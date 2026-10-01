LOTO. Tragerile LOTO de joi, 1 octombrie 2026. Report la Loto 6/49, categoria I, de peste 2,11 milioane de euro

Joi, 01 octombrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 27 septembrie, Loteria Română a acordat peste 28.400 de câștiguri în valoare totală de peste 2,38 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.40.

Premiile puse în joc la LOTO de joi, 1 octombrie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 11,13 milioane de lei (peste 2,11 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 5,33 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria a I, se înregistrează un report în valoare de peste 8,22 milioane de lei (peste 1,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 247.000 de lei (peste 46.800 de euro). La Noroc Plus se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 75.300 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,95 milioane de lei (peste 370.000 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 466.000 de lei (peste 88.400 de euro).

Ultimele premii acordate la LOTO

La tragerea Noroc, s-a câștigat premiul de categoria a III-a in valoare de 84.647,76 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro.

La tragerea Loto 5/40, s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 67.285 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

La tragerea Joker s-au înregistrat doua câștiguri de categoria a III-a în valoare de 60.181,40 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe aplicația mobilă AmParcat.ro și la o agenție din Miroslava, județul Iasi.