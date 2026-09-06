Robert Pattinson a fermecat cu rolul din filmul „Primetime”. Ovaționat minute întregi la Festivalul de Film de la Veneția

Publicul de la Festivalul de Film de la Veneţia a fost complet cucerit de interpretarea captivantă a lui Robert Pattinson în rolul lui Chris Hansen, prezentatorul emisiunii „To Catch a Predator”, din filmul „Primetime”, care a avut premiera sâmbătă şi a fost întâmpinat cu ovaţii entuziaste de şapte minute, scrie Variety.

Partenera lui Pattinson, Suki Waterhouse, care a aplaudat probabil cel mai tare după ce a apărut genericul de final şi s-a aplecat în faţă pentru a-l săruta pe Pattinson, în timp ce publicul aplauda interpretarea sa magistrală, notează News.ro.

La Veneţia, actorii stau în primul rând al balconului, iar partenerii lor trebuie să stea cu un rând în spatele lor. Pe măsură ce ovaţiile s-au prelungit, publicul a început să scandeze numele regizorului Lance Oppenheim şi al cântăreţei şi compozitoarei Phoebe Bridgers, care şi-a făcut debutul ca actriţă în acest film.

„Primetime” concurează pentru Leul de Aur.

Bazat pe articolul lui Luke Dittrich din 2007, publicat în revista Esquire, intitulat „Tonight on Dateline This Man Will Die”, filmul „Primetime” urmăreşte procesul de producţie al popularei emisiuni, în cadrul căruia Hansen a încercat să-i confrunte pe presupușii pedofili prin operaţiuni sub acoperire complexe.

Susţinut de A24, „Primetime” a avut premiera în secţiunea competiţională şi va concura pentru Leul de Aur. Filmul marchează debutul lui Oppenheim în lungmetraj, acesta regizând anterior documentare apreciate precum „Some Kind of Heaven” şi „Ren Faire” de la HBO.

Oamenii adunați în faţa Palazzo del Cinema scandau „Robert! Robert! Robert!”, într-o după-amiază extrem de toridă la Lido. Pattinson, Bridgers şi colegul lor de distribuţie Skyler Gisondo au acordat autografe şi s-au pozat cu fanii, în timp ce Merritt Wever, care interpretează rolul unei producătoare în „Primetime”, şi Waterhouse au purtat discuţii informale cu producătorii. Fostul şef al NBC, Jeff Zucker, care apare în film interpretându-se pe sine, a defilat şi el pe covorul roşu, la fel ca şi producătorul Ari Aster.

Critici la adresa filmului

Hansen, în viaţa reală, şi-a exprimat în mod deschis criticile la adresa filmului „Primetime”, afirmând că nu a fost implicat în procesul creativ şi că nu a văzut filmul.

El a calificat interpretarea lui Pattinson drept „prea dramatică” şi a pus la îndoială „motivaţia” studioului de a dramatiza realizarea celebrului reality show.

Hansen a subliniat, de asemenea, că „Primetime” nu este o relatare literală a carierei sale şi că nu a fost consultat în timpul realizării filmului.

„El spune lucruri pe care eu nu le-am spus niciodată şi face lucruri pe care eu nu le-am făcut niciodată, iar asta nu mă reprezintă. Sunt un tip de treabă, cu excepţia cazurilor în care este vorba de infractori şi prădători”, a declarat Hansen anterior. „Cred că oamenii ar trebui să-şi amintească că este o operă de ficţiune, bazată doar pe evenimente din viaţa reală”.

La conferinţa de presă de sâmbătă, Pattinson a sugerat că Hansen şi-ar putea schimba părerea odată ce va vedea filmul. „Evident, sper să-i placă filmul”, a spus Pattinson. „Este ceva electrizant la el. Sper că inspiraţia pe care personajul său a oferit-o multor oameni de-a lungul anilor să fie considerată un fel de compliment”.

Pattinson filmează pentru următorul Batman

„Primetime” vine în continuarea unui an de excepţie pentru Pattinson, care joacă în filme de mare anvergură, precum succesul independent din această primăvară, „The Drama”, blockbusterul de vară al lui Christopher Nolan, „The Odyssey”, şi viitorul film de mare succes al lui Denis Villeneuve, „Dune: Part III”.

Iar programul lui Pattinson rămâne încărcat: a zburat la Lido din Londra, unde filmează în prezent „The Batman: Part II”, reluând rolul lui Bruce Wayne, miliardarul retras care a devenit justiţiar.

„Când intri în ritm, ciudat, nu e chiar atât de greu”, a spus Pattinson la conferinţa de presă. În plus, a glumit el, „tocmai am devenit tată. Nu am nicio dorinţă să ies seara. Aşa că, dintr-odată, am avut de două ori mai mult timp, ceea ce m-a ajutat”.