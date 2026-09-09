Rivalul McDonald’s din Ungaria, la care clienții stau la coadă și la 1.30 dimineața, intră pe piața românească. „Vă așteptăm cu pături”

Cel mai mare lanț de burgeri din Ungaria, Simon’s Burger, va deschide sâmbătă primul său restaurant din România, scrie site-ul Economica.

Restaurantul urmează să fie deschis la Cluj, iar primii 1.000 de clienți vor primi gratuit un cheeseburger, în timp ce unul dintre primii 20 va avea ocazia să câștige un voucher pentru burgeri timp de un an.

Lansat în 2022, lanțul maghiar are în prezent 30 de restaurante în trei țări.

Potrivit Economica, la ultimul restaurant deschis, în Ungaria, au venit peste 1.000 de clienți și s-a stat la coadă trei ore. Primul client s-a plasat în fața restaurantului încă de la 1.30 noaptea.

Același scenariu este așteptat și pentru deschiderea de la Cluj-Napoca. Compania și-a lansat și un site în limba română, dar care are încă multe greșeli. De exemplu, scrie că „pentru cei care vor veni să campeze, pregătim, bineînțeles, caldere calde, îmâtă și pături.”

În România, lanțul vrea să deschidă 25 de restaurante.