Rezultatele la Loto 6/49 din 10 septembrie. Ce premii sunt la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Joi, 10 septembrie 2026, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română anunță un report de peste 1,15 milioane de euro la Joker, iar la 6/49 reportul depășește un milion de euro.

Numerele extrase vor fi publicate începând cu ora 18:35.

Numerele câștigătoare de joi, 10 septembrie:

Super Noroc:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,28 milioane de lei (peste un milion de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,65 milioane de lei (peste 886.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6 milioane de lei (peste 1,15 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 708.300 de lei (peste 134.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 816.600 de lei (peste 155.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste un milion de lei (peste 207.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 417.500 de lei (peste 79.500 de euro).

Premiu caștigat la Joker, la tragerile de duminică La tragerile loto de duminică, 6 septembrie, Loteria Româna a acordat peste 27.700 de câștiguri în valoare totală de peste 2,2 milioane de lei. La tragerea JOKER s-a câștigat premiul la categoria a III-a în valoare de 74.753,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.