior dacă și lui i s-a făcut o fotografie în același cadru) sau Magic Editor care acum e și mai rapid și cu funcții mai bine puse în valoare (să scoți sau să miști obiecte în cadru, să schimbi cerul, să ceri AI-ului să-mi reimagineze bucăți întregi din poze), Video Boost (care procesează extern videourile încărcate și le sporește calitatea și stabilizarea).

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Acum, pentru seria Google 10, producătorul american a lansat mai multe funcții noi, interesante, pe care le-a promovat mult, dar care în Europa și în România ele nu sunt disponibile. Cum ar fi Magic Cue – un sistem prin care Google, care are acces la multe date ale utilizatorului i le poate prezenta contextual în diverse aplicații când, teoretic, utilizatorul ar avea nevoie de ele.

Cum ar fi când un prieten te întreabă la ce oră e filmul la care ai cumpărat bilete, iar Google îți aduce imediat pe ecran detaliile biletului pe care le aveai deja în Gmail, fără ca tu să părăsești aplicația de mesagerie – ceva foarte interesant, cu potențial, dar care nu e disponibil la noi.

Similar, „Ask Photos” nu e disponibil – o funcție prin care îi spui vocal telefonului ce editări să facă unei fotografii.

Voice Translate – care îți traduce mesajul într-o limbă aleasă și mimează vocea ta către partenerul de dialog – nu e disponibil, așa cum nici Call Notes, lansat anterior – care îți făcea o sumarizare a convorbirii telefonice – nu poate fi folosit la noi.

O funcție care este, însă disponibilă la noi este „Camera Coach”, un fel de asistent virtual căruia îi arăți prin cameră ce vrei să fotografiezi și el îți oferă sfaturi și chiar câteva previzualizări de unghiuri/cadre drept sugestii de fotografiat.

Am încercat de câteva ori funcția, sugestiile sunt bune, dar sincer nu m-aș vedea folosind-o mai mult de atât, de curiozitate. O pun la categoria giumbușlucuri.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Google Pixel 10 Pro – FOTO & VIDEO

Google își păstrează deja tradiția bine construită din ultimii ani de a excela la partea foto. Chiar dacă efectiv discutăm de exact aceleași camere ca pe modelul de anul trecut, rezultatele sunt în continuare excelente și printre cele mai bune de pe piață.

Un mic plus poate pe noul model la calibrarea de culori între cele trei camere, o evoluție treptată de la an la an, în special pe camera cu unghi foarte larg.

Pozele sunt foarte bune, aceleași rezultate consistente pe care le știm deja din familia Pixel: poze foarte reușite indiferent de scenariu, culori în general plăcute, reale, fără a fi prea saturate, un HDR mai puternic care să echilibreze mult cadrele unde avem discrepanță puternică între zonele umbrite și zonele luminate, o excelentă retenție de detalii în zonele supraluminate și un nivel de detaliu foarte bun.

Aplicația de cameră rămâne cam aceeași, relativ simplă, dar „dotată” și foarte bine „desenată”, cu setările cele mai importante la vedere, fără să fi nevoit să ieși din fereastra de compoziție pentru a umbla în ele.

Ca să nu bat moneda prea mult, las mai jos o fotogalerie cu fotografii surprinse cu Google Pixel 10 Pro în zilele de test, dar las și un link de fotogalerie Flikr pentru cine vrea să vadă și informațiile EXIF pentru fiecare poză în parte.

Marea îmbunătățire anul acesta ține tot de AI. Camera de zoom, care merge până la 5x optic primește un mare „boost” la magnificații de 30x și în sus până la 100x.

Practic Google ia rezultatul brut și folosește AI să interpreteze imaginile, își imaginează cam cum ar trebui să arate imaginea și reconstruiește anumite detalii și elemente.

În general rezultatele sunt bune, dar depinde mult și de ce vrei să fotografiezi. Imagini cu modele simple, clădiri, linii clare, pot fi reconstruite acceptabil spre bine chiar, în schimb imagini cu elemente scrise, desenate, sigle sau modele aparte nu vor fi reconstruite fidel.

De exemplu am fotografiat o mașină Nissan Quashqai de departe cu 100x, rezulatul final nu a putut reproduce nici sigla, nici brandul, nici numele modelului – ceva de așteptat. Su am fotografiat cu 30x sau 100x niște turnuri de birouri din București pe care erau numele și siglele unor companii. În rezultatele reproduse cu AI siglele erau ușor alterate, iar numele companiilor nu erau mereu redate coerent.

Las mai jos câteva exemple nereușite:

100x (stânga) / 100x + procesare AI (dreapta)

100x (stânga) / 100x + procesare AI (dreapta)

În schimb excelează această funcție când vrei să fotografiezi luna, de la 30x la 100x, fie că e lună nouă, plină sau la eclipsă, reconstruirile AI arată foarte bine.

Sau dacă vrei să fotografiezi doar niște clădiri de la depărtare. Las mai jos câteva exemple reușite:

100x (stânga) / 100x + procesare AI (dreapta)

100x (stânga) / 100x + procesare AI (dreapta)

100x (stânga) / 100x + procesare AI (dreapta)

La partea de video am simțit parcă anul acesta o mică îmbunătățire față de modelele de anul trecut, cu un mic plus la camera de zoom și o rafinare ușoară a tranziției între cele trei camere pe filmare.

Nu se apropie de nivelul unui iPhone la aceste tranziții, însă parcă nu mai e la fel de deranjat tremuratul cadrului la schimbarea camerelor.

