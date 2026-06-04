Richard Gere a răbufnit la adresa unei politici duse de SUA: „Înainte erau «paraziți», acum sunt «aliens»

Starul de la Hollywood Richard Gere a afirmat joi că îi este „rușine” de politica în materie de imigrație dusă de Statele Unite, cu ocazia lansării la Berlin, alături de o ministră germană, a unei inițiative menite să schimbe mentalitățile în acest domeniu, scrie AFP.

„Toată lumea este imigrant, refugiat sau migrant”, a declarat actorul în vârstă de 76 de ani cu ocazia inaugurării parteneriatului dintre fundația lui și Hertie School, o școală superioară dedicată politicilor publice.

„Vorbim adesea despre migranți, despre refugiați, de parcă ar fi diferiți de noi. De parcă ar aparține unei alte categorii de ființe umane”, a adăugat celebrul actor.

„Guvernul american îi numește «aliens» («extratereștri», n.r.)”, a continuat el. „Înainte erau «paraziți», acum sunt «aliens» (termenul din limba engleză poate desemna și un străin și a căpătat o conotație peiorativă în Statele Unite, n.r.). „Mi-e profund rușine de asta, vreau să știți asta”, a adăugat Richard Gere.

El și-a prezentat proiectul comun cu Hertie School, care vizează încurajarea unei abordări mai pozitive asupra migrației, în special asupra celei provenite din Africa, după cum a explicat această instituție într-un comunicat.

Această „Joint Initiative on Migration” („Inițiativă comună în domeniul Migrației”) trebuie să promoveze măsuri ghidate de „oportunități” mai degrabă decât de „ostilitate”, conform comunicatului.

„Migrația este adesea abordată prin prisma statisticilor, a politicilor de frontieră, a cotelor, a campaniilor electorale, (…) a rasismului”, a spus actorul din filmul „Pretty Woman”.

Discursul privind imigrația „este din ce în ce mai ostil și polarizat, ceea ce face foarte dificilă găsirea de soluții durabile”, a declarat, la rândul său, ministra germană a Dezvoltării, Reem Alabali-Radovan.

Refugiații și migranții „sunt prea des tratați ca obiecte, mai degrabă decât ca subiecți în această dezbatere”, a adăugat ministrul social-democrat.

Marți, la Oslo, în cadrul unei ceremonii de decernare a „Premiului internaţional Vaclav Havel pentru disidenţă creativă”, Richard Gere l-a calificat pe președintele american Donald Trump drept un „maniac” care a „demontat aproape tot ce era bun” în Statele Unite.

Actorul, implicat de zeci de ani în activități umanitare, a finanțat programe de sprijin pentru refugiați, sănătate publică, educație și ajutor de urgență, precum și pentru cultură, în special în cadrul comunităților tibetane.