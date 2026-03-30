Rezultatele la Simulare Evaluarea Națională 2026 clasa a VIII-a, comunicate în foarte scurt timp. O precizare importantă

Elevii de clasa a VIII-a, care au susţinut simularea Evaluării Naţionale, vor afla luni rezultatele la examenele care au avut loc în urmă cu două săptămâni, informează Agerpres..

Rezultatele la evaluarea națională 2026 clasa a VIII-a vor fi comunicate individual, şi nu prin afişare, transmite Ministerul Educaţiei.

Simularea la Evaluarea Națională 2026 cu probleme

Anul acesta, simularea Evaluării Naţionale nu a fost organizată în toate şcolile, după ce sindicatele au recomandat profesorilor să nu participe la testări, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate adoptate de Guvern.

Simularea a fost organizată în peste 4.500 de unităţi de învăţământ din ţară, adică în 97,8% dintre şcolile cu nivel gimnazial. În 104 şcoli nu s-a ţinut testarea.

Potrivit sursei citate, peste 145.200 de elevi au fost prezenţi la proba de luni. În acelaşi timp, mai mult de 11.800 de elevi au absentat din unităţile de învăţământ care au organizat simularea, iar un elev a fost eliminat pentru tentativă de fraudă.

„Numărul elevilor de clasa a VIII-a din cele 104 unităţi care nu au organizat simularea este de peste 5.200”, a precizat aceeaşi sursă.

Un număr de 38 de unităţi de învăţământ din Capitală, din 221, nu au organizat simularea Evaluării Naţionale, a declarat pentru AGERPRES inspectorul general al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, Florian Lixandru.

Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a declarat recent că pentru copiii de clasa a VIII-a din unităţile de învăţământ în care nu se organizează simularea Evaluării Naţionale există posibilitatea de a susţine ulterior examenele la nivel de şcoală.

Secretarul de stat a menţionat că în foarte multe judeţe s-au mai organizat în acest an şcolar simulări ale Evaluării Naţionale.

„Pentru aproximativ 80.000 de copii deja au existat simulări. Sunt judeţe în care nu au fost organizate simulări locale şi nu participă nici la această simulare. Pentru acei copii există soluţia organizării de simulări la nivel de şcoală”, a transmis Sorin Ion.

Calendarul Simulării la Evaluarea Națională 2026

Pe 16 martie a avut loc proba scrisă la Limba şi literatura română, pe 17 martie – la Matematică, iar pe 18 martie – proba la Limba şi literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităţilor naţionale.