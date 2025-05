Rezultate exit poll. Victor Ponta, aflat pe locul patru în sondaje: „Eu sunt convins că rezultatul final va fi altul”

Victor Ponta, candidat independent, sustine un discurs dupa aflarea rezutatelor sondajului exit-poll pentru alegerile prezidentiale, in Bucuresti, 4 mai 2025. Inquam Photos / Bogdan Buda

Fostul premier este plasat de două exit-poll-uri pe locul patru în turul I al alegerilor, după George Simion, Crin Antonescu și Nicușor Dan. El crede însă că sondajele efectuate la ieșirea de la urne sunt greșite.

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Victor Ponta a declarat duminică seară că nici nu se bucură, nici nu se întristează de rezultatele exit-poll-urilor, susținând că pe 24 noiembrie 2024, acestea au dat multe erori.

„Cei pe care îi vedeți, 50 -100 de oameni, ne-am bătut cu ditamai PSD, PNL, UDMR, Guvernul României. Nu a fost ușoară bătălia”, a spus fostul premier, citat de Agerpres.

„În rest, pot să vă spun două lucruri extrem de importante. Trebuie să numărăm voturile – știți cu exit-poll-urile, nici cele bune, nici cele rele, pe 24 noiembrie au dat atât de multe erori, încât nici nu mă bucur, nici nu mă întristez, mai ales depinde la ce televizor mă uit”, a adăugat el.

„Avem de numărat în seara asta. Faptul că jumătate dintre cei întrebaţi la exit poll nu au avut curaj să răspundă arată că avem o mare problemă în România, că presiunea uriaşă pusă de partidele de la guvernare a adus un sentiment de teamă pe care nu-l mai aveam de pe vremuri, aşa încât eu sunt convins că rezultatul final va fi altul şi, încă o dată, un candidat cu o mică echipă, luptându-se cu ditamai forţele, e o poveste de succes şi o să vedeţi că va continua această poveste”, a mai spus Ponta, citat de News.ro.

„Ne apucăm de numărat, sper un singur lucru: să se numere corect. Nu am reprezentanţi în secţiile de vot, dar am încredere în oamenii de acolo. (…) Au fost nişte presiuni pe care eu nu le-am văzut şi fac politică de ceva timp, în nicio vreme nu am văzut asemenea ameninţări şi presiuni”, a declarat Victor Ponta duminică seară.

„Singurul lucru care este important, și fac un apel către cei din secțiile de vot, să nu pună în aplicare ce li s-a cerut, să nu anuleze voturi, să nu denatureze votul românilor”, a mai spus Ponta la sediul său de campanie.

El a adăugat că a fost extraordinar faptul că atât de mulți români au venit încă o dată să voteze, după ce li s-a anulat votul din noiembrie.

„Eu le mulțumesc tuturor românilor care au venit la vot, indiferent pentru cine au votat, și după ce începem să numărăm, după ce începem să avem cât mai multe procese-verbale, după ce încep să vină voturile din diaspora, atunci o să vă spun că mă pregătesc de dezbatere cu domnul Simion în turul 2”, a menționat acesta.

Două exit-poll-uri îl plasează pe Victor Ponta pe locul patru, în turul I al alegerilor prezidențiale de duminică, 4 mai 2025.

Rezultate EXIT POLL CURS, ora 20:00

George Simion – 33,1%

Crin Antonescu – 22,9%

Nicușor Dan – 20,9%

Victor Ponta – 14,7%

Elena Lasconi – 4,4%

Rezultate EXIT POLL Avangarde, ora 19:00