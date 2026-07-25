„Riscuri semnificative” când ne conectăm la Wi-Fi gratuit în aeroporturi, hoteluri și cafenele. „Recomandări de bază”
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat că atunci când ne conectăm la rețele Wi-Fi gratuite din diverse spații publice pot exista „riscuri semnificative” pentru datele noastre personale și financiare.
Într-o postare sâmbătă pe Facebook, instituția a explicat cum pot atacatorii să manipuleze astfel de rețele.
„Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase”, atrage atenția DNSC.
Directoratul a oferit câteva îndrumări care ne pot ajuta să recunoaștem astfel de pericole:
- Rețele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare;
- Denumiri generice sau suspecte (ex.: „Airport_Free_WiFi”);
- Solicitarea unor date personale nejustificate la conectare;
- Redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic.
DNSC a făcut câteva „recomandări de bază”:
- Dezactivează conectarea automată la rețele Wi-Fi;
- Verifică denumirea rețelei cu personalul locației, atunci când este posibil;
- Utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante;
- Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale.
„Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale”, a conchis DNSC.
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