România a depășit pragul de 50% la analfabetism funcțional la Matematică, arată rezultatele PISA 2025. Care este pragul la citire

Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani, 52%, nu ating nivelul de bază la Matematică, iar la Citire procentul a ajuns la 48%, arată rezultatele PISA 2025, publicate marți de OCDE. În plus, 57% dintre elevi au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale.

Situația s-a înrăutățit față de 2022 la toate cele trei domenii evaluate, arată rezultatele anunțate azi

La testarea PISA au participat 10.362 de elevi de 15 ani din 321 de școli gimnaziale, licee și școli profesionale, din mediul urban și rural.

România a depășit pentru prima dată pragul de 50% în ceea ce privește ponderea elevilor care nu ating nivelul minim de competență la Matematică, arată rezultatele PISA 2025.

52% dintre elevii români de 15 ani sunt sub nivelul 2 la Matematică, nivel considerat de OCDE pragul minim de competență. La evaluarea precedentă, PISA 2022, procentul era de aproximativ 49%, potrivit Edupedu.

Asta înseamnă o creștere de aproximativ 3 puncte procentuale în numai trei ani.

La nivelul 2, un elev trebuie să poată folosi cunoștințele de bază pentru rezolvarea unor probleme relativ simple și să recunoască modul în care o situație poate fi reprezentată matematic. Elevii aflați sub acest nivel au dificultăți în folosirea cunoștințelor de matematică în situații practice.

Aproape jumătate dintre elevi nu ating nivelul minim nici la Citire

Rezultatele sunt mai slabe și la Citire. 48% dintre elevii români nu ating nivelul minim de competență, față de aproximativ 42% la PISA 2022.

Și aici, ponderea elevilor cu rezultate slabe a crescut, apropiindu-se de jumătate din totalul celor evaluați.

Nivelul 2 este considerat de OCDE pragul de la care elevii pot identifica ideea principală a unui text de lungime moderată, pot găsi informații pe baza unor criterii și pot reflecta asupra scopului și formei unui text atunci când li se cere acest lucru.

Rezultate mai slabe și la Științe

România înregistrează o deteriorare și la Științe, domeniul principal al evaluării PISA 2025.

Ponderea elevilor care nu ating nivelul minim de competență a ajuns la 46%, față de 44% la evaluarea din 2022.

Rezultatele arată astfel o înrăutățire a situației în toate cele trei domenii de bază evaluate de PISA: Matematică, Citire și Științe.

La ediția precedentă, din 2022, România obținuse câte 428 de puncte la Matematică, Citire și Științe. Atunci, 48,6% dintre elevi nu atingeau nivelul minim la Matematică, 41,7% la Citire și 44% la Științe.

Ce înseamnă nivelul 2 la testele PISA

OCDE folosește nivelul 2 drept reper pentru competențele de bază pe care elevii ar trebui să le poată utiliza în situații din viața reală.

Un rezultat sub acest prag nu înseamnă că elevul nu știe să citească, să scrie sau să facă deloc calcule. Înseamnă că are dificultăți în folosirea cunoștințelor respective pentru a înțelege informații, a face conexiuni și a rezolva probleme.

De aceea, ponderea elevilor situați sub nivelul 2 este folosită frecvent în discuțiile despre analfabetismul funcțional.

Peste 10.000 de elevi din România au fost incluși în PISA 2025

Testarea PISA 2025 s-a desfășurat în România în perioada 12 mai – 9 iunie 2025.

Au fost selectați 10.362 de elevi de 15 ani din 321 de școli gimnaziale, licee și școli profesionale, din mediul urban și rural. Eșantionul a fost selectat prin procedura standardizată folosită la nivel internațional.

La nivel mondial, la PISA 2025 au participat peste 760.000 de elevi din 91 de țări și economii, reprezentând aproximativ 33 de milioane de tineri de 15 ani.

PISA este organizat de OCDE și urmărește nu atât reproducerea materiei învățate la școală, cât capacitatea elevilor de a folosi cunoștințele de Citire, Matematică și Științe pentru a rezolva probleme și situații apropiate de viața reală.

Ediția din 2025 a avut Științele drept domeniu principal. Pentru prima dată, România a participat și la evaluarea competențelor de limbă engleză, pentru care au fost selectați 2.149 de elevi.