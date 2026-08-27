Robert Turcescu încheie un proiect media după cinci ani: „Eu sunt cel care a luat această decizie, cu greu” 

Jurnalistul Robert Turcescu a anunțat joi că nu va mai realiza podcastul „Hai România”, proiectul video al publicației Evenimentul Zilei. Turcescu spune că decizia îi aparține.

„Am închis azi un capitol profesional căruia i-am dedicat mai bine de cinci ani de zile: colaborarea mea pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA al Evenimentului Zilei. Pentru a evita orice speculații, precizez că eu sunt cel care a luat această decizie, cu greu; e adevărat”, a scris Robert Turcescu într-o postare pe Facebook.

Turcescu a început să prezinte și să realizeze podcastul „Hai România” în mai 2022, potrivit Pagina de Media.

„Spun cu greu pentru că atunci când am intrat în acest proiect, el era oarecum blocat şi am reuşit să-l urc de la 6000 de abonaţi la aproape 160.000. N-a fost uşor, dar a ieşit bine”, a afirmat jurnalistul.

Jurnalistul anunță că va continua emisiunea „Sub semnul întrebării”, difuzată de Metropola TV. Un nou sezon va începe pe 7 septembrie, emisiunea fiind programată de luni până joi, de la ora 20:00.

Robert Turcescu a revenit de câţiva ani ca moderator de proiecte video, după o perioadă în care a fost în politică. S-a retras din presă în 2014, când a recunoscut în direct la B1 TV, unde realiza o emisiune, că a fost ofiţer acoperit (episod pe care nu l-a clarificat niciodată). La alegerile locale din 2016, a candidat la Primăria București din partea Partidului Mișcarea Populară (PMP).