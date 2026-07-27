Rockstadt Extreme Fest 2026. Marilyn Manson urcă pe scenă diseară

Artistul american Marilyn Manson cântă luni seară, 27 iulie, în România, la Rockstadt Extreme Fest 2026, festival care se desfășoară la Ghimbav. Cântărețul este unul dintre cele mai așteptate nume ale primei zile de festival.

Cel mai mare festival de rock și metal din Europa de Est își deschide, în perioada 27-31 iulie, porțile într-o ediție istorică, organizată în premieră la Ghimbav. Mutarea de la Râșnov a fost determinată de creșterea spectaculoasă a evenimentului pentru care vechea locație devenise neîncăpătoare, scrie TVR Info.

Festivalul aduce, anul acesta, nume mari de la Sabaton, până la Marilyn Manson și legendara trupă britanică The Prodigy.

După 12 ediții organizate la Râșnov, Rockstadt se mută la Ghimbav, cu infrastructură modernă, scene mai mari, zone comerciale și de relaxare extinse și o capacitate mărită pentru camping. Este mai aproape de Brașov și cu acces facil atât pe șosea cât și pe calea ferată.

„Printre elementele scenice se numără și zăpada artificială. Avem și un urs imens și un tanc care care se va ridica în aer. Sunt destul de multe. Practic, toate show-urile, cel puțin ale headliner-ilor, au fost transformate în mai mult decât un concert și o experiență audio-vizuală cu elemente teatrale”, a spus Ștefan Zaharescu, director artistic Rockstadt Extreme Fest.

Programul de luni seară

Potrivit programului, Marilyn Manson va cânta luni noapte pe Brașov Stage, în intervalul 23:20 – 00:50.

În aceeași zi, publicul îi va putea vedea pe scenă și pe Sabaton, Black Label Society, Heaven Shall Burn, Alcest, Death Angel, Crowbar, Vended, Majestica și Fu Manchu, potrivit publicației Brașov Știri.

Marilyn Manson a mai cântat în România în 2006, în cadrul festivalului B’estival.