Revolut, pentru StartupCafe: „Fraudă sofisticată de impersonare externă”

Un purtător de cuvânt al Revolut a declarat, duminică, la solicitarea StartupCafe, că platforma financiară, care are aproape 5 milioane de clienți în România și circa 80 de milioane la nivel global, a „identificat recent o fraudă sofisticată”.

Presa internațională a relatat sâmbătă că informaţii sensibile ale unor utilizatori ai aplicației financiare Revolut au fost divulgate către o terţă parte neautorizată.

Datele compromise includ data naşterii clienţilor, adresele poştale şi de e-mail, precum şi numerele de telefon, alături de copii ale documentelor de identitate ale acestora, inclusiv paşapoarte şi permise de conducere, potrivit unui articol TechCrunch. Datele ar fi putut include, de asemenea, selfie-uri de verificare, extrase de cont şi istoricul tranzacţiilor, potrivit sursei citate de News.ro.

StartupCafe a întrebat banca digitală dacă au fost afectați și clienți din România și ce ar trebui să facă aceștia acum. Un purtător de cuvânt al Revolut ne-a transmis, însă, acest răspuns (în engleză):

„Revolut a identificat recent o fraudă sofisticată de impersonare externă, în cadrul căreia o terță parte neautorizată a utilizat o adresă de e-mail de pe domeniul unei agenții guvernamentale legitime pentru a transmite solicitări frauduloase de informații. La detectarea acesteia, am blocat imediat adresa și am alertat agenția guvernamentală relevantă, precum și autoritățile de aplicare a legii, autoritățile pentru protecția datelor și autoritățile de reglementare financiară. Am contactat direct numărul limitat de persoane afectate pentru a le informa și a le oferi sprijin”, a precizat purtătorul de cuvânt al Revolut, la solicitarea StartupCafe.

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