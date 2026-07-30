Rezultatul Craiovei arată cum a decăzut fotbalul românesc în UEFA Champions League

Doar o dată în ultimii 5 ani echipele noastre au reușit să treacă de turul 2 al UEFA Champions League, scrie jurnalistul Dan Udrea în Golazo.

El demonstreză, cu exemple, cum se manifestă decăderea României la nivel de Champions League. În anii 90 eliminam campioane din Belgia, Austria, Elveția și legam 3 ani cu grupe. În anii 2000, scoteam echipe precum Galatasaray, Basel, St. Liege.

În ultima vreme au ajuns să ne stingă lumina Pyunik, Sheriff, Shkendija, Levski.

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