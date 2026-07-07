Rezultate BAC 2026. Notele de la Bacalaureat 2026 din fiecare județ

Rezultatele la Bacalaureaet 2026 au fost publicate de Ministerul Educației pe site-ul bacalaureat.edu.ro și sunt disponibile și pe HotNews. Mai jos găsiți listele complete cu notele și mediile obținute de elevi la examenul de Bacalaureat 2026. Rata de promovare la BAC 2026 – înainte de contestații – este de 74,8%, foarte apropiată de cea de anul trecut, înainte de contestații, de 74,3% anul trecut.

„Au promovat, în total, 94.345, cu peste 16.500 mai mulți decât în 2025”, a anunțat marți dimineață ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian.

Elevii care au susținut examenul de Bacalaureat 2026 își pot verifica notele folosind codul individual primit la înscriere. Rezultatele sunt anonimizate și sunt afișate atât în centrele de examen, cât și online.

„Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 – 9.49”, anunță ministerul Educației.

Totodată, 45 de candidați au obținut medii de zece. Cele mai multe note de zece au fost la matematică, arată statistica prezentată de Ministerul Educației.

Rezultate BACALAUREAT 2026 pe județe – lista completă

Cum verifici rezultatele la BAC 2026

Rezultatele sunt afișate folosind codurile individuale atribuite fiecărui candidat, pentru protejarea datelor personale. Elevii își pot consulta notele:

la centrul de examen unde au susținut probele;

pe platforma oficială a Ministerului Educației;

Ce urmează după afișarea rezultatelor

După publicarea notelor, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor înainte de a decide dacă depun contestație.

Calendarul rămas al examenului este următorul:

7 iulie (14:00–18:00) – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8-9 iulie – continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– continuarea vizualizării lucrărilor și depunerea contestațiilor; 13 iulie – afișarea rezultatelor finale.

Candidații care nu au promovat examenul în sesiunea de vară sau care nu s-au putut prezenta la probe mai au o șansă în sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Probele scrise se vor desfășura în perioada 10–13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august, după soluționarea contestațiilor.