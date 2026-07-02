Tragerile LOTO de joi 2 iulie 2026. Premiile puse în joc la Loto 6/49, Noroc, Joker, Loto 5/40

Joi, 2 iulie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 28 iunie, Loteria Română a acordat peste 24.100 de câștiguri în valoare totală de peste 2,5 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO de joi, 2 iulie 2026:

Loto 6 din 49 :

: Joker :

: Loto 5 din 40 :

: Noroc :

: Noroc Plus :

: Super Noroc:

Premiile puse în joc de Loteria Română joi 2 iulie 2026:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 36,85 milioane de lei (peste 7,03 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,99 milioane de lei (peste 1,33 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,04 milioane de lei (peste 200.100 de euro) și la categoria a ÎI-a este în joc un report în valoare de peste 218.200 de lei (peste 41.600 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 356.700 de lei (peste 68.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 149.900 de lei (peste 28.600 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 302.600 de lei (peste 57.700 de euro).

Premii câștigate la tragerile trecute

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-au înregistrat trei câștiguri a câte 55.015,84 lei fiecare. Două dintre biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Paulis – jud. Arad și Constanța, iar cel de-al treilea online pe joacă.loto.ro.

De asemenea, la tragerea Joker, la categoria a III-a, s-au înregistrat două câștiguri a câte 63.901,70 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agenție loto din Galați și online, pe bilete.loto.ro.