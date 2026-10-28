Rolul esențial al mamografiei digitale în depistarea cancerului de sân

În România, aproximativ 10 femei își pierd viața în fiecare zi din cauza cancerului de sân, potrivit statisticilor oficiale. Din păcate, multe paciente descoperă boala în stadii avansate, când opțiunile de tratament sunt mai limitate și mai agresive. Și totuși, cancerul de sân poate fi depistat înainte de apariția primelor simptome, iar diagnosticarea precoce crește considerabil șansele unui tratament eficient. Depistarea precoce a cancerului de sân înseamnã și reducerea impactului emoțional al bolii asupra femeii și a întregii familii.

Efectuarea periodică a mamografiei, conform recomandărilor medicului, reprezintă unul dintre cei mai importanți pași pe care femeile îi pot face pentru sănătatea lor.

Mamografia, metoda standard pentru screeningul cancerului de sân

Mamografia este investigația imagistică standard pentru screeningul cancerului de sân, având un rol esențial și în diagnosticul modificărilor mamare. Aceasta permite identificarea leziunilor de mici dimensiuni și a microcalcificărilor suspecte, chiar înainte de apariția simptomelor, crescând șansele depistării bolii într-un stadiu incipient, când tratamentul poate fi mai eficient.

Ecografia mamară și RMN-ul pot completa mamografia în anumite situații, la recomandarea medicului, fără a o înlocui ca metodă standard de screening.

De ce să alegi mamografia digitală?

Comparativ cu mamografia convențională, mamografia digitală oferă o serie de avantaje importante:

Imagini de înaltă rezoluție, care permit identificarea și evaluarea detaliată a modificărilor suspecte.

Doze reduse de radiații.

Examinare rapidă, de scurtă durată.

Posibilitatea prelucrării și arhivării digitale a imaginilor, pentru compararea rezultatelor în timp.

Investigația poate provoca un ușor disconfort temporar, deoarece presupune comprimarea sânului pentru câteva secunde.

Când este recomandată mamografia?

Potrivit Societãții Române de Obstetricã şi Ginecologie mamografia este recomandată începând cu vârsta de 50 de ani, chiar și în absența simptomelor, la intervale de 2 ani, în funcție de factorii individuali de risc.

În cazul femeilor cu antecedente familiale de cancer de sân sau cu risc crescut, medicul poate recomanda începerea investigațiilor mai devreme și stabilirea unui program personalizat de monitorizare.

Unde poți face mamografie digitalã la Medicover Bucureşti?

La Spitalul Medicover Pipera pacientele pot beneficia de mamografie digitalã pentru screeningul periodic al cancerului de sân.

Nu aștepta apariția simptomelor pentru a avea grijă de sănătatea sânilor. Efectuarea periodică a mamografiei, conform recomandărilor medicului, poate face diferența prin depistarea precoce a cancerului de sân.

Pentru mai multe informații și programări: https://www.medicover.ro/spital-bucuresti/mamografie-digitala/

Articol susținut de Medicover