Rezultate BAC sesiunea august 2026. Rata de promovare, mai mare decât la sesiunea de anul trecut

Rata de promovare la a doua sesiune a examenului național de Bacalaureat a fost de doar 33,8%, însă în creștere cu peste 5% față de prima afișare din sesiunea similară de anul trecut, a anunțat, marți, Ministerul Educației, potrivit Agerpres.

Ministerul Educației a publicat marți dimineață rezultatele inițiale, înainte de contestații, obținute de candidații care au susținut Bacalaureatul în sesiunea august 2026.

Potrivit ministerului, la această sesiune s-a înregistrat cea mai mare rată de succes în actualul format de organizare a examenului, conform Legii 1/2011.

Numărul total de candidați promovați este de 9.623, dintre care 6.700 din promoția curentă, ceea ce indică o rată de reușită de 34,9%, iar 2.923 sunt absolvenți de liceu din promoțiile anterioare, rata de reușită fiind de 31,6%.

Cinci medii de peste 9.50

Rata de participare a fost de 85,1%, s-au prezentat 28.481 de candidați din totalul celor 33.455 înscriși.

Conform ministerului, 56 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Cinci candidați au promovat examenul cu medii situate în intervalul 9,50 – 9,99.

Cum se pot depune contestații

Lucrările pot fi vizualizate și se pot depune eventuale contestații, inclusiv prin mijloace electronice, marți în intervalul orar 14:00 – 18:00, precum și în zilele de 19 și 20 august.

Depunerea contestațiilor nu este condiționată de vizualizarea lucrărilor, iar vizualizarea lucrărilor nu obligă candidatul la depunerea contestației.

Vizualizarea lucrărilor are caracter strict informativ și nu implică recorectarea acestora.

Rezultatele finale, afișate pe 24 august

În momentul vizualizării lucrărilor, candidații minori trebuie să fie însoțiți obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august.