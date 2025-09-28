Rezultate alegeri parlamentare Republica Moldova 2025. Primele rezultate vor începe să fie afișate în mai puțin de două ore

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova vor fi afișate după ora 21.00 odată cu închiderea urnelor și începerea numărătorii oficiale a voturilor. La aceste alegeri, în Moldova nu se fac exit-poll-uri, deci la ora 21.00 nu se vor afișa scoruri estimate ale votului. Rămâi pe Hotnews pentru primele rezultate ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Mai sunt mai puțin de două ore până se închid urnele în alegerile parlamentare din Republica Moldova, iar tensiunea este maximă în condițiile în care potrivit estimărilor anterioare tabără pro-europeană și cea pro-rusă erau date cu scoruri aproape egale în sondaje.

Votul de duminică s-a desfășurat în condiții dificile, cu numeroase suspiciuni și acuzații de fraude.

Până la ora 19.10 votaseră aproape 1.5 milioane de moldoveni.

O echipă HotNews se află la Chișinău, de unde relatează evenimentele legate de alegerile parlamentare din 28 septembrie.

De asemenea, corespondenta HotNews Oxana Bodnar a mers la Istanbul, unde un număr mare de cetățeni moldoveni din Turcia, dar și din Rusia votează la aceste alegeri.

Apel lansat de președinta Maia Sandu în ziua alegerilor

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a lansat un apel, duminică, către cetăţenii moldoveni, să meargă la vot în Franţa, în Spania, în Irlanda, în România, în toate ţările în care se găsesc astăzi, arătând că Moldova este ţara lor, nu a grupării criminale Şor. ”Haideţi să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, spune Maia Sandu, care arată că au rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secţii de votare din afara ţării, contra unor sume de bani, şi situaţii de alertă falsă cu bombă, în mai multe ţări dar şi cazuri de aşa zis carusel, când se încearcă scoatea buletinului de vot curat, din secţia de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja, cu ştampila pusă. În plus, spune Maia Sandu, sunt multe cazuri când oameni din reţeaua Şor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secţiile unde prezenţa este mare.

Și Nicușor Dan a lansat un apel

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, un mesaj către cetăţenii din Republica Moldova, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, la alegerile parlamentare, el îndemnându-i să iasă la vot şi afirmând că sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism. ”De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii Moldova”, mai spune şeful statului.

”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore. Vă rog, ieşiţi la vot! Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova după comunism. De alegerile astea depinde viitorul vostru, al familiei voastre, al Republicii Moldova. Ieşiţi la vot!”, este mesajul transmis de preşedintele Nicuşor Dan, pe platformele de socializare, către cetăţenii moldoveni.

Puține voturi în Rusia

Mai puțin de 4.000 de alegători au votat la alegerile parlamentare în Federația Rusă, până la ora 18.30, ora Republicii Moldova, scrie Ziarul de Gardă. Conform informațiilor publicate de Comisia Electorală Centrală, până la ora 18.30, 3.717 persoane și-au exprimat votul în Federația Rusă, unde au fost deschise două secții de votare, ambele în Moscova. În 2021, la parlamentare, în Rusia au votat 6154 de alegători.

Decizia CEC de a deschide doar două secții de votare în Rusia a fost criticată de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), care a susținut că aceasta reprezintă o restricționare artificială a dreptului la vot pentru cetățenii moldoveni din Rusia.