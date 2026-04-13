Riposta Papei Leon după atacul virulent al președintelui SUA. „Nu mi-e teamă de administrația Trump”

Papa Leon a declarat luni pentru Reuters că intenționează să continue să se pronunțe împotriva războiului, după atacul direct al președintelui american Donald Trump la adresa liderului Bisericii care numără 1,4 miliarde de credincioși.

În declarațiile făcute la bordul avionului papal în drum spre Algeria, unde primul papă american începe o vizită de 10 zile în patru țări africane, Suveranul Pontif a mai spus că mesajul creștin este „folosit în mod abuziv”.

„Nu vreau să intru într-o dezbatere cu el”, a declarat papa Leon pentru Reuters în timp ce saluta jurnaliștii din avion.

„Nu cred că mesajul Evangheliei este menit să fie abuzat în modul în care o fac unii oameni”, a precizat șeful Bisericii Catolice.

„Voi continua să mă pronunț cu voce tare împotriva războiului, urmărind să promovez pacea, dialogul și relațiile multilaterale între state pentru a găsi soluții juste la probleme”, a spus el în limba engleză.

„Prea mulți oameni suferă în lumea de astăzi”, a spus Papa Leon. „Prea mulți oameni nevinovați sunt uciși. Și cred că cineva trebuie să ia atitudine și să spună că există o cale mai bună.”

„Mesajul Bisericii, mesajul meu, mesajul Evangheliei: Fericiți sunt făcătorii de pace. Nu îmi consider rolul ca fiind unul politic, de politician”, a spus el.

Atacul lui Trump

Primul papă din istorie născut în SUA a subliniat că nu lansează un atac direct împotriva lui Trump sau a oricui altcuiva prin apelul său general la pace și criticile aduse „iluziei de omnipotență” care alimentează războaiele din Iran și alte conflicte din întreaga lume, conform AP.

Conform sursei citate, în discuția cu alți jurnaliști, el a adăugat: „Nu mi-e teamă de administrația Trump.”

Papa Leon, originar din Chicago, s-a remarcat în ultimele săptămâni ca un critic deschis al războiului SUA-Israel împotriva Iranului și a denunțat „nebunia războiului” într-un apel la pace sâmbătă.

Trump, într-un răspuns aparent la criticile papei atât la adresa conflictului, cât și a politicilor de imigrare dure ale Casei Albe, a declarat duminică seara că Suveranul Pontif este „groaznic”.

„Papa Leon este SLAB în ceea ce privește criminalitatea și groaznic în politica externă”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.