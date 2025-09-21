Noi trageri LOTO 6/49 duminică. Report de 6,5 milioane de euro la categoria 1

Duminica, 21 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 septembrie, Loteria Romana a acordat peste 23.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,56 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de duminică, 21 septembrie 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,81 milioane de lei (peste 6,47 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,12 milioane de lei (peste 616.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 32,54 milioane de lei (peste 6,41 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 756.200 lei (peste 149.100 de euro). La Noroc Plus este in joc la un report cumulat in valoare de peste 48.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 52.800 de lei (peste 10.400 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 26.400 de lei. La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 213.300 de lei (peste 42.000 de euro).

Câștiguri anterioare

La tragerea Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat 5 câștiguri a câte 56.046 de lei fiecare. Trei dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Craiova, Vișeu de Sus – jud. Maramureș și Urlați – jud. Prahova, iar celelalte două pe aplicația mobilă AmParcat.ro.