Risc de blocare a reformei ANI: USR acuză PSD că sabotează un jalon PNRR, Grindeanu susține că-i o lege cu dedicație pentru Fritz

Președintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că liderul PSD, Sorin Grindeanu, blochează modificarea Legii incompatibilităților pentru a menține controlul politic asupra Agenției Naționale de Integritate (ANI), punând astfel în pericol o tranșă de aproape 800.000.00 din PNRR, informează Agerpres. În replică, Grindeanu afirmă că modificările propuse periclitează aderarea României la OCDE și sunt menite „să scape de anchetele” Agenției membri ai USR.

„Ca să păstreze controlul politic al PSD asupra ANI, Sorin Grindeanu este gata să pună în pericol aproape 800 de milioane de euro din PNRR. Acești bani pot fi pierduți dacă nu este adoptată modificarea Legii incompatibilităților – un jalon din PNRR necesar pentru alinierea legislației la dreptul european. În loc să explice de ce blochează această schimbare, Grindeanu continuă să răspândească ideea falsă că legea ar fi făcută ‘ca să mă scape’. Este o afirmație lipsită de orice temei. Legea nu produce efecte retroactive, ci reglementează exclusiv situațiile viitoare – lucru pe care te-ai aștepta să îl știe președintele Camerei Deputaților”, a scris Dominic Fritz, miercuri, într-o postare pe Facebook.

USR: „Miza este păstrarea controlului politic”

El adăugă că un amendament USR precizează explicit acest lucru.

„Adevărata miză este păstrarea controlului politic asupra ANI. O instituție care ar trebui să aplice legea imparțial nu trebuie să decidă în funcție de interesele unui partid ce dosare sunt investigate și care rămân în sertar. Am identificat zeci de situații de incompatibilitate în cazul unor aleși PSD care au fost ignorate, iar averi spectaculoase și achiziții de lux ridică în continuare întrebări fără răspuns și rămân necercetate. Pentru a proteja acest sistem, Grindeanu pare dispus să sacrifice până și 800 de milioane de euro care aparțin României”, a mai afirmat Fritz.

PSD: „Fraudă politică în formă pură”

Replica PSD a venit printr-un comunicat de presă în care este respinsă tentativa PNL-USR de „a perverti” reforma Agenției Naționale de Integritate, asumată în PNRR, în folosul celor care au încălcat normele de integritate impuse de lege, anunță un comunicat de presă al formațiunii.

„Partidul lui Dominic Fritz – sancționat definitiv de Înalta Curte pentru conflict de interese – rescrie legile integrității ca să-și scape membrii de anchetele ANI. Prețul: aderarea României la OCDE, aruncată în aer prin secretizarea totală a declarațiilor de avere și de interese. Există indicii că proiectul depus de PNL nici nu a fost discutat cu Comisia Europeană, deși e vândut public drept ‘jalon PNRR’. Aceasta este o fraudă politică în formă pură! Sub acoperirea proiectului PNL construit de fapt într-un grup de lucru informal, controlat de USR, au fost depuse amendamente croite cu dedicație pentru Dominic Fritz și pentru alți membri de partid precum viceprimarul Timișoarei, Paula Romocean – ambii găsiți în conflict de interese. Pe noua lege, Fritz n-ar mai fi fost niciodată ‘în conflict de interese’. Legea nu se mai face pentru România. Se face pentru dosarele USR”, susțin social-democrații.

Ce contestă social-democrații

Potrivit acestora, amendamentele „ascund” următoarele: aleșii locali scapă de conflictul de interese la emiterea și votarea actelor administrative; condiții cumulative care blochează interdicția de 3 ani aplicată de ANI; prag de integritate de două salarii minime – copia fidelă a „pragului la abuz” pe care USR îl numea „legalizarea hoției”; verificări limitate la 5 ani și clasarea dosarelor care „durează prea mult” – scapă cine trage de timp; liber la banii publici către ONG-urile propriilor demnitari; declarațiile de avere și de interese – secretizate, anonimizate, scoase de sub ochii cetățenilor.

„Transparența averilor și controlul conflictului de interese sunt condiții-cheie ale aderării României la OCDE. PNL și USR aruncă la coș un obiectiv strategic național ca să salveze carierele unor lideri sancționați definitiv. PSD are, după întâlnirea de astăzi cu conducerea ANI, lista completă a amendamentelor care mutilează agenția. Le vom vota împotrivă pe toate, fără excepție”, transmit reprezentanții PSD.