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Masina Uber in trafic, Foto: Adrian Ilincescu/ HotNews.ro
Actualitate

Revolta șoferilor români de Uber contra companiei ajunge într-un proces la Amsterdam: „Algoritmul lucrează în favoarea aplicației, nu a noastră / Alți 240.000 de șoferi vizați

Alexandra Nistor
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Șoferi Uber din șase țări europene, Belgia, Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia și România acuză compania că folosește algoritmi care reduc semnificativ plățile pe curse, relatează Le Monde. Așa-numitele „prețuri dinamice”. Din România sunt reprezentați în proces câteva sute de șoferi. Hotnews a vorbit cu unul dintre aceștia, care a fost miercuri la Amsterdam.

  • „Algoritmul lucrează în favoarea Uber, nu în favoarea șoferului”, afirmă pentru Hotnews, Gabriel Dumitrache.
  •  Șofer Uber din 2017, el este unul dintre reprezentanții șoferilor Uber din România la Tribunalul Amsterdam, în procesul înregistrat miercuri împotriva companiei americane de către un ong. HotNews a stat de vorbă cu acesta pentru a afla cum sunt afectați șoferii români de algoritmii folosiți de companie.
  • Publicația a cerut un punct de vedere Uber România pe această temă și îl va publica imediat ce îl va primi.
  • Din articol aflați și cu câți bani spun șoferii că râmân după o cursă de 100 de lei.
  • Pe de altă parte, ANAF a controlat în ultimele luni sute de firme de pe platformele de ridesharing și a descoperit sute de milioane de lei neplătite la buget.