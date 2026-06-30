Rezultate Evaluarea Națională 2026, înainte de contestații. Care este procentul mediilor peste 5
Numărul absolvenților de gimnaziu care au obținut note peste 5 la Evaluarea Națională 2026 este într-o ușoară scădere față de anul precedent. Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost mai bune la proba de limba română decât la cea de matematică.
- Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate marți seară, cu o zi mai devreme decât era prevăzut în calendarul de examen.
La examen au participat 143.251 de absolvenți de gimnaziu din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși, ceea ce reprezintă o rată de participare de 96,6%.
„Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece)”, a anunțat Ministerul Educației.
La limba și literatura română: 117.538 de elevi (81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). 398 de elevi au primit nota 10 (zece), la un număr de lucrări evaluate de 143.713.
La matematică, 106.505 elevi (74,3%) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5, iar 102 elevi au fost notați cu 10 (zece), la un număr de lucrări evaluate: 143.382.
La limba și literatura maternă 7.980 de elevi (90,3%) din 8.834 de lucrări evaluate au obținut cel puțin nota 5, iar dintre aceștia, 86 au obţinut nota 10.
„Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei)”, a precizat Ministerul Educației.
Unde s-au înregistrat cele mai slabe rezultate la Evaluare Națională 2026
Rezultatele cele mai bune s-au înregistrat în București, unde procentajul mediilor de peste 5 a fost de 92,2%. La polul opus a fost județul Călărați, cu numai 64,7%.
La Evaluarea Națională 2025, înainte de contestații, 126.495 de elevi (83,1%) au obținut medii mai mari sau egale cu 5, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației. Instituția a precizat că acesta a fost cel mai ridicat procent al mediilor peste 5 înregistrat în ultimii 13 ani. Totodată, 75 de absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10.
Deși rezultatele sunt mai slabe decât cele de anul precedent, procentajul de 79% din 2026 este peste media rezultatelor din anii trecuți.
În schimb, în acest an a scăzut dramatic numărul mediilor de 10, fiind numai șapte asemenea cazuri, cu mult sub cele 85 înregistrate anul trecut.