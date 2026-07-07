Rezultatele BAC 2026. Notele de 10, de cinci ori mai mari la matematică decât la română / Harta mediilor perfecte

Un număr de 45 de absolvenți de liceu au obținut medii de 10 la BAC 2026, anunță ministerul Educației. Cele mai multe note au fost la matematică, arată statistica pe probe. Rezultele la BAC 2026, înainte de contestații, au fost publicate azi-dimineață.

Rata de promovare la BAC 2026 a fost de 74,8%, a anunțat ministerul Educației, în comunicatul privind rezultatele la BAC 2026. Este o rată de promovare cu 0,5% mai mare decât anul trecut, când 74,3% dintre candidați au obținut medii peste 6 înainte de depunerea contestațiilor

Concret, 94.345 de absolvenți de liceu au promovat examenul de BAC 2026, adică au obținut medii peste 6. Dintre aceștia, 4.082 sunt din din promoțiile anterioare.

„Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 – 9.49”, anunță ministerul Educației.

Mai multe medii de 10 față de anul trecut la BAC 2026

Totodată, 45 de candidați au obținut medii de zece. Numărul este mai mare față de anul trecut când 23 de candidați care au susținut examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie, au obținut media 10, înainte de contestații. Printre cei 45 se numără și un elev olimpic care a susținut sesiune specială.

În București, 12 candidați au luat media 10 la examenul național de Bacalaureat. În județul Cluj au fost obținute 4 medii de 10 și în județul Iași 3 medii perfecte.

Județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj au câte două medii de 10.

Numărul notelor de 10 pe probe, la BAC 2026:

Limba și literatura română: 454

Limba și literatura maternă: 34

Proba obligatorie a profilului: 3.548 (Matematică: 2.289; Istorie: 1.259);

Proba la alegere a profilului și a specializării: 3.158 (cele mai multe note de 10 au fost obținute la logică și argumentare).

Vezi și rezultatele pe fiecare județ

Notele la Română de la BAC 2026

Cele mai multe note la Română la BAC au fost situate în intervalul 8-8.99, arată grafica publicată de Ministerul Educației privind rezultatele de la BAC. Este vorba despre 21,63% dintre absolvenții de liceu.

Apoi, cei mai mulți elevi au luat note în intervalul 9 – 9,99 – respectiv 18,20%.

Note la proba obligatorie a profilului: mate sau istorie

În ceea ce privește proba obligatorie a profilului, adică matematică sau istorie, cele mai multe note au fost în intervalul 9 – 9.99. Este vorba despre un procent de 22,08.

Urmează apoi intervalul 8 – 8.99, arată grafica publicată de Ministerul Educației cu rezultatele la BAC 2026.

La această probă, au fost obținute și cel mai mare procent de note de 10 – 2,93%. Au fost mai multe note de zece la matematică 2.289, decât la istorie – 1.259.

Notele la proba la alegere. Cele mai multe note de zece – la Logică

În ceea ce privește proba la alegere, unde elevii au putut alege între 11 materii, cele mai multe note au fost tot în intervalul 9 – 9.99, la fel ca și la proba obligatorie. Este vorba despre 30,15% dintre elevi. Urmează apoi intervalul 8 – 8.99, unde au fost 22,51% dintre elevi.

Notele de zece s-au împărțit astfel:

Biologie – 679

Chimie – 531

Economie – 6

Filosofie – 2

Fizică – 287

Geografie – 345

Informatică – 447

Logică – 848

Psihologie – 9

Sociologie – 4

Contestațiile se pot depune de astăzi

Contestațiile pot fi depuse și transmise începând de astăzi, 7 iulie, în intervalul 14.00-18.00, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie.

Candidații pot solicita înainte vizualizarea lucrării/lucrărilor proprii după afișarea rezultatelor inițiale.

Vezi cum arată un model de cerere de contestații