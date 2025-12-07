Rezultate exit-poll, alegeri București. Pentru ce au spus mai mulți bucureșteni că au votat, la ieșirea de la urne

Bucureștenii își aleg, duminică, primarul general al Capitalei. HotNews a vorbit cu mai mulți alegători veniți să voteze încă de la deschiderea secțiilor.

Cei cu care HotNews a stat de vorbă duminică dimineață, la două secții de votare din Sectorul 3 București, au spus că au venit să voteze în primul rând pentru că acesta este „un drept” și ”o datorie”.

„Am venit să votez în primul rând pentru ca e dreptul meu. Datoria este în primul rând a noastră, să ne prezentăm la urne. Am văzut la televizor de dimineață că e mică prezența. Foarte rău. Apoi, am votat pentru un oraș sănătos și fără corupție. Pentru o capitală europeană, până la urmă urmei”, a spus Constantin, 47 de ani.

„Este esențial să ieșim la vot și să alegem așa cum știe fiecare mai bine”

Vladimir, 24 de ani, spune că acestea sunt primele alegeri pe care le-a prins cu buletin de București și că consideră „esențal” să ieșim la vot:

„Am mers la vot astăzi în primul rând pentru că sunt primele alegeri locale pe care le-am prins cu buletin de București. Locuiesc aici de peste cinci ani, dar acum și în acte, așa ca nu voiam să ratez ocazia de a mă implica în alegerea reprezentanților în orașul în care chiar locuiesc. Chiar dacă e vorba de un mandat mai scurt, mi se pare că este esențial să ieșim la vot și să alegem așa cum știe fiecare mai bine.

Candidatul care ne reprezintă interesele în cea mai mare măsură. Deși sunt multe opțiuni, nu pot să spun ca mă identific 100% cu valorile și propunerile unui anume candidat, însă e de datoria noastră să alegem pe cineva despre care ne-am făcut temele. Și cu care ne identificăm cât mai mult. Ce m-a surprins este prezența la vot care se arată destul de scăzută la începutul zilei, dar sper să recuperăm pe parcurs și la final, indiferent de rezultat, să putem spune ca bucureștenii chiar au ales”.

Doi părinți, Mirela și David, arată către copilul lor cu care au venit de mână să voteze: „Pentru el am votat. Nu vrem să ne gândim la varianta de a ne muta din București, în funcție de rezultatul de diseară”.

Am vorbit și cu o bucureșteancă ce a preferat să nu ne spună numele. „Am venit să votez schimbarea. Așa cum am votat-o și la alegerile pentru președinte, dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am mai votat în trecut la prezidențiale pe cineva care a fost primarul Bucureștiului și mi-a părut rău. M-am învățat minte. Acum am votat ceva total nou”, afirmă ea.

Până la ora 11:00, la alegerile pentru Primăria Capitalei votaseră 113.806 de bucureșteni, ceea ce reprezintă o prezență de 6,31%. Cei peste 45 de ani, adică ultimele grupă de vârstă din cele cinci, reprezintă, încă de la deschiderea urnelor, aproximativ 78% din numărul celor care au trecut pe la urne.

La ultimul scrutin din București, din vara lui 2024, prezența după patru ore de vot era de 170.381 de alegători, adică o prezență de 9,41%.