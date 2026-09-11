„Rochia răzbunării” purtată de prințesa Diana a fost scoasă la licitație

O rochie purtată de prințesa Diana la o petrecere din Londra, la câteva ore după difuzarea unui documentar în care prințul Charles, pe atunci, recunoștea că a comis adulter în timpul căsătoriei lor, va fi scoasă la licitație, scrie BBC.

Apariția sa spectaculoasă la Serpentine Gallery în 1994, într-o rochie de seară din mătase neagră, realizată la comandă de designerul Christina Stambolian, a devenit un moment iconic al culturii pop.

Presa a numit ținuta ei „rochia răzbunării”.

Prințesa Diana în „Rochia răzbunării”. Foto: Martin Keene / PA Images / Profimedia

Casa de licitații Sotheby’s estimează că rochia se va vinde cu până la 220.000 de lire sterline (300.000 de dolari) când va fi scoasă la licitație pe 9 decembrie.

Morgane Halimi, directoarea globală a departamentului de genți și modă de la Sotheby’s, a declarat într-un comunicat că prințesa Diana „a înțeles instinctiv” că moda poate fi un limbaj în sine.

Potrivit Sotheby’s, Anna Harvey, stilista ei de la acea vreme, a spus că Diana „voia să arate de un milion de dolari”.

Prințesa și-a schimbat ținuta în ultimul moment pentru cina caritabilă și a ales rochia de seară fără bretele creată de designerul grec Christina Stambolian – pe care a accesorizat-o cu o bijuterie regală, o poșetă neagră și pantofi cu toc negri.

Mașina vintage Jaguar XJ40 cu care Diana a sosit la eveniment a fost vândută la licitație la începutul acestui an pentru 66.250 de lire sterline.

Se așteaptă ca „rochia răzbunării” să atingă un preț considerabil mai mare.