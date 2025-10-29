Rogobete spune că „adevărata reformă” în sănătate înseamnă spargerea monopolului CNAS: „Trebuie stimulată concurenţa în zona de asigurări de sănătate”

Adevărata reformă în domeniul sănătăţii din România va fi dată de reforma Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate și de spargerea monopolului acesteia în zona asigurărilor de sănătate, a declarat miercuri ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

„Până nu introducem în sistem asiguratori privaţi, până nu introducem în sistem asigurări complementare care să sprijine bugetul de stat şi să aducă bani noi în sănătate, tot ce facem noi aici este cu clepsidra goală”, a afirmat ministrul Sănătății, prezent la Forumul Inovaţiei în Sănătate.

„Trebuie întoarsă şi trebuie înţeles odată că CNAS nu trebuie să aibă monopol în România pentru asigurările de sănătate, ci că trebuie stimulată concurenţa în zona de asigurări de sănătate dacă vrem să facem cu adevărat reformă”, a afirmat ministrul Sănătății, prezent la Forumul Inovaţiei în Sănătate.

În ceea ce privește bugetul sănătății de anul viitor, ministrul spune că acesta nu va fi mai mic decât în 2025: „Bugetul pentru anul 2026, astăzi, 29 octombrie, vă pot spune că nu va fi mai mic decât bugetul din 2025. Nu am încă alte elemente pentru a vă spune că poate va fi mai mare… Nu am această siguranţă în momentul de faţă, nu ştiu cum arată evaluarea la trimestrul trei. Deci, nu pot să mă arunc cu aceste cifre şi detalii, pentru că aş fi iresponsabil, chiar dacă poate politic aş da bine. Ce vă spun sigur e că nu va fi mai mic.”

Rogobete a vorbit și despre accesul la medicamente, el anunțând că Ministerul Sănătății lucrează la un proiect de lege ce prevede înfiinţarea unui fond de inovaţie care să poată fi alimentat din mai multe surse – bugetul de stat, fonduri europene prin intermediul programelor, dar şi prin contribuţia industriei farma.

„Am avut discuţii nenumărate cu Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente şi cu ceilalţi parteneri şi lucrăm acum la un proiect de lege care va fi de fapt cel din pachetul trei pe zona de sănătate”, a afirmat ministrul Sănătății.

„Ideea de bază este de a realiza la Ministerul Sănătăţii un fond de inovaţie care va putea fi alimentat multisursă. Mă refer la bugetul de stat, la fonduri europene, sigur, prin alinierea la diferite proiecte, dar şi contribuţie din partea industriei, un fel de credit fiscal care să poată fi dedus din impozit iar sumele acumulate în acest fond de inovaţie să fie utilizate la accesul timpuriu pentru anumite molecule şi pentru anumite patologii”, a adăugat Rogobete.

Fondul de inovaţie este prezent în mai multe state europene, a mai precizat Alexandru Rogobete: „Este un mecanism din multe state europene, Italia, Polonia, Cehia, Spania, sub o altă formă. Este un mecanism care funcţionează în statele membre şi care cred eu că va ajuta atât zona guvernamentală, pentru a avea un acces mai rapid pentru molecule inovative, cât şi partenerii din industrie, pentru a putea introduce mai repede aceste molecule în sistem. Evident, la final cel mai câştigat este pacientul.”