Rezultate finale la Evaluarea Națională 2026. Peste 30% din note au fost modificate în scădere, la contestații

Evaluarea Națională 2026 a înregistrat cel mai mic număr de contestații din ultimii 7 ani, iar pentru 30% dintre elevii care au depus contestație notele nu au crescut, ci din contră.

Rezultatele finale la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate miercuri, 8 iulie, după soluționarea contestațiilor.

Au fost depuse 14.176 de contestații, după ce au fost depuse 48.471 de solicitări pentru vizualizarea lucrărilor. Astfel, puțin peste 29% din elevii care au vrut să-și vadă lucrarea au considerat că trebuie să depună contestație.

Cele mai multe contestații au fost depuse la Limba română – 8.981. Au fost depuse și 4.888 de contestații la matematică și 307 la Limba Maternă.

60% dintre note au crescut, după contestații

În urma reevaluării lucrărilor contestate, 8.696 de lucrări au primit note mai mari, iar 4.265 de lucrări au avut notele scăzute. Pentru alte 1.215 lucrări, notele au rămas nemodificate, potrivit datelor oficiale.

Altfel spus, aproximativ 30% dintre lucrări au primit note și mai mici în urma contestațiilor.

Notele la Română de la Evaluare Națională

„În cazul a 77,86% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și nota obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte”, anunță Ministerul Educației.

Astfel, la Română, 2.710 de note au fost micșorate, în timp ce pentru 20 de lucrări nota a rămas modificată.

Cum au modificat contestațiile notele la Matematică

„La matematică, în cazul a 98,85% dintre lucrările reevaluate diferența între nota inițială și cea obținută în urma reevaluării a fost mai mică sau egală cu 0,5 puncte (în plus sau în minus)”.

Dintre acestea, pentru 778 dintre lucrări nota inițială nu s-a modificat. Pentru alte 1.457 de lucrări, notele au fost modificate în scădere.

Ce urmează după publicarea rezultatelor finale

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale sunt folosite la admiterea în învățământul liceal. Următoarea etapă este publicarea ierarhiei județene a absolvenților de clasa a VIII-a, realizată în funcție de media de admitere. Aceasta va fi afișată pe 9 iulie și îi ajută pe elevi să își estimeze șansele de a intra la liceele și specializările dorite.

Între 13 și 20 iulie, elevii, împreună cu părinții și cu sprijinul diriginților, vor completa fișele de opțiuni pentru admiterea la liceu. În aceeași perioadă, datele sunt introduse și verificate în aplicația informatică folosită pentru repartizarea computerizată.

Pe 22 iulie are loc repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat, iar în aceeași zi vor fi afișate rezultatele. Elevii repartizați vor depune apoi dosarele de înscriere la liceele unde au fost admiși, în perioada 23-28 iulie.