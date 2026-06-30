Rezultate Evaluarea Națională 2026. Județele cu cele mai mici medii
Rezultatele la Evaluarea Națională 2026 indică o ușoară scădere a numărului de medii de cel puțin 5 față de anul trecut, de la 83,1% în 2025 la 79% anul acesta. Există un număr de județe care se situează considerabil sub media națională.
În cinci județe, ponderea mediilor de cel puțin nota 5 nu a atins pragul de 70%, cea mai mică pondere fiind de 64,7%, adică de mai puțin de două treimi:
- Călărași – 64,7%
- Caraș-Severin – 66,8%
- Teleorman – 67,3%
- Mehedinți – 67,8%
- Vaslui – 69,3%
La polul opus, există doar unități administrativ-teritoriale care au trecut peste 90%: București – 92,2% și Cluj – 90,2%. Ele sunt urmate la o oarecare distanță de mai multe județe cu rezultate bune, fără ca vreunul dintre ele să se afle în intervalul 85-90%:
- Prahova – 83,5%
- Suceava – 83,3%
- Brăila și Gorj – 81,9%
- Galați – 81,6%
- Argeș – 81,4%
- Bistrița-Năsăud – 81,3%
- Ilfov – 80,6%
- Harghita – 80,5%
- Alba – 80,4%
- Brașov – 80,3%