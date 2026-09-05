Revolta șoferilor români de Uber contra companiei ajunge într-un proces la Amsterdam: „Algoritmul lucrează în favoarea aplicației, nu a noastră / Alți 240.000 de șoferi vizați

Șoferi Uber din șase țări europene, Belgia, Marea Britanie, Franța, Germania, Polonia și România acuză compania că folosește algoritmi care reduc semnificativ plățile pe curse, relatează Le Monde . Așa-numitele „prețuri dinamice”. Din România sunt reprezentați în proces câteva sute de șoferi. Hotnews a vorbit cu unul dintre aceștia, care a fost miercuri la Amsterdam.

„Comisionul lor este abuziv”

Gabriel Dumitrache susține că Uber a introdus „o taxă pe care noi nu o vedem” și șoferii ajung să fie plătiți cu mult mai puțini bani din prețul cursei. Asta pentru că, explică el, compania a introdus un comision standard pentru toate cursele, indiferent de cât de aglomerat este sau nu traficul.

„Să vă dau un exemplu. Dvs., ca și client, plătiți 100 de lei pe o cursă către Otopeni. În schimb, șoferul primește undeva între 55 și 60 de lei pe cursă. Adică e undeva la 40-45 de lei comisionul. Comisionul lor este abuziv din cauza algoritmului, pentru că algoritmul lucrează în favoarea Uber. Nu lucrează în favoarea șoferului, să zic așa. În funcție de trafic, dacă traficul este, să zic, aglomerat, noi primim mult mai puțin decât dacă ar fi liber. Ori că stau 22 minute, ori că stau 3 minute, sunt aceiași bani”, explică Gabriel Dumitrache, pentru cititorii HotNews.

Câteva sute de români participă în proces

Din cei 240.000 de șoferi din cele șase țări care sunt reprezentați în acțiunea colectivă împotriva companiei, din România sunt 250-300, dintr-un total de circa 66.000 de șoferi care lucrează pe această platformă, susține Dumitrache.

Șoferi de Uber din cele șase țări, prezenți la Tribunalul din Amsterdam / Foto: Gabriel Dumitrache

Șoferii care au dorit să participe la proces au trebuit să completeze un formular.

Situația „prețurilor dinamice” a fost sesizată acum trei luni de către șoferii români. Până atunci, explică bărbatul, a existat o creștere constantă a tarifelor dinamice.

„Până în 2017, a fost totul bun și roz. După, au făcut un dinamic de 25%. L-au făcut fix. A durat chestia asta trei ani și după, total de cinci ani de zile, a tot majorat. Câte 25%, 30%, 35%… De anul ăsta, cu acest tarif dinamic, comisionul a ajuns la 40-50% din prețul cursei”, explică acesta.

Aceste majorări au adus pierderi financiare „foarte mari” șoferilor care practică Uber, inclusiv în țara noastră. Nu există o statistică exactă a acestora, însă Gabriel Dumitrache mărturisește că veniturile șoferilor români au scăzut cu 25-30% față de câștigurile din 2020.

Calcule: 2022 vs. 2026

În cazul său, anul acesta a câștigat, într-o lună cu 2.000 de kilometri, 7.500 de lei. În 2022, aceiași 2.000 de kilometri făcuți spune că îi aduceau un câștig lunar de 10.000 de lei.

„Uber nu vine decât cu o aplicație. Nu deține absolut nimic, el are doar o aplicație pe care o pune șoferilor pe telefon și de acolo șoferul să-și facă treaba. Comisionul, corect și real pentru o aplicație, ar fi undeva între 15 și 20%. Taxele, și tot ce înseamnă taxe, ne revin nouă ca și șoferi”, spune Gabriel Dumitrache.

Pierderi de mii de euro din cauza prețului dinamic

Cei 240.000 de șoferi din Marea Britanie, Olanda, Belgia, Franța, Germania, Polonia și România sunt reprezentați de Worker Info Exchange International (WIE), o organizație non-profit care apără drepturile șoferilor ridesharing.

Procesul împotriva Uber a fost înregistrat pe 2 septembrie 2026 la Amsterdam, sediul european al companiei.

„Am lansat o nouă acțiune colectivă împotriva Uber privind sistemul său inechitabil de salarizare dinamică, pentru a opri reducerile salariale algoritmice și a obține compensații pentru pagubele suferite de șoferi”, a precizat WIE într-un comunicat citat de Le Monde.

