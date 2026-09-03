Revolut a primit aprobarea condiţionată pentru înfiinţarea unei bănci în SUA

Revolut a obţinut aprobarea condiţionată de la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pentru licenţă bancară naţională în SUA, compania lucrând acum la solicitările şi aprobările rămase cu Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) şi Rezerva Federală (Fed) şi la aprobarea finală de la OCC, pentru deschiderea planificată în 2027 a băncii propuse, scrie Agerpres.

„Aprobarea condiţionată de la OCC este un prim pas important pentru deschiderea băncii Revolut propuse în Statele Unite. Ne ajută să punem bazele extinderii în cea mai mare piaţă financiară din lume şi să oferim experienţa Revolut completă pentru milioane de americani”, a declarat Nik Storonsky, fondator şi director executiv al Revolut, citat într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, aprobarea condiţionată de la OCC în Statele Unite reprezintă un prag important în parcursul Revolut de a deveni prima bancă cu adevărat globală din lume. Odată primite toate aprobările, Revolut va putea să le ofere clienţilor din SUA o varietate largă de produse bancare, inclusiv credite, carduri de credit, asigurarea depozitelor prin FDIC, precum şi acces la stablecoinuri şi criptomonede, astfel încât să se bucure de experienţa Revolut completă, mult aşteptată de clienţii americani.

Deschiderea băncii propuse în SUA va extinde prezenţa Revolut în continuă dezvoltare pe continentul american. Compania a obţinut deja licenţe bancare şi funcţionează ca bancă în America Latină. Revolut a deschis recent o sucursală în Mexic şi depune eforturi pentru a îndeplini reglementările din Brazilia, Columbia, Peru şi Argentina, cu scopul de a pune bazele unei reţele financiare conectate pe deplin în această emisferă.

Dincolo de continentul american, compania şi-a continuat evoluţia globală în 2026, obţinând licenţe bancare în Franţa, Australia şi Marea Britanie şi o licenţă pentru procesarea plăţilor în Emiratele Arabe Unite şi lucrând la o solicitare de licenţă bancară în Africa de Sud. Compania intenţionează să atragă 100 de milioane de clienţi înainte de jumătatea anului 2027.

Revolut Bank UAB este o bancă europeană cu licenţă, înfiinţată în Lituania, autorizată şi reglementată de Banca Naţională a Lituaniei şi de Banca Centrală Europeană (BCE). În 2015, Revolut s-a lansat pe piaţa din Marea Britanie cu 2 servicii: transferuri de bani şi schimburi valutare. În prezent, peste 80 de milioane de clienţi din toată lumea folosesc zecile de produse marca Revolut şi efectuează peste un miliard de tranzacţii lunar.