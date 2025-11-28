VIDEO Un robot fabricat în China a stabilit un record mondial la mersul pe jos și a intrat în Guinness World Records

Un robot Yuanzheng A2 al companiei chineze AgiBot, prezentat în aprilie 2025 la o convenție tehnologică organizată la Shanghai, FOTO: sxg / Imago Stock and People / Profimedia Images

Compania chineză de robotică AgiBot a stabilit un nou record mondial pentru cea mai lungă deplasare continuă parcursă pe jos de un robot umanoid. Modelul A2 al AgiBot a mers 106,286 kilometri potrivit Guinness World Records, care a omologat oficial recordul, relatează Gizmodo.

Robotul a călătorit între 10 și 13 noiembrie de la Lacul Jinji, aflat în provincia Jiangsu din estul Chinei, până în districtul Bund din Shanghai, potrivit publicației chineze Global Times.

Robotul nu a fost niciodată oprit și, conform agenției de presă UPI, a continuat să funcționeze chiar și în timp ce bateriile îi erau schimbate.

Un videoclip publicat pe YouTube arată o versiune puternic editată a călătoriei, care nu oferă prea multe informații despre modul în care ar fi fost monitorizat de operatori umani. Însă chiar dacă ar fi existat persoane care să-l supravegheze, traseul a inclus toate elementele așteptate de la o deplasare pe jos într-un mediu urban: diferite tipuri de suprafețe, vizibilitate redusă pe timp de noapte și pante.

Cartea Recordurilor Guinness afirmă că robotul a făcut drumul complet autonom

Robotul a respectat semnalele de circulație, însă site-ul tech Gizmodo că nu este clar ce nivel de autonomie a avut în realitate. Compania producătoare a declarat pentru Global Times că „robotul a fost echipat cu module GPS duale, alături de lidar-ul și camerele infraroșii de adâncime integrate, oferindu-i capacitatea de detecție necesară pentru o navigare precisă în condiții de lumină schimbătoare și în medii urbane complexe”.

Lidar (un acronim pentru „laser imaging, detection, and ranging”) este o metodă de determinare a distanțelor prin direcționarea unui laser către un obiect sau o suprafață și măsurarea timpului necesar pentru ca lumina reflectată să se întoarcă la receptor.

Comentariile companiei chineze sugerează că robotul ar fi făcut drumul cu autonomie completă, iar Cartea Recordurilor Guinness a folosit termenul „autonom” în anunțul privind recunoașterea recordului.

„Să mergi pe jos de la Suzhou la Shanghai este dificil pentru mulți oameni dintr-o singură încercare, dar totuși robotul a reușit”, a declarat Wang Chuang, partener și vicepreședinte senior la AgiBot, pentru Global Times.

Nivelul de autonomie cu care funcționează un robot este o chestiune importantă atunci când companiile își prezintă demonstrațiile. Robotul Optimus promovat de Elon Musk a fost ironizat în repetate rânduri deoarece miliardarul a încercat să sugereze că robotul Tesla este mai autonom decât este în realitate.