Sistemul de „prețuri dinamice” nu ar fi adus pierderi financiare doar șoferilor români. Un studiu realizat de o firmă de consultanță, citat în publicația franceză, arată că șoferii Uber din Marea Britanie au înregistrat o pierdere medie anuală de aproape 5.400 de lire sterline.

„E ca și cum cineva te-ar urmări tot timpul și ți-ar cunoaște punctele slabe”

Procesul intentat de șoferii Uber se concentrează pe un algoritm opac, de tip „cutie neagră”, alimentat cu informații despre șoferi, care stabilește un tarif personalizat pentru fiecare cursă. Șoferii se tem că acesta reduce tarifele până la minimul pe care sunt dispuși să îl accepte, scrie ziarul britanic The Guardian.

Șoferii au declarat pentru ziar că algoritmul a oferit aceeași cursă unor persoane diferite la tarife diferite și le oferă mai puțin pentru o cursă de întoarcere după o călătorie lungă, deoarece calculează că aceștia nu vor dori să se întoarcă acasă cu mașina goală.

„E ca și cum cineva te-ar urmări tot timpul și ți-ar cunoaște punctele slabe – șeful este algoritmul”, a spus Mohammed Shirwa, un șofer Uber în vârstă de 41 de ani din Rotterdam. „Algoritmul învață tot timpul despre tine și despre ce ești dispus să accepți. Așa că tarifele scad, dar tu ești blocat. El știe că ai nevoie de cursă.”

Aceeași cursă, prețuri diferite la șoferi diferiți

Kola Oba, care califică algoritmul drept „lipsit de suflet”, se odihnea în cartierul Tottenham, în nordul Londrei, împreună cu un alt șofer, când li s-a oferit aceeași cursă.

Celălalt șofer a primit o ofertă de 27 de lire sterline, iar Oba, de 23 de lire sterline. Cei doi au bănuit că acest lucru s-a întâmplat deoarece Oba, în vârstă de 48 de ani, acceptase mai multe curse ieftine, iar inteligența artificială a presupus că ar accepta un preț mai mic.

Uber a declarat anterior că astfel de discrepanțe se datorează altor caracteristici ale sistemului său, inclusiv GPS-ului, tarifelor dinamice, promoțiilor și testelor.

„Este înfricoșător – au toate informațiile mele și le folosesc împotriva propriului meu bine”, a spus Oba. „Acestea determină cât câștig, cât timp trebuie să lucrez, timpul petrecut cu familia mea, timpul meu de odihnă.”

În Olanda, 48% dintre șoferi au pierdut în medie 7.500 de euro, pe an.

Amendă de 825 de milioane de euro

În această țară, autoritatea pentru protecția datelor a amendat compania Uber cu 825 de milioane de euro luna trecută pentru că a dezactivat conturile șoferilor prin intermediul unor sisteme automatizate, fără o notificare prealabilă adecvată, scrie The Guardian. Uber a declarat că va face apel.

Date transferate în SUA

Nu este primul proces pe care WIE International îl înaintează împotriva Uber.

Organizația a mai deschis un proces acuzând compania că, în perioada 2021-2023, a folosit ilegal date cu caracter personal ale șoferilor în „scopuri de învățare automată” și a transferat ilegal date despre șoferi către Statele Unite ale Americii, mai scrie sursa citată.

ANAF a descoperit sute de milioane de lei neplătite la buget de firmele care fac ridesharing

Potrivit unui articol publicat de site-ul Profit în urmă cu două săptămâni, Fiscul a controlat peste 800 de firme care fac ridesharing, a confiscat numerar și venituri de aproape 150 de milioane de lei și a dispus măsuri asigurătorii de 400 de milioane de lei.

Cel mai mare risc în ce privește firmele de ridesharing este ca acestea să nu declare și să nu plătească obligațiile fiscale pentru forța de muncă utilizată, susține ANAF.

În iulie, o investigație Snoop arăta cum 5,4 milioane de curse făcute de firmele de ridesharing în 2023 au avut, la finalul cursei, un tarif modificat față de cel afișat la solicitarea cursei, fără acordul clientului, potrivit unui raport al Consiliului Concurenței. Iar în primul semestru al anului 2024, alte 3,5 milioane de curse au fost în aceeași situație.