ROBOR sub lupă: cele 10 bănci acuzate de coordonarea cotațiilor resping concluziile Consiliului Concurenței

Consiliul Concurenței a trimis celor 10 bănci implicate în procedura de fixing raportul conținând concluziile investigației pe tema ROBOR, cu propuneri de sancțiuni, dar băncile spun că au fost de bună-credință și au acționat legal.

„Raportul de investigație se trimite companiilor față de care se propune sancționarea pentru încălcarea legii concurentei”, au precizat pentru HotNews surse apropiate investigației.

Cum se formează ROBOR și care e diferența față de IRCC

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este calculat zilnic de BNR, dar pe baza cotațiilor trimise de 10 bănci mari din România.

În fiecare zi lucrătoare, dimineața, fiecare bancă trimite ratele la care ar da bani altor bănci (pentru diferite scadențe: 1 zi, 3 luni, 6 luni etc.). Se elimină extremele (cele mai mari și cele mai mici cotații), iar apoi se face media celor rămase.

Dacă băncile au mulți bani (lichiditatea e mare), ROBOR scade. Când băncile au puțini bani, aceștia vor fi împrumutați mai scump (ROBOR crește).

De asemenea, când BNR crește dobânda cheie, ROBOR are tendința de creștere, iar când BNR reduce dobânda cheie, ROBOR coboară.

ROBOR intră direct în ratele la creditele vechi cu dobândă variabilă în lei (mai ales la cele înainte de apariția IRCC). Dobânda la un asemenea credit e formată din ROBOR + marja băncii. Astfel, când ROBOR crește, rata la bancă va crește și ea.

Diferența față de IRCC: ROBOR este bazat pe cotații (ce spun băncile), în vreme ce IRCC e bazat pe tranzacțiile efective.

Ce spun băncile



În data de 6 aprilie 2026, Consiliul Concurenței a finalizat etapa de documentare din cadrul investigației privind o presupusă înțelegere și/sau practică concertată cu privire la fixarea coordonată a valorii ROBOR de către cele 10 bănci participante la stabilirea acestei rate de referință în cadrul procedurii de „fixing”, prin transmiterea unei copii a raportului realizat de echipa de investigație.

„CEC Bank, ca parte a panelului de 10 bănci implicate în procedura de fixing, a luat act de acest raport, care reprezintă un pas procedural intermediar, și va analiza cu maximă atenție concluziile și argumentele prezentate. CEC Bank își reafirmă poziția constantă, potrivit căreia activitatea sa a fost desfășurată permanent cu bună-credință, în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil, precum și cu regulile și metodologiile stabilite de autoritățile competente pentru calcularea și raportarea indicilor de piață. Participarea Băncii la mecanismele de stabilire a ROBOR s-a realizat exclusiv în limitele procedurilor oficiale și ale obligațiilor asumate ca instituție de credit”, au transmis oficialii instituției de credit.

De asemenea, CEC Bank își reafirmă angajamentul său ferm față de principiile concurenței loiale, transparenței și protejării intereselor clienților săi. „Banca va coopera pe deplin cu autoritățile relevante și va întreprinde toate demersurile necesare pentru clarificarea situației, inclusiv utilizarea căilor legale de contestare pentru apărarea poziției Băncii”, mai spun oficialii CEC Bank.

Raiffeisen Bank își menține poziția prezentată pe parcursul investigației, potrivit căreia conduita sa a fost în permanență conformă cu prevederile legale care reglementează funcționarea pieței monetare. „Banca va utiliza toate căile procedurale prevăzute de lege pentru a-și prezenta argumentele și a-și susține poziția în fața autorităților, inclusiv a instanțelor de judecată, dacă va fi cazul. Raiffeisen Bank va informa în mod corespunzător investitorii și piața cu privire la orice evoluții semnificative ale acestei proceduri, în conformitate cu obligațiile legale aplicabile“.”, spun și oficialii Raiffeisen Bank.

Raportul Consiliului Concurenței nu constituie o decizie generatoare de efecte juridice, spun și oficialii UniCredit Bank.

„Ne conformăm întocmai tuturor cerințelor legale și de reglementare aplicabile, întreaga noastră conduită fiind riguros aliniată principiilor de funcționare ale pieței în care operăm. Din acest motiv, vom continua să transmitem Consiliului Concurenței argumentele pentru care nu suntem de acord cu concluziile raportului preliminar și pentru care apreciem ca nejustificată sancțiunea propusă spre aplicare.”, mai spun aceștia.

De asemenea, BCR transmite că e convinsă de corectitudinea poziției BCR și a comportamentului de piață, pe care le vor argumenta prin toate mijloacele legale puse la dispoziție de legislația națională, de cadrul legislativ european și internațional și de reglementările bancare.