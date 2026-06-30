Rezultate Evaluarea Națională 2026, înainte de contestații. Care este procentul mediilor peste 5

Numărul absolvenților de gimnaziu care au obținut note peste 5 la Evaluarea Națională 2026 este într-o ușoară scădere față de anul precedent. Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost mai bune la proba de limba română decât la cea de matematică.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate marți seară, cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul de examen.

La examen au participat 143.251 de absolvenți de gimnaziu din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși, ceea ce reprezintă o rată de participare de 96,6%.

„Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece)”, a anunțat Ministerul Educației.

La limba și literatura română: 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). 398 de elevi au primit nota 10 (zece), la un număr de lucrări evaluate de 143.713.

La matematică, 106.505 elevi (74,3%) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5, iar 102 elevi au fost notați cu 10 (zece), la un număr de lucrări evaluate: 143.382.

La limba și literatura maternă 7.980 de elevi (90,3%) din 8.834 de lucrări evaluate au obținut cel puțin nota 5, iar dintre aceștia, 86 au obţinut nota 10.

„Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei)”, a precizat Ministerul Educației.

Unde s-au înregistrat cele mai slabe rezultate la Evaluare Națională 2026

Rezultatele cele mai bune s-au înregistrat în București, unde procentajul mediilor de peste 5 a fost de 92,2%. La polul opus a fost județul Călărați, cu numai 64,7%.

La Evaluarea Națională 2025, înainte de contestații, 126.495 de elevi (83,1%) au obținut medii mai mari sau egale cu 5, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației. Instituția a precizat că acesta a fost cel mai ridicat procent al mediilor peste 5 înregistrat în ultimii 13 ani. Totodată, 75 de absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10.

Deși rezultatele sunt mai slabe decât cele de anul precedent, procentajul de 79% din 2026 este peste media rezultatelor din anii trecuți.

În schimb, în acest an a scăzut dramatic numărul mediilor de 10, fiind numai șapte asemenea cazuri, cu mult sub cele 85 înregistrate anul trecut.