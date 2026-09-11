„Rochia răzbunării” purtată de prințesa Diana a fost scoasă la licitație
O rochie purtată de prințesa Diana la o petrecere din Londra, la câteva ore după difuzarea unui documentar în care prințul Charles, pe atunci, recunoștea că a comis adulter în timpul căsătoriei lor, va fi scoasă la licitație, scrie BBC.
Apariția sa spectaculoasă la Serpentine Gallery în 1994, într-o rochie de seară din mătase neagră, realizată la comandă de designerul Christina Stambolian, a devenit un moment iconic al culturii pop.
Presa a numit ținuta ei „rochia răzbunării”.
Casa de licitații Sotheby’s estimează că rochia se va vinde cu până la 220.000 de lire sterline (300.000 de dolari) când va fi scoasă la licitație pe 9 decembrie.
Morgane Halimi, directoarea globală a departamentului de genți și modă de la Sotheby’s, a declarat într-un comunicat că prințesa Diana „a înțeles instinctiv” că moda poate fi un limbaj în sine.
Potrivit Sotheby’s, Anna Harvey, stilista ei de la acea vreme, a spus că Diana „voia să arate de un milion de dolari”.
Prințesa și-a schimbat ținuta în ultimul moment pentru cina caritabilă și a ales rochia de seară fără bretele creată de designerul grec Christina Stambolian – pe care a accesorizat-o cu o bijuterie regală, o poșetă neagră și pantofi cu toc negri.
Mașina vintage Jaguar XJ40 cu care Diana a sosit la eveniment a fost vândută la licitație la începutul acestui an pentru 66.250 de lire sterline.
Se așteaptă ca „rochia răzbunării” să atingă un preț considerabil mai mare.