„Reziștii atacă în haită”. Cum au relatat România TV și Realitatea Plus conferința de presă a conducerii Curții de Apel București. Patronul Realitatea a fost condamnat și închis, iar apoi declarat nevinovat chiar de CAB

Cele două posturi au avut același mesaj în timpul conferinței de presă conduse de judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, scrie PaginadeMedia.

Realitatea TV: „Replică pentru reziştii care atacă în haită”, respectiv România TV: „Atacul în haită al reziştilor pentru acapararea justiţiei” – acestea au fost burtierele pe care le-au citit telespectatorii celor două posturi tv în timpul conferinței de presă de joi.

Evenimentul de joi, o premieră în istoria Curții de Apel București, a fost transmis de toate posturile de știri și a avut loc la două zile după ce publicația Recorder a publicat un documentar: „Justiție capturată”.

Filmul este o investigație despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi si Marius Voineag, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Claudiu Sandu, reprezentant al procurorilor în CSM, a spus că s-a ajuns ca interpretarea exagerat formală a legii să ducă la anularea probelor din dosar „pentru orice”, pentru ceea ce el a metaforizat ca fiind „o virgulă”.

„Am ajuns să reinventăm Dreptul” a spus Sandu, care a afirmat că „eu nu-mi aduc aminte de o mare sentință de vinovăție în ultima vreme”. Masacrarea ideii de justiție, a spus Sandu, îi demobilizează pe magistrați și îi dezarmează pe cetățeni.

Cine sunt oamenii care controlează Realitatea Plus și România TV

Realitatea Plus și România TV au câteva elemente comune. Primul: în urmă cu 15 ani erau o singură televiziune – Realitatea TV. În 2011, omul de afaceri Sebastian Ghiță, care la acel moment deținea doar managementul Realității TV (aflată în proprietatea lui Sorin Ovidiu Vîntu) și-a lansat propria televiziune, RTV, care semăna leit cu Realitatea TV. Practic, redacția Realității s-a împărțit în două.

Sebastian Ghiță avea să fugă apoi din țară în decembrie 2016, aflându-se de atunci în Serbia.

Postul Realitatea TV avea să ajungă în cele din urmă la omul de afaceri Maricel Păcuraru, care a obținut o nouă licență de televiziune – Realitatea Plus, care i-a luat locul Realității TV, intrată în faliment.

Maricel Păcuraru a fost condamnat la închisoare cu executare într-un dosar de corupție în 2014. Păcuraru a fost eliberat în 2017, iar în mai 2025, Curtea de Apel București i-a anulat definitiv condamnarea.