„Riscuri semnificative” când ne conectăm la Wi-Fi gratuit în aeroporturi, hoteluri și cafenele. „Recomandări de bază”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat că atunci când ne conectăm la rețele Wi-Fi gratuite din diverse spații publice pot exista „riscuri semnificative” pentru datele noastre personale și financiare.

Într-o postare sâmbătă pe Facebook, instituția a explicat cum pot atacatorii să manipuleze astfel de rețele.

„Conectarea la rețele Wi-Fi gratuite din aeroporturi, hoteluri, cafenele sau alte spații publice poate expune datele personale și financiare unor riscuri semnificative. Atacatorii pot utiliza aceste rețele pentru a intercepta informații sensibile sau pentru a redirecționa utilizatorii către pagini frauduloase”, atrage atenția DNSC.

Directoratul a oferit câteva îndrumări care ne pot ajuta să recunoaștem astfel de pericole:

Rețele nesecurizate, accesibile fără verificări suplimentare;

Denumiri generice sau suspecte (ex.: „Airport_Free_WiFi”);

Solicitarea unor date personale nejustificate la conectare;

Redirecționări către site-uri necunoscute sau cu aspect îndoielnic.

DNSC a făcut câteva „recomandări de bază”:

Dezactivează conectarea automată la rețele Wi-Fi;

Verifică denumirea rețelei cu personalul locației, atunci când este posibil;

Utilizează datele mobile pentru tranzacții financiare și accesarea conturilor importante;

Activează autentificarea în doi pași (2FA) pentru serviciile esențiale.

„Vacanța înseamnă relaxare, dar și atenție la detalii. O conexiune gratuită nu ar trebui să te coste datele personale”, a conchis DNSC.

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