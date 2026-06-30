Rezultate Evaluarea Națională 2026. Ministerul Educației a publicat notele mai devreme cu o zi. Mediile obținute de elevii de clasa a VIII-a, pe județe

Ministerul Educației a afișat marți, 30 iunie, rezultatele la Evaluarea Națională 2026. Sunt primele note obținute la examen de elevii clasei a VIII-a, înainte de contestații.

Examenul de Evaluare Națională 2026 a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) 113.192 de elevi (79%). 7 elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă 8 elevi (lucrările lor au fost notate cu 1, conform metodologiei), potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

După afișarea rezultatelor, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații. Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 vor fi publicate pe 8 iulie.

Rezultatele la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele s-au afișat pe site-ul oficial evaluare.edu.ro. Notele sunt anonimizate și pot fi consultate online de către elevi și părinți, pe baza codurilor individuale primite în prima zi a examenului.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației:

La Limba și literatura română : 117.538 de elevi ( 81,8%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). 398 de elevi au primit nota 10 (zece) .

: 117.538 de elevi ( au obținut note mai mari sau egale cu 5 (cinci). . La Matematică , 106.505 elevi ( 74,3% ) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5. 102 elevi au fost notați cu 10 (zece).

, 106.505 elevi ( ) au fost notați cu note mai mari sau egale cu 5. au fost notați cu La Limba şi literatură maternă: 7.980 de elevi (90,3%) au obținut note mai mari sau egale cu 5 (dintre aceștia, 86 de elevi au obţinut nota 10).

Evaluarea Națională 2026 a avut loc în perioada 22–26 iunie, cu probe la Limba și literatura română, Matematică și Limba maternă (acolo unde a fost cazul).

Rezultatele la Evaluare Națională afișate astăzi sunt cele inițiale, iar în cazul în care elevii consideră că nota nu reflectă corect lucrarea pot depune contestații.

Vezi aici Model de cerere contestație Evaluare Națională.

Rezultate Evaluare Națională 2026 pentru fiecare județ:

Rezultatele la Evaluare Națională 2026 – publicate și pe HotNews, structurate pe județe:

Cum se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

Elevii nemulțumiți de notele obținute la Evaluarea Națională 2026 pot solicita mai întâi vizualizarea lucrărilor, iar apoi pot depune contestație, dacă doresc. Vizualizarea lucrării nu este obligatorie pentru depunerea unei contestații și nici depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea lucrării.

Pe 1 iulie, între orele 14:00 și 18:00, elevii pot:

depune cererea pentru vizualizarea lucrării;

vizualiza lucrarea scrisă;

depune contestația la centrul de examen.

Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, potrivit programului stabilit de fiecare centru de examen. Cererile pot fi depuse la centrul de examen sau, acolo unde este posibil, transmise electronic, la adresa comunicată de unitatea de învățământ.

Candidații care depun contestație trebuie să completeze și să semneze o declarație prin care confirmă că au luat cunoștință de faptul că, în urma reevaluării, nota poate crește, poate scădea sau poate rămâne aceeași. Nota acordată după soluționarea contestației este nota finală.

Modelul de cerere pentru depunerea contestației poate fi descărcat de mai jos și va fi disponibil și la centrele de examen:

Când se publică rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026 vor fi publicate miercuri, 8 iulie, după soluționarea contestațiilor. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, contestațiile sunt analizate în perioada 4-7 iulie, iar notele finale vor fi afișate atât în centrele de examen, cât și online, în format anonimizat, pe baza codurilor individuale primite de candidați.

După afișarea rezultatelor finale începe etapa admiterii la liceu. Elevii vor completa fișele cu opțiunile pentru admiterea computerizată, în funcție de media de admitere și de locurile disponibile la fiecare liceu.

Rezultatele de la Evaluarea Națională 2025

La Evaluarea Națională 2025, înainte de contestații, 126.495 de elevi (83,1%) au obținut medii mai mari sau egale cu 5, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educației. Instituția a precizat că acesta a fost cel mai ridicat procent al mediilor peste 5 înregistrat în ultimii 13 ani.

Totodată, 75 de absolvenți de gimnaziu au încheiat examenul cu media 10.