Altfel, în general, Pixel 10 Pro este un telefon suficient de capabil să surprindă video bun, de calitate chiar și în condiții mai puțin grozave.

Las mai jos o compilație video cu cadre trase cu toate camerele, static și în mișcare, în condiții reale de utilizare, la 4K și 60 de cadre pe secundă:

Google Pixel 10 Pro – BATERIE & ÎNCĂRCARE

La baterie Google Pixel 10 Pro vine cu o capacitate ceva mai mare față de anul trecut – o baterie de 4.870 mAh (față de 4.700 pe Pixel 9 Pro), dar la autonomie noul telefon nu l-am simțit în niciun moment că ar doborî vreun record.

Chiar dacă noul procesor Tensor G5 este mult mai eficient și bateria e puțin mai mare, am simțit că telefonul în general e făcut să ducă o zi completă fără mari bătăi de cap, dar nu cu mult mai mult, genul de telefon menit pentru utilizatorii care l-ar încărca oricum de fiecare dată peste noapte.

Însă dacă începi să-l folosești mai intens peste zi, atunci „rezerva operațională” nu mai e așa de mare la finalul zilei.

Statistici consum de baterie pe GGoogle Pixel 10 Pro

Din toate zilele în care am monitorizat consumul de baterie începând de la 100%, într-o singură instanță am scos peste 6 ore timp de ecran. A fost într-o zi în care am folosit mult navigația pe luminozitate maximă, în soare (aproape cam 5 ore) – am ajuns ca după 12 ore de folosire efectivă telefonul să-mi arate 6%.

Altfel, în zilele în care am avut o utilizare, zic eu, destul de normală, rezultatele au fost suficient de constante încât să las o medie: 26-28 de ore între încărcări, timpi de ecran de peste 5 ore.

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Ce nu îmi place este viteza de încărcare și compatibilitatea problematică, hit-or-miss, cu unele încărcătoare. Pixel 10 Pro vine cu o încărcare „rapidă” – zice Google – de 30W, însă nu e rapidă deloc…

Am pus telefonul în priză la 45%, telefonul îmi spune „Fast Charging” și mă anunță că are nevoie de o oră și 15 minute să ajungă la 100%. O fi asta „încărcare rapidă” pentru Google (și Samsung sau Apple), dar nu și pentru restul pieței în 2025. De fapt, Xiaomi încărca telefoane COMPLET – de la 0 la 100% – în 20 de minute încă din 2021!

Dar mai am o supărare: Google nu livrează telefonul cu încărcător în cutie (nu, tot nu m-am împăcat cu acest lucru), așa că asta devine problema ta, a utilizatorului, să-ți găsești sau să folosești ce încărcătoare ai la dispoziție. Acasă spre exemplu am un încărcător de laptop cu care, până ieri, încărcam „rapid” un alt Google Pixel mai vechi… Pe noul Pixel nu-l mai recunoaște ca încărcător „rapid”.

În altă instanță, la fel, încărcător teoretic de 65W, pe Pixel era doar normal la încărcare. Nu e ca și cum ar conta, în definitiv – tot se încarcă încet indiferent ce ar scrie pe ecran…

Google Pixel 10 Pro / HotNews.ro

Concluzii

Google a reușit prin modelul Pixel 10 Pro să mai ridice puțin seria Pixel și să o facă destul de atractivă: un hardware bun, dar nu perfect, însă cu o experiență software destul de convingătoare, o fuziune plăcută între design și finețuri de soft, cu funcții de inteligență artificială și experiență de utilizare.

Totuși, într-o piață unde telefoanele premium se vând la prețuri tot mai ridicate, Pixel 10 Pro trebuie să demonstreze că merită investiția pentru că așteptările sunt ridicate.

La partea hardware trebuie să recunoaștem că Google nu bifează chiar toate căsuțele la nivelul anului 2025.

Da, are un ecran absolut fantastic și un set de camere excelente și foarte bine calibrate, însă procesorul – pe hârtie cel puțin – e mult în urma competitorilor, oferta de stocare de bază este mai mult în bătaie de joc la acest preț, iar viteza de încărcare a rămas la nivelul anului 2019…

Menționăm totuși o autonomie a bateriei acceptabile, conectivitate bună și mici elemente foarte bine implementate cum ar fi PixelSnap („MagSafe pentru Android”), cititorul de amprente ultrarapid de sub ecran sau toate funcțiile software și AI care, marea majoritate din cele disponibile, chiar funcționează și sunt utile.

Pentru toate lacunele sale hardware, însă, Google Pixel se revanșează cu vârf și îndesat atunci când privim tot ansamblu, când luăm în considerare toată experiența folosirii unui astfel de telefon, zi de zi, prin prisma unui utilizator normal. Pentru cine explorează realist opțiunile de pe piață, orice telefon Pixel e o variantă de telefon premium ce merită luată în calcul.

Deși știu că un Samsung Galaxy S25 Ultra e mai capabil hardware, mai degrabă aș recomanda cuiva un Pixel 10 Pro (sau Pro XL).

De fapt, poate mai degrabă i-aș recomanda un Pixel 9 Pro, pentru că în afară de câteva situații punctuale, un utilizator obișnuit va regăsi aproape aceeași experiență și pe un model din generația precedentă, însă la un preț simțitor mai jos.

Ai vreo întrebare despre Google Pixel 10 Pro sau e ceva ce ai fi vrut să afli despre telefon și nu ai găsit în text, lasă-mi un comentariu mai jos și voi încerca să răspund.