„Rogobete să clarifice situația investițiilor în spitale din PNRR”. Voiculescu îi cere explicații ministrului demisionar / Ce asigurări a dat recent oficialul

Fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, i-a cerut joi ministrului demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, să clarifice stadiul investițiilor în spitale din PNRR, susținând că o parte dintre proiecte au fost întârziate, mutate pe alte surse de finanțare sau abandonate.

Într-un comunicat și o postare pe Facebook, Voiculescu susține că Alexandru Rogobete, care a coordonat componenta de sănătate din PNRR timp de aproximativ patru ani și jumătate, ar trebui să prezinte stadiul investițiilor înainte de a părăsi funcția.

„Înainte să plece, cred că se cuvine să clarifice situația investițiilor în spitale din PNRR. Ca să știm cum stăm”, a scris Voiculescu.

„Alexandru Rogobete (PSD) a fost ministru 10 luni. A fost însă coordonator PNRR Sănătate din 6 decembrie 2021 până astăzi. 4,5 ani. Mai întâi în calitate de consilier personal al lui Rafila, apoi ca secretar de stat în februarie 2023 (luna în care Guvernul Ciucă a aprobat lista celor 27 de spitale), apoi deputat și președinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, apoi ministru”, a continuat Voiculescu.

Potrivit fostului ministru al Sănătății, Rogobete declarase în octombrie 2024, în calitate de secretar de stat pe PNRR și candidat PSD la Camera Deputaților că „România nu mai are de tras niciun euro din PNRR pentru spitale” și că nu există proiecte fără șanse de finalizare până în iunie 2026,

Voiculescu continuă spunând că situația actuală arată diferit.

„În aprilie 2026, din aceste 27 de spitale:

1 este funcțional. Corpul nou al Spitalului Județean Bistrița, inaugurat în decembrie 2025. Este primul corp nou de spital județean construit în România după Revoluție.

7 ar trebui să fie gata în iulie-august 2026, dacă ritmul declarat de ministrul Rogobete se respectă.

9 au fost scoase din PNRR și mutate pe Programul Sănătate 2021-2027, cu termen 2028. Totul în teorie, desigur.

6 au fost scoase din PNRR încă din septembrie 2023 și puse pe împrumut BEI. Tot declarativ. Iar banii dintr-un eventual împrumut BEI sunt bani pe care îi plătim noi, nu mai sunt nerambursabili.

3 au fost tăiate complet: Piatra Neamț (promis după incendiul ATI din 2020 care a ucis 10 pacienți), Brașov și Lugoj. Nu se mai construiesc”, a explicat Voiculescu, fost ministru USR al Sănătății.

Rogobete a explicat că doar 8 spitale au rămas în PNRR. Restul, mutate pe alte fonduri UE

Rogobete a explicat la începutul lunii, într-un interviu acordat G4Media, că doar 8 spitale au rămas în PNRR.

„Nu suntem perfecți și întotdeauna este loc de mai bine, dar așa imperfecți cum suntem, astăzi România are 22 de șantiere de spitale noi, în construcție, fără precedent. Opt din ele au rămas cu finanțare din PNRR, unul a fost deja dat în folosință, alte șapte vor fi finalizate până în iulie 2026, exercițiul financiar din PNRR. Nouă dintre ele au fost mutate în Programul Operațional Sănătate, tot fonduri europene nerambursabile și aici gradul mediu de execuție este undeva la 40%, deci ele au practic și acestea nouă vor fi finalizate, dar au un termen mai lung, 2028, fiind un alt exercițiu financiar. Cele două centre de arși grav, primele într-un final apoteotic, foarte târziu este adevărat, sunt finalizate”, a declarat Alexandru Rogobete.

Rogobete a dat asigurări că vor fi gata la timp, anume în vara anului 2026.

„În această vară și Timișoara și Târgu Mureșul vor putea primi pacienți. Construcțiile sunt finalizate, acum se instalează echipamente, circuite (…) gândiți-vă că șantierul efectiv la Timișoara. Îmi aduc aminte ziua ca și cum ar fi fost ieri. Prima sapă a fost dată în 4 iunie 2023, deci iată că la 3 ani distanță vorbim de un spital făcut de la zero. Asta după ce timp de 10 ani, unii și-au dat cu părerea cum ar trebui sau nu să fie făcute”, a mai spus ministrul Alexandru Rogobete.