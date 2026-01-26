Roboții umanoizi mai au mult până să-i ajungă pe oameni la capitolul eficiență, susține directorul unei mari companii din domeniu

Un director de la un producător chinez de roboți umanoizi este de părere că acești roboți sunt, în cel mai bun caz, doar pe jumătate la fel de eficienți precum lucrătorii umani.

UBTech se numește compania, are sediul în Shenzen, iar printre clienți se numără BYD și Foxconn.

Michael Tam, director de brand la UBTech a spus, citat de Financial Times, că roboții companiei sunt productivi în proporție de 30–50% în comparație cu lucrătorii umani, iar aceste procente se aplică doar pentru activități precum controlul calității și aranjarea de pachete în depozite.

Susținătorii roboților umanoizi afirmă că abilitatea acestora de a se deplasa între liniile de producție îi face folositori într-o gamă mai largă de scenarii, în comparație cu mașinile industriale tradiționale. Elon Musk a promovat încercările Tesla de a construi robotul Optimus și a vorbit de mai multe ori cu entuziasm despre viitorul dominat de fabricile complet automatizate.

China este lider mondial la instalarea de roboți industriali în diverse unități de producție, cu o cotă de peste 50% pe plan mondial.

Majoritatea covârșitoare a roboților industrial din fabrici nu sunt umanoizi, ci sunt mai ales brațe metalice care fac diverse activități repetitive pe liniile de asamblare.

Analiștii citați de FT sunt însă de părere că roboții umanoizi vin cu un set mut mai complex de probleme și cerințe, față de tradiționalele brațe robotice sau în comparație cu benzile transportoare. Spre exemplu, ar fi nevoie de surse independente de energie, de mai multe articulații mobile și de posibilitatea tehnică de a efectua sarcini care necesită luarea unor decizii mai avansate.

UBTech spune că speră ca până în 2027 să ducă performanța robotului până la 80% din nivelul unui lucrător uman. Compania a spus că a livrat anul trecut 500 de roboți umanoizi către clienții săi și planul este să asambleze 10.000 de roboți în acest an.