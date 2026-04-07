10 bănci riscă amenzi uriașe: Au primit raportul investigației despre posibile înțelegeri pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR

Consiliul Concurenței (CC) a trimis raportul conținând concluziile investigației pe tema ROBOR, cu constatări care implică sancțiuni, către toate băncile implicate în stabilirea indicelui, informează Profit. „Raportul de investigație se trimite companiilor față de care se propune sancționarea pentru încălcarea legii concurentei”, au precizat pentru HotNews surse apropiate investigației.

„Este vorba de raportul cu propuneri ale echipei de investigație, la care băncile au 30 de zile să formuleze opinii, înainte ca instituția să își însușească sau nu acest raport oficial și să ia o decizie formală de sancționare”, mai scrie Profit.

BT confirmă că a primit raportul. Ce urmează

Banca Transilvania (BT) a anunțat pe bursă că „în data de 6 aprilie, Consiliul Concurentei a finalizat etapa de documentare din cadrul investigației privind o presupusa înțelegere si/sau practica concertata cu privire la fixarea coordonata a valorii ROBOR de catre bancile participante la stabilirea acestei rate de referință in cadrul procedurii de „fixing”, prin transmiterea catre toate cele zece banci vizate a unei copii a raportului elaborat de echipa de investigație desemnata in acest sens”.

„Raportul reprezintă un pas procedural intermediar, care precede etapa audierii instituțiilor care fac obiectul acestei investigații.

În pregătirea procedurilor de audiere, fiecare dintre băncile implicate în investigație are dreptul sa formuleze observații cu privire la constatările reținute în raport.

Ulterior ascultării pozițiilor părților vizate de investigație, Consiliul Concurentei va adopta o decizie care poate fi în sensul respingerii raportului, transmiterii spre completare a acestuia de către echipa de investigație sau admiterii raportului și, după caz, aplicarea unei sancțiuni individualizate”, a anunțat banca.

Orice eventuala decizie de sancționare emisă de Consiliul Concurentei după parcurgerea acestei proceduri poate fi atacată în termen de 30 de zile la Curtea de Apel București.

„BT își menține poziția susținută în cadrul acestei investigații cu privire la faptul că întreaga sa conduită a fost conformă și aliniată la cerințele legale care reglementează mecanismele fundamentale de funcționare a pieței bancare și va prezenta argumente solide în favoarea legalității acțiunilor sale și respingerii/reevaluării concluziilor raportului, inclusiv în ce privește eventuala aplicare a unei sancțiuni nefondate și potențial disproporționate. BT își va apăra cu vigoare poziția în toate etapele procedurale, la maximul drepturilor acordate de lege”, a mai transmis banca.

Ce amenzi pot fi aplicate și câmnd e așteptată decizia

Zece bănci din ţara noastră este posibil să fie amendate de Consiliul Concurenţei cu aproximativ 10% din cifra de afaceri, sancţiunile urmând să totalizeze peste 1 miliard de euro, susţin surse apropiate situaţiei, citate de ziarul Bursa.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a anunțat la începutul lounii februarie din acest an că vrea să finalizeze investigația privind posibile înţelegeri între bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, în primul semestru din acest an.

„Este potențial cel mai important caz al anului deoarece amenzile sunt proporționale cu cifra de afaceri, iar băncile din sistemul ROBOR sunt companii foarte mari, și dacă sunt găsite vinovate amenzile sunt semnificative”, a precizat președintele autorității.

„Raportul este finalizat de echipa de investigație, este în procedura de verificare internă și cu Comisia Europeană”, a precizat președintele Consiliului Concurenței.

Acesta a subliniat și de ce autoritatea vrea să finalizeze această investigație în prima jumătate din acest an, până la începutul lunii iulie.

„Vrem să finalizăm această investigație în primul semestru din acest an pentru că mandatele noastre se termină la mijlocul acestui an și pentru a nu avea probleme procedurale nu dorim sa depășim acest termen”, a spus Chirițoiu.

Dacă nu va fi finalizată în acest interval, decizia se va lua anul viitor, a precizat acesta.

Autoritatea de concurenţă investighează posibile înţelegeri între cele 10 bănci pentru fixarea ratei dobânzii ROBOR, la un nivel cât mai ridicat, în cadrul procedurii de „fixing” (stabilirea ratelor de referinţă pentru ROBOR şi ROBID).

Cele 10 bănci care îndeplinesc rolul de participant la calculul ROBOR sunt: Banca Comercială Intesa Sanpaolo România, Banca Comercială Română, BRD ‐ Groupe Societe Generale, Banca Transilvania, CEC Bank, Eximbank, ING Bank NV Amsterdam – Sucursala Bucureşti, OTP Bank România, Raiffeisen Bank şi Unicredit Bank.